A HPV elleni vakcina fiúknak és lányoknak egyaránt védelmet biztosít

A HPV elleni védekezés legfőbb eszköze a Gardasil 9 nevű vakcina, amely jelenleg is szerepel a romániai Nemzeti Immunizációs Programban. Ez a kilenckomponensű oltóanyag kilenc különböző HPV-típus – köztük a legnagyobb kockázatot jelentő 16-os és 18-as törzsek – ellen nyújt védelmet. Ezenkívül hatásos a szemölcsökért felelős 6-os és 11-es típusok ellen is.

Az oltást háziorvosok adják be, kérés alapján, és bár bármely életkorban hasznos lehet, a legnagyobb hatékonyságot akkor fejti ki, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be.

„Én nagyon javaslom a HPV védőoltást, főleg olyan gyermekeknél, akik még nem kezdték el a nemi életet – kisfiúknál és kislányoknál ugyanúgy” – mondja dr. Fodor Izabella, nőgyógyász szakorvos. Nem csak a méhnyakrák ellen véd, hanem a végbélrák, torokrák, mandularák, nyelvrák ellen is. A HPV szexuális úton terjed: hüvelyi, anális és orális aktus során is átvihető. A fiúk esetében ugyanúgy védelmet nyújt a végbélrák és a szájüregi daganatok ellen.”

A szakorvos hangsúlyozza: bár a HPV 16-os és 18-as törzsei gyakran kimutathatók méhnyakrákos eseteknél, önmagukban nem kizárólagos okozói a betegségnek – ugyanakkor, ha ezek a fertőzések megelőzhetők, jelentősen csökkenthető a kockázat.

A Gardasil 9 adagolása az életkortól függ: 9–14 éves korban két adag is elegendő, ha legalább öt hónap telik el a kettő között.

15 éves kor felett (vagy ha az adagolási feltételek nem teljesülnek) három oltás szükséges egy éven belül.

„Ezek nagyon drága oltások, és nagy előny, hogy mostantól ingyenesen elérhetők. A vakcina nem tartalmazza a vírus DNS-ét, így nem fertőz – csak az immunrendszert serkenti antitestek termelésére” – teszi hozzá a szakorvos.

A HPV elleni védekezés nem csupán a nők ügye: férfiakat is érinthet, ők is lehetnek hordozók, továbbadók, és áldozatok. A nemi úton terjedő vírus által okozott betegségek – beleértve a condylomát, vagyis a nemi szemölcsöket is – mindenkit fenyegetnek, nemtől függetlenül.

Az új szabályozással Románia komoly lépést tett afelé, hogy megfékezze a HPV okozta daganatos megbetegedéseket. Az oltás bárki számára elérhető, de a legjobb döntés az, ha a szexuális élet megkezdése előtt kerül beadásra – ezzel biztosítható a legteljesebb védelem.