Zarándoklatok Máriaradnára Kisboldogasszony ünnepe alkalmából

Szűz Mária születésének ünnepe alkalmából idén is több ezer zarándok érkezett a máriaradnai kegytemplomhoz. Mint azt Andreas Reinholz radnai plébános, a kegytemplom igazgatója elmondta, több zarándokcsoport jött gyalogosan, például a horvát közösségekből, valamint a gyoroki és a brestyei plébániákról. Mivel idén a radnai bazilikát felkereste Đuro Hranić đjakovo-eszéki metropolita érsek, aki vasárnap, szeptember 7-én délután, illetve hétfőn kora reggel egy-egy szentmisét celebrált, különösen sok horvát zarándok érkezett. Népes görögkatolikus zarándokcsoport utazott ide a nagyváradi egyházmegyéből, akik részt vettek a szentmisén és a keresztúti ájtatosságon, amelyet vasárnap, szeptember 7-én tartottak. Ugyanezen a napon zarándokok érkeztek a lugosi és facsádi plébániákról is; a szentmisét Francisc Lisi lugosi káplán mutatta be délután 6 órakor. A három nap során a máriaradnai kegytemplom oltáránál összesen 14 szentmisét celebráltak. Az ünnepre szombaton, szeptember 6-án vonattal érkezett egy csoport hívő Bákóból is, gyönyörű népviseletbe öltözve, akik egészen hétfőig maradtak. Zarándokok érkeztek a szatmári egyházmegyéből, a gyulafehérvári főegyházmegyéből, valamint Németországból, Stuttgartból és Münchenből. Magyarországról nemcsak zarándokok, hanem két önkéntes is érkezett Makóról, a Szeged–Csanádi Egyházmegyéből, akik a segítségünkre voltak. Különösen szép és megható volt, ahogy Kisboldogasszony ünnepén Böcskei László főpásztor, a nagyváradi egyházmegyéből érkezett papokkal együtt vezette a keresztúti ájtatosságot a bazilika mögötti stációknál.

A horvát közösségekből érkezett zarándokokat idén Nikola Lauš kanonok, püspöki irodaigazgató, Sima Mihai Milan krassócsörgői plébános, Gheorghe Patașan kiskrassói plébános, Petar Rebegilă krassóvári plébános, Branko Duma temesvár-józsefvárosi káplán, valamint Mihai Sima nyugalmazott plébános kísérte. Nagy számban érkeztek bolgár hívek is a temesvári, vingai, berestyei és óbesenyői közösségekből. A szentmiséket Sebastian Mirciov óbesenyői plébános, Piry Radulov vingai és orczyfalvi plébános, Novița Drăghia berestyei és temesmórai plébános, valamint Gheorghe Augustinov atya, a temesvári bolgár személyi plébánia lelkipásztora celebrálta.

Szeptember 8-án, hétfőn, 11 órakor a pontifikális szentmisét Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutatta be, koncelebrált Pál József Csaba temesvári püspök, Đuro Hranić đjakovo-eszéki metropolita érsek, valamint a temesvári és a nagyváradi egyházmegye több papja. A liturgia zenei szolgálatát a bazilika kórusa látta el, orgonán játszott Andreea Bodroghi.

A szentmise kezdetén Böcskei László és Đuro Hranić főpásztorokat Pál József Csaba temesvári püspök üdvözölte, és a következő szavakkal fordult a hívekhez: „Akkor tehetjük boldoggá a Szűzanyát, ha testvérként élünk együtt, szeretetben és megértésben. Valójában a Boldogságos Szűz Máriától megtanulhatjuk, hogyan éljünk felebaráti szeretetben, és hogyan szolgáljuk embertársainkat.”

Román, magyar és német nyelven elmondott szentbeszédében id. Szász János tb. kanonok, nagyenyedi plébános így fogalmazott: „Ma az Egyház arra hív bennünket, hogy örömmel ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária születését. Miért különleges ez az ünnep? Mert ez Krisztus, a mi Megváltónk édesanyjának születésnapja. Ez az ünnep arra indít bennünket, hogy mély tisztelettel tekintsünk minden emberi élet születésére, hiszen minden teremtmény Isten misztériuma. A mai ünnep arra is tanít, hogy felfedezzük a hétköznapok értékét, a mindennapi élet és a látszólag jelentéktelen dolgok fontosságát. Mária születését nem kísérte semmilyen rendkívüli esemény, és az evangéliumok sem említik. Gyakran az, ami Isten számára fontos, rejtve marad az emberek szeme elől, akik mindig valami rendkívülit, valami szenzációsat keresnek.”

Az egyetemes könyörgések során Böcskei László megyés püspök imádkozott a nevelőkért, tanárokért és diákokért is, akik megkezdték az új tanévet. Ezen a napon a nagyváradi egyházmegye főpásztora számos diákkal és fiatallal érkezett Máriaradnára, hogy ezen a kegyhelyben nyissák meg ünnepélyesen a tanévet. A püspök szerint: „A fiatalok megtapasztalhatták a valódi Egyházat, amely különböző nemzetiségű hívekből áll, de egy irányba tekint. És ez az irány ott látható a főoltár fölé helyezett gyönyörű keretben: a Boldogságos Szűz Mária, akit arra kérek, hogy szeretetével vezessen benneteket az új tanévben.”

A szentmise végén a temesvári megyés püspök köszönetet mondott a jelenlévő papoknak és zarándokoknak a közösen ünnepelt szentmiséért, amelyben ahogyan ő maga fogalmazott: „Mindannyian együtt imádkozhattunk, mint testvérek a hitben, kultúrától és nyelvtől függetlenül. Isten áldása és a Boldogságos Szűz Mária oltalma kísérjen minket továbbra is.”

A záró áldás után sok hívő indult el a bazilika mögötti magaslat felé, hogy részt vegyen a keresztúti ájtatosságon.

Sok elkötelezett személy szolgálatának köszönhetően a Szűz Mária születésének ünnepe alkalmából bemutatott szentmisék közül többet élő közvetítésen keresztül is követhettek a hívek.

A Temesvári Püspökség sajtóirodája