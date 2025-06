Szent Antal-búcsúünnepség Aradon

Az arad-belvárosi római katolikus templomban június 13-án, pénteken 19 órától megtartott búcsúünnepség előtt, Artur atya az oltár elé hívta a gyermekeket, akiket megszentelt, minden gyermek kapott egy-egy szál fehér liliomot. A búcsúünnepségre történt ünnepélyes bevonulás után a főcelebráns, msgr. Szilvágyi Zsolt püspöki helynök ünnepi prédikációjában annak a véleményének adott hangot, hogy a templomba be kell engedni a fényt, hiszen a szentek sem magukért tesznek jót, hanem az Istentől kapott áldást, képességet továbbítják a hívek felé. „A szentek alázatosak, lemondanak a maguk terveiről, akaratáról, Isten áldását a hívekre próbálják irányítani. Manapság az ifjúság nem rosszabb, mint régebben volt, csak az a hátrányuk, hogy most rosszabb korban élnek, hiszen napjainkban sokkal több kihívás, provokáció éri őket, mint régebben. Éppen ezért, a fiatalsággal többet kell törődni, mellettük kell lenni, bátorítani, hogy feltalálják magukat, teljesíteni tudják a küldetésüket. Köszönetet kell mondanunk a jó Istennek, amiért ilyen szenttel ajándékozott meg minket, mint Páduai Szent Antal, aki vállalta a szegénységet és a megpróbáltatásokat.” Az állítást Leo pápa is alátámasztja, hiszen szerinte Szent Antal az összes szent közül az egyik legnagyobb, akiért köszönettel tartozunk Istennek. A szentmise végén Artur atya a hátsó udvarba hívta a híveket egy agapére.