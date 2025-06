Pünkösdi pontifikális szentmise a Szent György-székesegyházban

Veni Sancte Spiritus, et limite caelitus lucis tuae radium. Veni pater pauperum, Veni dator munerum, Veni lumen cordium – csendült fel a gregorián ének Bajkai-Fábián Róbert orgonista előadásában június 8-án, a pünkösdvasárnapi szentmisén, amelyet 11.00 órakor Pál József Csaba megyés püspök mutatott be a temesvári Szent György római katolikus székesegyházban. A szentmisét koncelebrálta Nikola Lauš püspöki irodaigazgató és dr. Toman Zoltán lelkipásztor, aki jelenleg a Szentszék szolgálatában áll.

Ez a nap – pünkösd ünnepe – a Szentlélek ünnepe, de mi gyakran úgy teszünk, mintha Ő nem is létezne – mondotta bevezetőjében a megyés püspök.

Az evangéliumi részt Szent János könyvéből Toman Zoltán atya olvasta fel.

Az egyházmegye főpásztora román és magyar nyelvű homíliájában így fogalmazott: – Hogyan és miben ösztönöz minket a Szentlélek? Először is, bizalommal kell imádkoznunk, hogy eljöjjön hozzánk. Másodszor, legyünk nyitottak, és fogadjuk Őt szeretettel. Az evangéliumban hallottuk Jézus szavait: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad”. És végül, a Szentlélek egy közösségre áradt ki. Nekünk is nyitott szívvel, imádságos lélekkel kell összegyűlnünk.

Német nyelvű szentbeszédében Toman Zoltán atya kiemelte: – Ez a nap megmutatja nekünk, hogy nem vagyunk egyedül az úton, Isten velünk van Lelke által. És ez a Szentlélek tanít meg minket arra, mikor és hogyan tegyünk tanúságot Istenről. A főiskolán, ahol Rómában tanultam, a Santa Maria dell’Anima Pápai Intézetben, a refektóriumban van egy idézet Szent Ágostontól: „Amennyire szereti valaki Krisztus Egyházát, annyira övé a Szentlélek.”

Az ünnepi szentmise végén a megyés püspök áldásban részesítette a jelenlévő híveket.

A Temesvári Egyházmegye Sajtóirodája