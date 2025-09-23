X. Temesvári Magyar Napok 2025 szeptember 24.-28.Ünnep, találkozás, közösségSzeptember 24–28. között ismét életre kel Temesvár magyar közösségéneklegnagyobb kulturális rendezvénye, a Temesvári Magyar Napok. A város központja öt napon át pezsgő találkozóhellyé alakul, ahol a hagyomány, a kultúra,a közösségi élmény és a szórakozás kéz a kézben járnak. A rendezvénysorozatot a Temesvári Nemzeti Operában tartott nyitógála indítja,amelyen a Sárik Péter Trió és Koszika közös koncertje repíti különlegeszenei világba a közönséget.A következő napokban minden generáció megtalálhatja a számára legkedvesebbprogramot: a legkisebbeket Bogyó és Babóca-filmvetítés, kézművesjátszóház, bábelőadás és vidám gyermekkoncertek várják. A fiataloknak különlegeshelyszín lesz a Techesvár – Fiatalok utcája, ahol játékok, közösségiélmények és fergeteges bulik garantálják a jókedvet.A felnőtteket gazdag kulturális kínálat csábítja: színházi előadások, irodalmiestek, könyvbemutatók, történelmi séták, valamint izgalmas kerekasztal-beszélgetések. A közönség betekintést nyerhet a Bánság sokszínű kulturálisörökségébe, és együtt gondolkodhat a jelen és jövő kérdéseiről meghívottszakértőkkel és közéleti szereplőkkel.Idén is kihagyhatatlan élmény lesz a Hunyadi-kastély parkjában zajló hagyományőrző bemutatók sora: középkori tábor, fegyverbemutatók, solymászat,íjászverseny és a Temesvár 1552-es ostromát felelevenítő nagyszabású színjáték.A hangulatot fáklyás felvonulások, tűzzsonglőrök és reneszánsz zenefokozzák.A zenekedvelők sem maradnak élmények nélkül Szakács Erika, HungarianRhapsody, Sin Seekas és végül, de nem utolsósorban Rúzsa Magdi és az EDDAművek koncertje teszi felejthetetlenné az idei Temesvári Magyar Napokat.Az esemény mindenki számára nyitott: gyerekek, fiatalok, családok és idősebbekegyaránt megtalálhatják benne a számukra értékes és maradandó élményeket.A Temesvári Magyar Napok egyszerre szól a hagyományainkról és ajövőnkről, a közös értékekről és a közösségi együttlétről.Idén, Tíz Évesek lettünk, gyertek velünk, ünnepeljük meg az alkalmat és találkozzunk minél többen Temesvár központjában!
Szeptember 24, szerda - 18:00–20:00 Nyitógála
Helyszín: Temesvári Nemzeti Opera Szervező: Várbástya Egyesület
Ökumenikus istentisztelet, köszöntőbeszédek, Koszika és a Sárik Péter Trió
A Sárik Péter Trió és Koszorus Krisztina Koszika közös produkciója különleges
zenei világba repíti hallgatóit. Előadásukban ötvöződik kelet és nyugat, régi és új, hiszen amit hallunk, az semmilyen műfajba be nem sorolható improvizációs játék, igazi örömzene.
Koszika csodálatos hangja, kedves személyisége, a Sárik Péter Trió közvetlensége,
virtuóz játéka, a népdalok varázsa és a jazz határtalan energiái olvadnak eggyé koncertjeiken. Magyar, román és balkáni dallamok, valamint saját szerzemények követik egymást, amelyeket nem lehet ülve végighallgatni.
Szeptember 25. Csütörtök 17:00–18:40Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk
Helyszín: Stúdió mozi Szervező: Várbástya Egyesület
Magyar animációs film (2024), román felirattal
A korábbi Bogyó és Babóca mozifilmekhez hasonlóan ezúttal is Bartos Erika 13 rövid meséjét fűztük össze. A történetekre legjellemzőbb, vissza-visszatérő motívum az empátia, az odafigyelés, a folyamatos törekvés a mások kívánságainak, vágyainak teljesítésére. A magyarországi gyerekközönség
körében jól ismert, több mint 100 karakter mellett ezúttal is feltűnnek új szereplők:
a Rézbogár, aki a harangok és csengők mestere, Borz Ottó, aki egy piros frizbit
ajándékoz barátjának, Mókus Regőnek, valamint az Ezerlábú, akit távoli rokona, a
Százlábú meghív magához almaszüretre. A mesékben nyoma sincs öncélú erőszaknak, szándékuk szerint „szépre-jóra” tanítanak, a legkisebbek számára is könnyen követhetőek, jól befogadhatóak.
Jegyek a helyszínen válthatók. Jegyárak: 25 lej a teljes árú jegy, 20 lej a kedvezményes jegy (nyugdíjasok, tanulók és diákok számára).
17:30–18:30 IZÉK – játék Tízparancsolattal - a Bartók Diákszínpad új előadása
Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stúdióterem
Szervező: Bartók Béla Elméleti Líceum,Várbástya Egyesület
* Mit jelentenek ma a Tízparancsolat útmutatásai?
* Kortárs példázatok tizenévesek szemével – kérdések válaszok nélkül, gondolatok
szabadon. Gyere, és gondolkodj velünk!
A Bartók Diákszínpad új bemutatója egy különleges vállalkozás: hogyan szól ma hozzánk a Tízparancsolat, és vajon mit kezdhet vele egy irányt és értékeket kereső társadalom?
Régen a parancsolatok biztos kapaszkodót jelentettek – eligazítottak a mindennapokban, megmutatták, merre érdemes haladni. De mit jelentenek ezek az ősi izék a 21. században, amikor sokszor elveszítjük a közös mércét?
A diákok kreatív energiája, őszintesége és bátorsága teszi különlegessé ezt a produkciót, amely minden korosztálynak tartogat meglepetéseket.
Szereplők: Boros Szonja, Demeter Karina, Farkas-Erdély Kinga-Tímea, Györfi Áron, Ivan Erika, Kele Dávid, König Gloria, Menyhárt Tamás, Nagy Alex, Szilágyi László, Török Anna Virág, Vass Réka-Zita
Videó, fény: Király Erik, Hang: Szilágyi Bence. Színpadra állította: Molnos András Csaba Az előadás létrehozásában nyújtott segítségért külön köszönet illeti: Bajkó Attilát, Domschy Mercédeszt, Molnos Ildikót és Péntek Attilát!
19:00–21:00 A tanú – cenzúrázatlan változat - Magyar film (1969), román felirattal
Helyszín: Stúdió mozi. Szervező: Várbástya Egyesület
Nincs a magyar film palettáján A tanúhoz hasonlítható legendárium. Bacsó Péter
kiapadhatatlan humorú szatírájának mondatai szállóigévé váltak. A film írói és
színészi zsenialitása által átélhető a diktatúrák vérfagyasztó abszurditása. A filmet
elkészülése után azonnal betiltották, ezért tíz évig dobozban volt, majd 1979-ben kicsenték az országból a Betiltott Filmek Fesztiváljára, ahol nagy sikert aratott, és
azonnal megvásárolta harminckét ország.
A tanú hamar kultuszfilmmé vált a szocialista diktatúra szimbólumaként és 30 évvel a magyar rendszerváltás után népszerűsége töretlen. A fennmaradt egyetlen cenzúrázatlan korabeli kópia alapján a digitális technika segítségével megtörténhetett az eredeti változat rekonstrukciója. A kivágott részeket – amelyek közül többnek az eredeti negatívja a Mafilm raktárából került elő hosszú kutatómunka során – a Filmlabor hiánytalanul be tudta illeszteni filmbe, és
“hozzáfényelni” a mindenki által ismert verzió restaurált anyagához. A film teljes körű, 4K felbontású restaurálása a Filmarchívum és Filmlabor közös munkája.
12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jegyek a helyszínen válthatók. Jegyárak: 25
lej a teljes árú jegy, 20 lej a kedvezményes jegy (nyugdíjasok, tanulók és diákok számára.
Szeptember 26. Péntek
10:00-12:00 Hollandiai magyar gyermekvonatok – Maarten J. Aalders előadása (Angol nyelvű előadás magyar nyelvű fordítással)
Helyszín: Temesvári Református Esperesi Hivatal, Temesvár, Strada Herculane 34
Szervező: Temesvári Református Egyházmegye
1920 és 1930 között több mint 28.000 magyar gyerek utazott holland családokhoz
üdülni több hónapra, hogy kiheverje a háború és az utána következő évek nélkülözését. A 20. századi magyar történelemben egyedülálló gyermekvonatos segélyakció történetét és jelentőségét egyháztörténeti szempontból is bemutatja Maarten J. Aalders, amszterdami történészprofesszor könyve, mely 2021-ben hollandul és 2023-ban magyar fordításban is megjelent.
A könyv bő öt évnyi hollandiai és magyarországi levéltári kutatás eredménye. Minden érdeklődőt várunk egy izgalmas időutazásra, mely által a hallgatók közelebbről megismerkedhetnek a Trianont követő évek Magyarországának helyzetével. A bemutatón jelen lesz a könyv magyar fordítója is
11:00–13:00 Kulturális Körhinta – interaktív játékok 11–15 éves diákoknak
Helyszín: Szabadság tér
Szervező: Bartók Béla Elméleti Líceum,
Várbástya Egyesület
Izgalmas játékra hívjuk az V–VIII. osztályos diákokat. A résztvevők számára számos játékos feladatot készítünk elő, amelyek különböző tehetségterületeket (nyelvek, zenei, képzőművészeti, környezeti, stratégiai
gondolkodás) érintenek. A diákok minél több játékot próbálnak ki, annál több pontot gyűjthetnek. A változatos játékok egyaránt fejlesztik a versenyszellemet és az együttműködést.
12:00–17:00 SzínHáz sátor a Temesvári Magyar Napokon
Helyszín: Jenő herceg tér
Szervező: Csiky Gergely Állami Magyar
Színház
Várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt, a temesvári magyar színház évad
és előadásnépszerűsítő sátrában, a SzínHázban, ahol találkozhatsz a teátrum világával, ahol ha jól válaszolsz a kvízkérdésekre,akkor színházjegyet is nyerhetsz, ahol ha szerencsés időben érkezel, akkor színészeinkkel is találkozhatsz, és tőlük soha ki nem fecsegett kulisszatitkokat tudhatsz meg. Mindemellett szórakoztató gyermekprogramok is lesznek!
Térj be a SzínHázba, merülj el a teátrum világában! Várunk szeretettel és izgalmas
programokkal!
12:45–13:00 ROLE-ART - Villámcsődület/Flashmob
Helyszín: Jenő herceg tér
Szervező: Integratio Alapítvány
A határon átnyúló ROLE-ART projekt soron következő programjaira hívja fel a figyelmet a meglepetés villámcsődület. Az idei évben két-két izgalmas művészeti workshop sorozat indul Temesváron és Szegeden fiatalok számára. Ha kipróbálnád a színjátszást vagy a kreatív írást, most megteheted! Légym te is ott, és mozdulj rá!
15:00-16:00 Épített örökségünk a Temesközben - könyvbemutató
Helyszín: Projektközpont Szervezők: Bánsági Magyar Értékekért Egyesület, Várbástya Egyesület - Könyvbemutató és beszélgetés a szerzőkkel
15:00–19:00 Középkori és törökkori táborok, tábori konyha felállítása
Helyszín: Hunyadi-kastély parkja
Szervezők: Várbástya Egyesület, Losonczy István Hagyományőrző és Sport Egyesület
15:52 1552 nyílvessző Losonczy István és az elesett temesvári
várvédők emlékére
Helyszín: Hunyadi-kastély parkja, a felállított
palánkvár előtt Szervező: Losonczy István Hagyományőrző
és Sport Egyesület
Temesvár 1552-es ostroma idején Losonczy István és a vár védői június 25. és július 27. között hősiesen szembeszálltak az ostromló oszmán seregekkel, a július 27-ei kivonulásukkor életüket adták hitükért és hazájukért.
Ennek emlékére hagyományőrző íjászok összesen 1552 nyílvesszőt lőnek ki
a 15 méterre felállított célokra. Közreműködik: a Peregrinii régizene együttes.
16:00–23:00 Techesvár - Fiatalok utcája
Helyszín: Victor Vlad Delamarina utca Szervező: Várbástya Egyesület, Temesvári
Magyar Diákszervezet
Idén is megnyitja kapuit Techesvár! Jó zenével, vidám társasággal és izgalmas játékokkal várunk mindenkit
16:30–17:30 Hogyan lesz valakiből aktív és befolyásos kisebbségi
politikus? - Beszélgetés Csoma Botonddal, az RMDSZ képviselőházi
frakcióvezetőjével
Helyszín: Eggsemplar kávéház (Lucian Blaga utca 1.)
Szervező: RMDSZ Temes megyei szervezete, Bánsági Közösségért Egyesület
Románia komoly reformok előtt áll, a folyamatok javában tartanak, ugyanakkor a
feszültség érezhetően nő a társadalmon belül. Kisebbségi szempontból nézve, hol
a határ? Hiszen a megszorító intézkedések nem mehetnek a nemzeti közösségek érdekeinek rovására. Kiélezett a helyzet. Ezekkel a kérdésekkel szembesíti a Temesvári Magyar Napokon Csoma Botondot, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetőjét és szóvivőjét, Bartha Csaba, a beszélgetés moderátora.
A politikus ugyanis első kézből ismeri a parlamenti csörtéket, frakciók közötti feszültségeket, konfliktusokat. Élesen vitázik és érvel, ha kell.
17:00–19:00 Járd ki lábam, járd ki most! - Néptáncgála
Helyszín: Opera tér, nagyszínpad Szervező: Eszterlánc Kulturális Egyesület,
Várbástya Egyesület
A néptáncosok hisznek abban, hogy a néptánc különleges erőt hordoz: képes csodákat teremteni mindazok életében, akik művelik. Egy sikeres színpadi előadás vagy egy felejthetetlen hangulatú táncprodukció a közönséget is elvarázsolja – talán csak egy rövid időre –, ám magukra a táncosokra egész életre szóló hatással lehet.
Az idei Temesvári Magyar Napokon fellépnek a temesvári Eszterlánc Néptáncegyüttes csoportjai – az Eszterlánc, a Lármatüzek, a Dobbantó és az Ezüstpatkó,valamint az Eszterlánc zenekar. Színpadra lép továbbá a Bokréta néptánc- és citeraegyüttes a Bokréta, Kisbokréta és Morzsa Bokréta
tánccsoportjaival, a Nefelejcs és Vadrózsa citeracsoportokkal, illetve az ugyancsak temesvári Taránd Folkegyüttes.
Zenél a Suttyomba zenekar, amely 1993- ban alakult Békés megyei, népzenét kedvelő fiatalok összefogásával. Nem első alkalommal szórakoztatják Temesváron
a néptánckedvelőket, mindig jó minőségű népi zenét szolgáltatva.
17:00–18:00 Mélyrepülés -színházi előadás
Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stúdióterem
Szervező: Csiky Gergely Állami Magyar Színház
“Iskolás voltam, amikor először hallottam Cseh Tamásról. Azóta neki tulajdonítom a személyiségfejlődésem egyik legnagyobb mérföldkövét. A magiszteri képzésem alatt kezdtem bátorságot gyűjteni ahhoz, hogy én szólaltassam meg dalait. Ebből született a Mélyrepülés. Egy gitár, egy mikrofon, egy énekes – egy helyben, egy órán keresztül.”- Jancsó Előd“
Gyere Zsuzsika, azt hiszem, hogy én fellépnék a színházadban, nagy előadás lenne.
Van a színpad, fönt farsangi díszek, lent egy éttermi asztal, meg egy szék. Én annál ülök és nézek és mindenre képes vagyok. […] Mindenki érzi majd, hogy azonnal énekelni kezdek egy különös hangfekvésben, az ország meg sutty, sutty, sutty, fölfelé, én nem kezdek énekelni persze, a feszültség meg nőttön nő és szállunk mindannyian egy helyben. Mélyrepülés. Mélyrepülés ez lenne a címe.” - Csengey Dénes-Cseh Tamás:Mélyrepülés
17:00–18:00 Történelmi séta a Belvárosban – Temesvár a
boldog békeidőkben
Helyszín: Találkozó az Infósátornál
Idegenvezető: Balázs István Szervező: Várbástya Egyesület, Bartók
Béla Elméleti Líceum
17:00–18:00 Irodalmi kör
Helyszín: Projektközpont Szervezők: Új Ezredév Központ, Várbástya
Egyesület
Négy izgalmas szerző érkezik hozzánk új köteteikkel: Zsidó Ferenc (A fák magukhoz húzzák az esőt, Gutenberg), Borsodi L. László (Te fordítsd el, Erdélyi Híradó, Nélküled is rendezi, Bookart), Király Zoltán (Matróziskola, Erdélyi Híradó), Balázs K. Attila (Mélyhegedű, Erdélyi Híradó), valamennyien székelyföldiek.
Versről, prózáról, szülőföldről beszélgethetünk velük, kilencven percben. Temesvárra mindigis sok székely érkezett, nem kérdés, hogy megtaláljuk a közös hangot.
18:30–20:00 Borkóstoló
Helyszín: Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Stúdióterem
Szervező: Várbástya Egyesület
„Az életünk a munkánk, a kikapcsolódás számunkra a munka öröme” – olvashatjuk a mintaértékű ars poeticát Simon József borászatának honlapján. E pincészet nem a rendszerváltás után indult, az első szüretük 1978-ban volt. A családi birtok 17 hektár, emellett további 9 hektár bérelt terület termését dolgozzák fel igen széles fajtaválasztékra támaszkodva. Borcímkéiken a rovásfelirat
– „Hitünk és földünk” – mindent elmond.
Megjegyzés: A részvételi díj 60 lej. A helyek száma korlátozott, előjegyzés a varbastyatm@gmail.com e-mail-címen, valamint a Facebookon, vagy a rendezvény ideje alatt az Infósátornál.
19:00– 19:30 Hagyományőrző csapatok seregszemléje
Helyszín: Opera tér Szervezők: Várbástya Egyesület, Losonczy
István Hagyományőrző és Sport Egyesület
Közreműködnek: a Peregrinii régizene együttes és a Pavane zászlóforgatók
19:00–20:00 Mésa koncert
Helyszín: Temesvári Projektközpont
Szervező: Várbástya Egyesület
Resounding Beyond - Encountering God in the Urban Space
Háromnyelvű koncert, a hit és a művészet, a hit és a mindennapi élet, a hit és a közösség elválaszthatatlanságáról a zenén keresztül.
A koncert a Projektközpont, Energia!Alkotói ösztöndíj/“Energie! Bursa de creatie” program keretén belül valósul meg.
19:30– 20:00 Hagyományőrzők fáklyás felvonulása
Útvonal: Opera tér– Jenő herceg tér – Losonczy tér– Hunyadi-kastély parkja
Szervezők: Várbástya Egyesület, Losonczy István Hagyományőrző és Sport Egyesület Közreműködnek: a Peregrinii régizene együttes, a Pavane zászlóforgatók és a St. Longinus
20:00–21:00 Mezőség mosolya - A Maros táncegyüttes előadása
Helyszín: Opera tér, nagyszínpad Szervező: Eszterlánc Kulturális Egyesület,
Várbástya Egyesület
A Mezőség mosolya című folklórműsor a vidék hagyományos kultúrájának gazdagságát mutatja be. Reflektál a Mezőség sokszínűségére, zenei gazdagságára, táncainak vitalitására, mely az egymás mellett élő magyar, román és cigány tánc egymásra hatásából született. Az előadásban a hagyományos néptánc technikán alapuló táncszínházi elemek is szerepelnek.
„Nekünk dolgunk van az erdélyi román néptánccal, mert az a magyar örökség része, ugyanis az erdélyi magyar néptáncban gyökerezik”- vallja Varga János, koreográfus.
Borsa-völgyének táncai és zenéi lesznek láthatók, hallhatók. Megidézett falvak: Alsótők, Girolt, Bonchida, Válaszút, Kide, Bálványoscsaba, Szék, Mezőkeszü, Magyarpalatka.
21:00– 23:00 Tábori vigasságok
Helyszín: Hunyadi-kastély parkja, tábori Konyha Szervező: Losonczy István Hagyományőrző és Sport Egyesület
Bepillantó a hagyományőrzők tábori életébe. A hangulatról középkori zenészek,
zászlóforgatók, tűzzsonglőrök gondoskodnak.
Közreműködnek: a Peregrinii régizene együttes, a Pavane zászlóforgatók és a St.
Longinus
22:00 Táncház
Helyszín: Lloyd étterem Szervező: Eszterlánc Kulturális Egyesület, Várbástya Egyesület
Minden táncszeretőnek és jókedvre vágyónak felejthetetlen élményt ígér ez a különleges táncház, ahol a kezdők és a gyakorlott táncosok egyaránt megtalálhatják a helyüket.
A mulatságot lendületes és lelkesítő táncházgazdák vezetik, akik közvetlen, barátságos stílusukkal mindenkit bevonnak a közös élménybe.
Az este során a talpalávalót a Magyarországról érkező Suttyomba zenekar szolgáltatja, autentikus hangzásvilága és fergeteges energiája gondoskodik arról, hogy senki se maradjon ülve. A zenekar repertoárjában a magyar népzene gazdag és sokszínű dallamvilága kel életre, így mindenki kedvére rophatja a táncot, legyen szó lassú vagy friss, bensőséges páros táncról vagy vérpezsdítő legényes figurákról.
Ez az est nem csupán szórakozás, hanem igazi kulturális utazás is, ahol testet-lelket
frissítő hagyományokkal találkozhatunk.
21:00–22:00 Szászcsávási Zenekar koncertje
Helyszín: Opera tér, nagyszínpad Szervező: Eszterlánc Kulturális Egyesület,
Várbástya Egyesület
Szászcsávás egy kis magyar falu Erdély szívében, Maros megyében. A huszadik század elején cigányzenészeket telepítettek ebbe a viszonylag gazdag faluba, amely a többszólamú egyházi énekeiről is híres. Szászcsáváson több zenekar működött, de a Jámbor István “Dumnezeu”, id. Csányi Sándor “Cilika”, Mezei Ferenc “Csángáló”, Mezei Matyi formáció vált igazán híressé. A régi zenekar
prímásai közül már csak Csányi Sándor muzsikál. Ő a zenekarunk vezéralakja. Egyik fia ifj. Mezei Sándor a második prímás, kisebbik fia Mezei Alin az állandó brácsás. Csányi Sándor unokái is egyre jobban zenélnek. Gyakran Alin fiát viszik magukkal bőgőzni.
