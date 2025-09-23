Temesvári igehirdetés és megemlékezés

2025. szeptember 28-án, vasárnap 10 órától Tőkés László, a temesvár-belvárosi református egyházközség egykori lelkipásztora, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke hirdeti Isten igéjét korábbi szolgálati helyén, a Mária téri templomban (volt Batthyány, ma Timotei Cipariu u. 1. sz.), ahonnan megindult 1989 decemberében a diktatúraellenes népfölkelés.

Az istentisztelet keretében röviden megemlékeznek a 36 esztendővel ezelőtt máig tisztázatlan körülmények között elhunyt Újvárossy Ernő építőmérnökről, aki Temesvár első mártírjának tekinthető, hiszen bizonyosan a kommunista diktatúra áldozatává vált. Holott egyetlen bűne az volt, hogy kiállt református egyháza mellett. Ezt követően az Erzsébetvárosi temetőbe (Rusu Șirianu utca) vonulnak az emlékezők, tisztelgők, ahol 11.30 órakor Demeter Sándor belvárosi parókus lelkész mond áhítatot Újvárossy Ernő sírjánál.

Archív fotó (emnt.org)