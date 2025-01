Ökumenikus imaest a testvériség jegyében

A keresztények egységéért tartott ökumenikus imanyolcad második napján, január 19-én a temesvári Új Ezredév Református Központ temploma adott otthont 17.00 órától a Bega-parti városban lévő különböző vallásfelekezetek vezetői, papok és hívek hagyományos ökumenikus találkozójának. Idén az imaesten kilenc felekezet képviseltette magát. Részt vett: dr. Ioan Selejan érsek, Bánság román ortodox metropolitája, Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, Ioan Călin Bot lugosi görögkatolikus püspök, Kovács Zsombor evangélikus-lutheránus lelkipásztor, a református egyház képviseletében Demeter Sándor temesvár-belvárosi lelkész, a Szerb Ortodox Egyház részéről Ciobotin Blagoiev parókus, Ticu Leontescu pünkösdi lelkész, valamint a Baptista Egyház képviseletében Alexandru Neagoe lelkipásztor. Ahogyan az Temesváron 1990 óta hagyomány, a krisztushívők egységéért tartott ökumenikus imára idén is meghívták a város izraelita közösségének tagjait. Vasárnap az ökumenikus találkozón részt vett Zvika Kfir rabbi és Weinberger Ervin előimádkozó. Az imaalkalmon jelen volt Johann Dirschl római katolikus általános helynök, Răzvan Oprișa görögkatolikus esperes, plébános, Zaharia Pereș temesvári ortodox esperes, parókus, valamint dr. Luciana Friedmann, a helyi zsidó közösség elnöke. Az imák között a különböző felekezetű énekkarok zenei szolgálata színesítette az eseményt. Jelen volt a Harmonia Christi ökumenikus ifjúsági kórus, a görögkatolikus, izraelita és református énekkar, valamint az Ortodox Teológiai Kar fiatal hallgatókból álló kórusa. A templom orgonáját Moldovan Denis, a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templom orgonistája szólaltatta meg, Leon Boellmann Gótikus szvit című művének három tételét (Choral, Ima, Toccata) adta elő.

Bevezetőjében Gazda István református lelkész az Új Ezredév gyülekezet nevében üdvözölte az egybegyűlteket, majd elmondta: „1700 évvel a nikaiai zsinat után, idén ismét együtt ünnepelhetjük Urunk Jézus Krisztus feltámadásának ünnepét, a húsvétot. És mi, akik itt együtt vagyunk testvéri közösségben, a keresztény egyházakat képviselve, örömmel válaszolunk Jézus kérdésére, amely az idei imanyolcad mottója is: „Hiszed ezt? ” (Jn 11, 26). A gyülekezet nevében köszönöm Pál József Csaba római katolikus püspöknek a felkérést és a megtiszteltetést, hogy idén házigazdái lehetünk ennek a felemelő eseménynek. Isten legyen mindnyájunkkal!”

Az imaest első üzenetét Ioan Selejan ortodox érsek, bánsági metropolita fogalmazta meg. „A János evangéliumából idézett szöveg (Jn 11, 26.) a Megváltó, valamint Márta, Mária és Lázár, a három testvér életének nagyon különleges mozzanatát írja le. Láthatjuk Márta hitét és Krisztus Urunk szeretetét Lázár iránt. Ne kételkedjetek, Krisztus nem szerette jobban Lázárt, mint téged vagy engem. Egy napon Krisztus könnyet fog hullatni az én síromnál és a te sírodnál is” – mondta a metropolita.

Ezt követően, a programnak megfelelően Pál József Csaba temesvári megyéspüspök lépett a mikrofonhoz, és azt emelte ki, hogy a keresztény egység nem csupán erről az imahétről szól. „Egyik pap kollégám nemrég azt mondta a mi keresztényeinkről, hogy minimalisták: elmondják a reggeli és az esti imát, vasárnap elmennek a templomba, esetleg kifizetik az egyházadót is, de a továbbiakban hagyjuk őket békén. Nem hasonló a tendencia a keresztény egységgel is? Részt veszünk az ökumenikus imahéten, és ezzel kipipáljuk az egységet. Az év során mit teszünk az egységért? Örülünk, hogy idén együtt ünnepeljük a húsvétot, de az Úr feltámadásának ünnepét a mindennapi életünkben is meg kell jelenítenünk” – mondotta a megyéspüspök.

Ioan Călin Bot lugosi püspök a vulkáni kráterből kiáramló lávafolyam képét használta annak szemléltetésére, hogy nekünk, embereknek csupán annyiban van hozzáférésünk Isten terveihez és munkájához, amennyire Ő kinyilatkoztatja nekünk, viszont biztosak lehetünk abban, hogy Ő él. „Uram Jézus Krisztus, te, aki az utolsó vacsorán azért imádkoztál, hogy tanítványaid mindnyájan legyenek egy, nézz szeretettel a Te nevedet viselő egyházakra és közösségekre. Adj nekünk bátorságot, hogy nyitott szívvel haladjunk az egység felé vezető úton, hogy az evangélium hiteles tanúi lehessünk a világban” – imádkozott a görögkatolikus püspök.

A szerb ortodox közösség képviseletében Ciobotin Blagoiev parókus kihangsúlyozta, hogy a szerb ortodox egyház ezen a napon tartja az Epifánia nagy ünnepét, azaz az Úr megkeresztelkedését vagy az Úr megjelenését. „Engedjék meg, hogy egyedül, mivel nincs mögöttem énekkar, elénekeljem az Úr megkeresztelkedésének tropárját” – szólaltatta meg Ciobotin atya szerb nyelven az imát. Szép gesztus volt az Ortodox Teológiai Kar kórusának tagjai részéről, hogy halkan csatlakoztak a parókushoz az éneklésben.

Zvika Kfir rabbi angol nyelven szólt a jelenlévőkhöz, szavait román nyelvre fordították: „Isten szemében mindannyian egyformák vagyunk: testvérek. Értékelnünk kell a köztünk lévő különbségeket, mert mindegyikünk odateszi a maga személyes hozzájárulását az Isten által teremtett világhoz. Az egység a legfontosabb szempont a világban, különösen most, amikor mindenütt háborúk és konfliktusok vannak. Örülök, hogy részese lehetek ennek az egységnek itt Temesváron, és kívánom, hogy ezen az eseményen keresztül fényt tudjunk vinni a minket követőknek” – emelte ki. A rabbi üzenetére utalva Ioan Selejan bánsági metropolita érsek úgy fogalmazott, hogy az Izrael és a Hamas között létrejött tűzszünet a béke jele, és köszönetet mondott Istennek „és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy Jézus földjén többé ne haljanak meg emberek”, majd testvériesen megölelte a rabbit.

Demeter Sándor temesvár-belvárosi református lelkész magyar és román nyelven szólt a jelenlévőkhöz: „Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, hálát adunk neked, hogy te vagy a mi Atyánk, aki teremtettél minket és szüntelenül gondoskodsz rólunk. Valljuk és hisszük, hogy Te soha nem hagysz el minket. Imádkozunk a világ különböző részein szenvedőkért, a háborúk és természeti katasztrófák áldozataiért, és mindazokért, akik a nehézségek közepette reményt keresnek. Ámen.”

Az evangélikus-lutheránus közösség nevében Kovács Zsombor lelkész két gondolatot emelt ki az imanyolcad mottójához kapcsolódóan: „A Jézus által feltett kérdésre véleményem szerint adhatunk egy nagyon könnyű, valamint egy nehezebb választ. Könnyű azt mondani: hiszek. Nehezebb az, amit a szívünkben érzünk. Megélni ezt a hitet, az nehéz. Választ találhatunk Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 12. fejezetében is: Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.”

A baptista közösség képviseletében Alexandru Neagoe lelkész szentírási idézettel indította üzenetét: „Szeretnék felolvasni nektek egy igeverset a Szentírásból, amely a mi Betel baptista gyülekezetünk számára a 2025-ös év üdvözlő verse, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből: Törekedjetek rá, hogy mindenkivel békességben éljetek, és a megszentelődésre eljussatok, mert enélkül senki nem látja meg az Urat. Imádkozom Istenhez mindannyiunkért, az itt jelenlévő hívőkért, hogy tartsuk egyensúlyban ezt a két valóságot: a békességet minden emberrel és a megszentelődést.

A pünkösdi közösség nevében Ticu Leontescu lelkész átadta Constantin Leontiuc rangidős lelkész üdvözletét, akit, mielőtt eljött erre az imaestre, megkérdezett, hogy mit üzen a jelenlévőknek. A válasz: legyen jobb évük. „Amit a Megváltó mondott Mártának, azt mondja most nekem és mindannyiunknak. Menjünk vissza templomainkba és otthonainkba szívünkben a Megváltónak ezzel a kérdésével: Hiszem-e ezt, élem-e ezt? Mindannyiunknak azt kívánom, amit János evangélista ír a harmadik levelében: kívánom, hogy minden sikerüljön neked és egészséges légy testben is, lélekben is.”

Végezetül a résztvevők román és magyar nyelven közösen imádkozták a Miatyánkot, majd mindegyik vallásfelekezet elöljárója áldásban részesítette az egybegyűlteket. Ezt követően Gazda István lelkipásztor mindenkit meghívott a Református Központ rendezvénytermében készített agapéra.

A Temesvári Püspökség sajtóirodája