Július 22–27-e között került megszervezésre a 14. Bölcs diákok élménytábor Algyógyon. A táborban, azok a diákok és vezető tanáraik vehettek részt, akik a 2023-2024-es tanévben a Bölcs diákok országos vetélkedőn a legjobb eredményt érték el. A tábor szervezői a Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református Kollégium, valamint szakmai partnerei a BBTE Magyar Biológia és Ökológiai és Geológiai intézetei.

A táborhelyszín minden évben más, így idén az Algyógyi Ifjúsági Központra esett a választás. A táborhelyszín mellett Hunyad megye természeti és történelmi kincsei, sokszínűsége tette lehetővé, hogy gazdag programkínálattal teljen mindenki számára a hét.

Június 22-én a csapatok regisztrációja után Molnár Galaczi Júlia tanárnő által vezetett kommunikációs játékok keretében ismerkedhettek meg egymással a diákok, hiszen Nagykárolytól Szászrégenig, Tordától Székelykeresztúrig az ország számos vidékéről érkeztek a táborba. Az ismerkedés után a helyszínt Aknai Szilárd, az Algyógyi Ifjúsági Központ vezetője mutatta be nekünk, ami több szempontból is különleges. Egyrészt két templom áll az udvarán, amelyek közül az egyik Románia legrégebbi temploma (rotunda), másrészt bár Algyógy magyar közössége 8 főre csökkent, ez a helyszín hétről hétre megtelik élettel és lélekkel az itt táborozók, de főleg az itt dolgozóknak köszönhetően. Az estét Korodi László földrajztanár előadása zárta, amelyben a Hogyan túrázzunk? kérésre kaptak választ a diákok. Ez az előadás azért volt fontos, mert másnap a Bölcs diákok megmászták Románia 5. legmagasabb csúcsát, a Nagy-Páringot (2519 m). A Páring-hegység nyújtotta csodálatos panoráma, a petrozsényi medence egyre magasabb látképe, a tengerszemek türkiz vize elfeledtette a fáradtságot, amit az odáig vezető út okozott. Másnap, szerdán, július 24-én a hátszegi óriásokról és törpékről tanulhattunk Silye Lóránd geológustól. Első utunk a hátszegi Geoparkba vezetett, ahol dinoszaurusz tojást foghattunk a kezünkben, megnéztük a frissen felújított szacsali Nopcsa kastélyt és szerencsét próbáltunk a szentpéterfalvi dinoszaurusz lelőhelyen. Sajnos csontokat nem találtunk, de rengeteg tudással gazdagodtunk. Az Ohaba Sibisel-i gránitmezőre egy alig lakott településen keresztül vezetett az út, ahol tényleg azt érezhettük, hogy akár törpék is megbújhatnak a gránitból épített, mohával benőtt kerítések mögött. Az utolsó állomásunk a Piski Arborétum volt, ahol egy rendezett őserdőben barangoltunk. A szerdai napot egy interaktív előadás zárta, amelyben a diákok a különböző közigazgatási egységek működésébe és szerepébe nyerhettek betekintést Márton Katalin irányításával. Ehhez kapcsolódóan egy feladatot is kaptak, mégpedig Bölcsdiákország megalapítását, amelyet 6 csapatba rendeződve kellett elvégezniük. A csütörtöki napon a kémiai kísérleteké volt a főszerep. Délelőtt átsétáltunk Feredőgyógyra, a séta során a régi római úton értünk el a travertin kőfejtőig, majd a fürdőtelepen megnéztük a vízesést és a római fürdő maradványait. Az ebédet követő métázás után kezdődött a kémia délután Kovács Gábor és Babcsányi Izabella adjunktusok vezetésével. A diákok saját maguk végezték el a kísérleteket, gyarapítva gyakorlati tudásukat. Az estét a kreatív feladatok bemutatása és az éjszakai kémiai kísérletek zárták. Pénteken, a tábor utolsó napján a természeti kincsek mellett Hunyad megye épített örökségével is megismerkedhettünk. A Vajdahunyadi várban egy interaktív applikáció segítségével járhattuk be az épületet, legendákat és történelmi tényeket hallgatva. Délután ismét kirándultunk, Aknai Szilárd vezetésével a Mádai-szorost jártuk be. A tábor utolsó esetéjére megalakult Bölcsdiákország, amelyben a lakók boldogság indexe megelőzi még a finnországi statisztikákat is. Természetesen a tábortűz és a közös éneklés nem maradhatott el idén sem.

Szombaton hazaindultak a bölcs diákok egy olyan hetet tudva maguk mögött, amit egy szóval így jellemeztek: tökéletes, szuper, élménydús, kiváló, fenomenális, izgalmas, nagyszerű, libikóka, kalandos, fárasztó, felvidító. Számunkra, szervezők számára is hasonló jellemzők jutnak eszünkbe, de ezek mellett az is, hogy a jövő generációiban mennyi lehetőség, kreativitás, fegyelem és kitartás van. Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött az idei verseny és tábor gördülékeny lezajlásában. Fotó és videóösszeállításokat a táborból a Communitas Alapítvány Facebook oldalán, valamint a Bölcs diákok vetélkedő Instagram és TikTok oldalán láthatnak.