Szent József a tetteivel „beszélt”

A temesvár-újkissodai római katolikus plébániatemplom védőszentje Szent József, Jézus Krisztus földi édesapja. A templom védőszentjének idei ünnepe alkalmából március 19-én, szerdán a közösséget felkereste Pál József Csaba megyéspüspök. Az egyházmegye főpásztora által celebrált pontifikális szentmisén az egyházközség filiáiból, valamint a város több plébániájáról érkeztek hívek. Válaszolva Jäger Béla helyi plébános meghívására, a liturgián koncelebrált a temesvári főesperesség több papja: Johann Dirschl általános helynök, Gheorghe Augustinov atya, a Temesvári Bolgár Személyes Plébánia plébánosa, Kozovits Attila perjámosi plébános, Máthé Zoltán temesvár-mehalai plébános, Simon Ciubotaru temesvár-szabadfalui plébános, Rudolf Constantin Cocriș gátaljai plébános, Branko Duma temesvár-józsefvárosi segédlelkész.

A szentmise kezdetén Pál József Csaba megyés püspököt a közösség nevében Jäger Béla atya üdvözölte, majd Margareta Meschini tanárnő egy általa készített Szent Józsefet ábrázoló festményt, a közösség egyik képviselője pedig egy csokor virágot nyújtott át a főpásztornak névnapja alkalmából.

Magyar román és német nyelven elmondott homíliájában a megyés püspök Szent József engedelmességét és tetteit állította példaként a hívek elé, amellyel Isten akaratát teljesítette: – Néhány évvel ezelőtt Önök kaptak egy szentképet, amely Szent Józsefet nagyon nagy füllel ábrázolja, ami az Isten szavának meghallgatását, az Isten iránti engedelmességét jelképezi. Isten minket is kiválasztott, és mindannyiunkkal terve van, jó, ha ezt felismerjük és tudatosítjuk magunkban. Isten a Szentíráson keresztül szól hozzánk. A történelem során sok ember tért meg azáltal, hogy olvasta és meghallgatta Isten Igéjét. Egyikük Szent Ágoston, a tanult és művelt egyházatya, aki Ciceró műveit is olvasta, egyik nap viszont meghallotta egy gyermek hangját, aki így kiáltott: „Tolle, lege”, azaz „Vedd, és olvasd”. E szavak arra ösztönözték, hogy kinyissa a Szentírást, és Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében a következő szavakat olvasta: „Éljünk tisztességesen, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen”. Ez volt számára a megtérés pillanata. Vagy Remete Szent Antal, aki, miután elolvasta a gazdag ifjú példázatát, akinek Jézus azt mondta: „add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között… aztán gyere, és kövess engem!”, odaadta minden vagyonát a szükséget szenvedőknek. Hiszem, hogy sokan vannak itt ebben a templomban is, akik meghallják Isten Igéjét. De ne felejtsük el, hogy Szent József nemcsak meghallotta, hanem teljesítette is, amit Isten kért tőle. Szent József a tetteivel „beszélt”.

A szentmise végén Jäger Béla helyi plébános megköszönte a főpásztornak a szentmise celebrálását, a paptársaknak a jelenlétet, a templom kórusának és Kovács Alberta Claudia kántornak a zenei szolgálatot, a szervezők és önkéntesek munkáját, akik előkészítették a templombúcsú megünneplését, valamint minden jelenlévőnek az imákat és a részvételt.

A templombúcsú alkalmából a hívek agapén vettek részt a templom udvarán.

Szöveg és fotók: a Temesvári Püspökség sajtóirodája