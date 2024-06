A befektetett munka gyümölcsei

Keddi lapszámunkban, RMDSZ MKT- ülés Aradon címmel megjelent helyszíni tudósításunkat Faragó Péter RMDSZ megyei elnöknek a lezajlott önkormányzati választásokkal kapcsolatos pozitív értékelőjével zártuk.

Péró Tamás ügyvezető elnök értékelője

Bíró Zoltán ülésvezető kérésére, megtartotta beszámolóját Péró Tamás ügyvezető elnök, aki a kampányfőnöki teendőket látta el az önkormányzati választásokon. Amint kifejtette, számokról nagyon nehéz érdekes dolgokat mondani, de az ülés résztvevői megkapták a jelzett választások kimutatásait. Miután a kampányban résztvevőknek megköszönte a munkáját, beleértve az RMDSZ megyei jelöltjeit is. A sikerek mellett olyan települések is kerültek, ahol nem tudták elnyerni a polgármesteri tisztséget. Köszönetet mondott az urnabiztosoknak is, külön megköszönve a megyeközpontban tevékenykedett urnabiztosok munkáját. A mostaniakat összehasonlítva a 2020-as eredményekkel, azok a járvány által alaposan nyomottak voltak, ezért azok nem mérvadók. „A tény, hogy Aradon a 2016-os eredményeket felül tudtuk múlni, egy komoly magyar erőt mutat a megyeközpontban. A legutóbbi megmérettetésen csupán néhány szavazat hiányzott az RMDSZ harmadik tanácsosi mandátumának a megszerzéséhez, ami azt bizonyítja: a négy év múlva sorra kerülő választásokon nem lehetetlen cél a harmadik mandátum megszerzése. Ezúttal az 52 800 szavazatból 9,1%-t kapott a szövetségünk, a 4810 szavazattal elégedettek lehetünk.”

Ami a vidéket illeti, néhány mondatban összefoglalta azokat a településeket, ahol helyi tanácsos- vagy polgármester-jelöltjeink voltak. Nem a helyi, hanem a megyei eredményeket vették alapul, mert a szavazatokat megyei tanácsosi listában mérik. Összesen két tanácsosi tisztséggel tudott az RMDSZ többet szerezni a 2020-as eredményekhez viszonyítva. Pontos kimutatással szolgálnak a megye, magyarok lakta településeinek a választási eredményeiről, amelyeket nem most, hanem majd minden résztvevő a maga településén fog kielemezni a kinyomtatott kimutatások alapján. Azok támpontok lehetnek az idén decemberben esedékes parlamenti választásokra való felkészülésben. „Megyei szervezetünknek fontos alappillére a parlamenti mandátum további megszerzése. Visszatérve a mostani eredményeinkre, Arad Megye Tanácsában, illetve Arad tanácsában is két-két mandátumot szereztünk. Kisjenőben két mandátumunk van, sajnos Borosjenőben nem jutottunk be a városi tanácsba. Pécskán kettőről, háromra növeltük a tanácsosaink számát, Kisiratoson maradt a kilenc tanácsosunk. Angyalkúton ezúttal bejutottunk a tanácsba, Gyorokon maradt az 1 tanácsosunk, Nagyiratos községben 4 tanácsosunk van, Fakert községben sajnos nem jutottunk be a tanácsba, mert az utóbbi időben sokan költöztek be, de polgármesterváltás is történt. Tőzmiske községben a volt 7 tanácsos helyett 8-at tudtunk kiállítani, ráadásul megmaradt a polgármesterünk is, Pallagi Máté személyében. Fazekasvarsándon maradtunk a 2 tanácsossal. Nagypereg községben 7-ről 6-ra csökkent a tanácsosaink száma, de maradt a polgármesterünk. Szintye községben 3-ról 2-re csökkent a tanácsosainknak a száma. Sofronya községben 3-ról 5-re tudtuk növelni a tanácsosaink számát. Vingán maradt a 2 tanácsosunk. Nagyzerind községben maradt a 3 tanácsosunk, Zimándújfalu községben a 4 tanácsosunk. 4 évvel ezelőtt 9808 szavazatot kaptunk a megyei tanácsosi listánkra, miközben idén 12 806-ot.”

Péró Tamás indenkinek gratulált, aki mandátumot szerzett, azokat várhatóan október második felében veszik majd át, akkor alakul majd meg az új megyei tanács, amely új vezetőséget választ magának.

Hozzászólások

Derzsi Csaba újaradi elnök a kampányban végzett munkájáról, az egyházaktól kapott támogatásról beszélt.

Kovács Imre, Nagypereg község polgármestere szerint az idei kampány során minden magyarok által lakott községben komoly szervezkedés történt a PNL részéről, amivel megpróbálták megosztani a magyarok szavazatait. Az idei példából okulva, arra kérte hallgatóságát, hogy négy év múlva, illetve már a téli parlamenti választások előtt is alaposan készüljenek fel az efféle kihívásokra, ne engedjék megosztani a magyarságot!

*

Haász Tibor leköszönő tőzmiskei polgármester hozzászólásában gratulált minden mandátumot nyert polgármesternek, illetve tanácsosnak, majd igazat adott Kovács Imrének, hiszen Tőzmiske községben is összefogtak a liberálisok, akik útszéli módon viselkedtek, a tisztségben lévőket letolvajozták. Azzal kérkedtek, hogy a községi tanácsba öt képviselőjüket viszik be, miközben csak kettőt sikerült. Az eset is bizonyítja: agresszív kampánnyal nem lehet nyerni, inkább figyeljünk oda az emberek igényeire, azokat próbáljuk kielégíteni. Mindenképp ki kell emelni, hogy a tőzmiskei polgármesterjelölt, Pallagi Máté annyi szavazatot gyűjtött össze, hogy 8-ra növelte az RMDSZ-es tanácsosok számát. Nem a tanácsosoké, hanem a mostani polgármesteré volt a komoly munka, amihez ezúttal is gratulált.

*

Papp Attila nagyiratosi polgármester kijelentette: maga az a községvezető, akinek a füle mellett elsüvített a golyó, hiszen csak 7 szavazattal nyert. A siker annak köszönhető, hogy a községbeli magyarokkal, köztük a fiatalokkal mindenkit megmozgattak, akit lehetett. Otthon felkeresték az időseket, összesen 52 szavazóurna járt a község településein. Politikai csatározások náluk is voltak, főként a szociáldemokraták részéről, megpróbálták a magyarok között nézeteltérést szítani, ami leginkább Nagyvarjason működött. Sikeréért köszönetet mondott a nagyiratosi magyaroknak, a fiataloknak, sőt még azoknak a románoknak is, akik rá szavaztak.

*

Bíró Zoltán ülésvezető az elhangzottakhoz fűzte: Kisjenő-Erdőhegyen a liberálisok nem kavartak be, de más pártok igen, minden pártnak, még az AUR-nak is volt magyar jelöltje. Összeállt egy olyan RMDSZ-es tanácsosi lista, amelyben a huszonéves is van, de hetven fölötti is. Egy 72 éves ember házról-házra, végigjárta a várost. Olyan sikerrel tette, ha még kaptak volna 50 szavazatot, simán meglett volna a harmadik RMDSZ-es tanácsos is. Magának élvezetes harcolni a román kollégákkal, de nem az övéivel. Azt nem érti, hogyan adhatják el magukat egyesek annyira olcsón. Ezzel együtt, 450 szavazatot a városi tanácsra behoztak, mintegy 550-et a megyei tanácsba, bár ő maga nem számított ennyire. Ezért is elégedett az eredménnyel. 2000 óta vesz részt a választások szervezésében, de a mostani volt a legtisztátalanabb. Elégtétellel hallgatta meg a gratulációkat, hiszen 2000 óta az RMDSZ mindig betartotta a választási ígéreteit.

Más szólásra jelentkező nem lévén, az MKT-ülést lezártnak nyilvánították.