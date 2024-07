A csodás faluhoz méltó, kiváló program

Szombaton a XIII. Szederháti Falunap programja a helybeli római katolikus templomban megtartott ökumenikus istentisztelettel indult, ahol Sorin Pop helybeli ortodox plébános köszöntötte a híveket, kiemelve Antal Péter pécskai polgármester, Miodrag Stanojov alpolgármester, valamint ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébános neveit. Utána a szentmise celebrálására kérte fel Jurca Miron pécskai esperest, aki az együtt élő nemzetiségek és felekezetek közötti kapcsolatok elmélyítését, békés egymás mellett élésének a fontosságát méltatta. S közösen, románul elmondott Miatyánk után együtt énekelték a La mulţi ani cu sănătate kezdetű köszöntőt. Ezt követően ft. és ns. Király Árpád főesperes-szederháti plébános ugyancsak románul felolvasta Jézusnak a kánai menyegzőn tanúsított csodatételét, amivel kapcsolatban kifejtette: ha valóban mélyen hiszünk Istenben, akkor bizakodhatunk a támogatásában. A vezetőnek a népe iránt megnyilvánuló felelősséget kapcsolatba hozta a pécskai polgármester felelősségével, a lakosság élelemmel való ellátása tekintetében. Arra kérte hallgatóságát, hogy a szentmiséről mindenki úgy távozzon, hogy a lelkében vigye haza a szeretet, az egymás mellett élő felekezetek és nemzetiségek kölcsönös tiszteletét. Ehhez azonban szükségünk van a kölcsönös megbocsátás kegyelmére is. Adja Isten, hogy a jelzett erényeket képesek legyünk gyakorolni! Zárta románul elmondott prédikációját ft. és ns. Király Árpád főesperes, szederháti plébános.

A szentmise végén románul és magyarul elmondták a Miatyánkot.

Kulturális program előtti áldások

Az ökumenikus istentisztelet után a néhai szederháti iskola, most óvoda udvarán felállított szabadtéri színpadról Pete-Ponta Eugenia programvezető köszöntötte az egybegyűlteket a Pécska Város Polgármesteri Hivatala és Tanácsa szervezte és támogatta Szederháti Falunapon. Ezt követően a színpadra kérte Antal Péter polgármestert, Miodrag Stanoiov alpolgármestert, dr. Vasile Chifor és Alexandru Zaharia városi tanácsosokat, Daniel Tot urat, a Pécskai Gheorghe Lazăr Elméleti Líceum igazgatóját. Ugyancsak a színpadra kérte az ökumenikus istentiszteleten részt vett lelkészeket, Sorin Popot, Jurcă Miront és ft. és ns. Király Árpád főesperes-plébánost.

A műsorvezető kezdeményezésére, a program imával indult, melynek során románul és magyarul is elmondták a Miatyánkot. „Isten éltesse Szederhátot és minket a szederhátiakkal és a vezetőséggel együtt!”

Antal Péter polgármester köszöntője

„Nagyra becsült egyházi méltóságok, alpolgármester úr, városi tanácsosok, kedves szederháti gyermekek, pedagógusok és lakosok, örömmel üdvözlöm önöket a XIII. Szederháti Falunapon. Ahogyan a 2010-ben megtartott első falunapon megígértem, minden év július utolsó vasárnapján – kivéve a kétéves járvány időszakát – megszerveztük Szederhát Napját is. A most 300 lelkes falu számomra nagyon kedves, mindig szeretettel jövök önökhöz, több okból: önök között sok barátom van, ezért a magam és a csapatom nevében, megragadom az alkalmat megköszönni a helyhatósági választásokon önöktől kapott szavazatokat. Biztosra veszem, hogy a jelenleg kis falu folyamatosan fejlődik, egyes projektek már folyamatban vannak, mások a tervezés állapotában találhatók. Idén elkezdődik a földgáznak a településre való bevezetése, reményeink szerint, jövőre elkezdődhet a vezetékes ivóvíz, valamint csatornahálózat megépítése is. Ugyancsak idén befejezzük a Tornya és Szederhát, valamint Tornya és Pécska között épülő aszfaltos utat. Hozzáfogunk a falu orvosi rendelőjének az építéséhez, továbbá számos fejlesztési programon dolgozunk. Most azonban szórakozzunk, önökkel együtt a XIII. Szederháti Falunap programjain. Köszönöm a figyelmet, jó szórakozást és kiváló egészséget kívánok mindnyájuknak” – zárta köszöntő beszédét románul és magyarul Antal Péter polgármester.

Miodrag Stanoiov alpolgármester ígérete

Miodrag Stanoiov alpolgármester köszöntőjében örömének adott hangot, amiért idén is románul és magyarul ünnepelhettek a templomban az ortodoxok és a római katolikusok. Ez természetes, hiszen a számos felekezettel együtt, egyetlen hit létezik. Köszönjük a támogatásukat, amiért magunk azt ígérjük, hogy a jelenlegi mandátumban Szederhát arculata pozitív irányba, teljesen megváltozik. Éppen e helyen fog felépülni a falu orvosi rendelője. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja meg Szederhátot és a lakosait!” – zárta köszöntőjét az alpolgármester.

Szederhát tanácsosának az értékelője

Dr. Vasile Chifor, pécskai tanácsos üdvözlőszavait követően elmondta: a szóbeszéd szerint, a 13-as szám balszerencsésnek számít, de a program kiválónak mutatkozik, méltónak az ugyancsak csodás faluhoz, ahol egyetlen harang hívja imára az összes híveket. „Nagy öröm volt számomra, hogy a mai ökumenikus istentiszteleten az ortodox, a görög-katolikus és a római katolikus hívek mellett a protestánsok is részt vettek. Az ökuméniának a szederhátihoz hasonló változata bizonyára az egész országban sem található.” Maga ezelőtt 33 évvel járt Szederháton, amely azóta rengeteget fejlődött, és a következő időszakban tovább fejlődik.

(Folytatjuk)