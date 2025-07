Szent Anna és Szent Joakim ünnepe Szilvástelepen

A Mosóczy-telepi római katolikus egyházközséghez tartozó szilszilvástelepi római katolikus kápolnában az elmúlt vasárnap tartották meg Szent Anna és Szent Joakim tiszteletére a templombúcsút. Amint a főcelebráns és ünnepi szónok, Ştefan atya elmondta, Szűz Mária szülei együtt készítették fel leányukat arra, hogy megszülje Isten egyszülött fiát, Jézus Krisztust. „Azért gyűltünk össze, hogy hálát adjunk Istennek, amiért nekünk adta Szent Annát és Szent Joakimot, általuk Szűz Máriát, majd Jézus Krisztust.” A szép számban megjelent híveknek is köszönetet mondott, amiért eljöttek, hogy együtt ünnepelhessenek, mondanivalóját románul is megismételte. A szentgyónás szövegének együtt történt elmondását követően, kérte a mindenható Istent, hogy bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életbe! Az Uram irgalmazz kezdetű ének közös megszólaltatása után elhangzott könyörgést követően egy leányka románul olvasott fel a szentleckéből, majd magyarul énekelt. Az evangéliumból a koncelebráló lelkészek, ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános, p. Artur Prenkievicz minorita házfőnök és ft. Balogh András plébános olvastak fel magyarul és románul, amire a hívek kórusban válaszoltak: Alleluja!

Ünnepi prédikáció

A főcelebráns és ünnepi szónok szentbeszédének elején megemlítette a plébánost, ft. Kalapis Damjánt, aki a betegsége miatt nem tudott a szentmisén részt venni, de tolmácsolta a köszöntését és a kérését: imádkozzunk érte, hogy minél hamarabb folytathassa a szolgálatát! A zsoltár szerint boldogok azok, akik ünnepelni tudnak, majd kitért Szent Anna és férje, Joakim életére, amely csöppet sem volt könnyű, hiszen egyszerű zsidó emberekként mindennap imádkoztak azért, hogy teljesíthessék Isten akaratát. Tették azt a nagy fájdalommal együtt, ugyanis nem volt gyermekük, és abban az időben azokban a zsidó családokban, ahol nem született gyermek, az átoknak számított. „Kedves hívek, azért jöttünk e kápolnába, hogy együtt ünnepelhessük meg Isten dicsőségét. Azt, hogy szeret bennünket, nem feledkezett meg rólunk, minden emberrel kedves, függetlenül attól, hogy milyen korban élünk. A szentséget el lehet érni idősként, középkorúként vagy gyermekként, mert a Jóisten megadja a kegyelmet minden embernek. Megadja a lehetőséget, hogy elérhessük a szentséget. Ha sok gondjuk adódik a párkapcsolatban, a mindennapjaikban, az életben, akkor sem szabad feladniuk, hiszen adott egy olyan példakép család, amelyre Isten áldása szinte idős korban szállt rá. Tehát a mi családunkkal is megtörténhet, hogy nem fiatal, hanem idős korban száll ránk Isten áldása. Ehhez azonban nagyon fontos, hogy Isten állandóan jelen legyen az életünkben, és be tudjuk fogadni, teljesíthessük az Ő akaratát. Ha nyitott lélekkel, engedelmességgel, nyugalommal tudunk várni, akkor az életünkben előbb vagy utóbb megérkezik az Ő áldása. Erre a legjobb példa Annának és Joakimnak az élete, nem lázongtak, amiért fiatal korukban Isten nem áldotta meg őket gyermekkel, ők azonban mindig reménnyel éltek a szívükben, hogy Isten majd megáldja őket is. Tehát a mai világban sem szabad feladni a reményt, a hitet Istenben. Szűz Mária szülei, Anna és Joakim arra biztatnak a mai ünnepen, hogy a reményt soha ne veszítsük el. Bízzunk abban, hogy Istennek az áldása meg fog érkezni, hiszen a reménytelenség egyenlő a kudarccal. Kedves ünneplő testvéreim, ha az életünkben el akarunk érni valamit, mindig fel kell néznünk Istenre, aki előbb vagy utóbb biztosan meg fog segíteni. Erre tanít bennünket Szent Anna és Szent Joakim példája, akik mindig kitartottak egymás mellett a szeretetben, az adódó gondok között is. Imádságban és szeretetben, minden lehetséges, ahogyan Annára és Joakimra, ránk is szállhat Isten szeretete, az áldása, úgy legyen!” – zárta Ştefan atya magyarul elhangzott prédikációját. Ezt követően a jelen lévő lelkészek egymást váltva olvasták fel a könyörgés szövegét, amire a szép számú hívek kórusban válaszoltak: Kérünk téged, hallgass meg minket! A búcsús szentmise végén a hívek az Istenben vetett hitben megerősödve, továbbá egy-egy csomagolt süteménnyel, valamint dobozos üdítővel távoztak.

Az oltárnál Şfefan atya, az előtérben helyet foglaló lelkészek társaságában Szent Anna és Szent Joakim példájára, az összetartásra és a szeretetre emlékeztetett

A lekészek által elmondott könyörgés szövegére a hívek kórusban válaszoltak