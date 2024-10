A jó két évtizedes közösségszolgálat lelki hozadékai

Október 25-én, pénteken a simonyifalvi Simonyi Imre Művelődési Ház nagytermében 13 órakor Nagy Sándor alpolgármester köszöntötte a szép számú vendéget, köztük Tóth Csaba prefektust és Faragó Péter RMDSZ megyei elnököt, parlamenti képviselőt, Péró Tamás megyei tanácsost, RMDSZ ügyvezető elnököt, majd arról a 24, sok fejlesztést hozott évről beszélt, amelyeket Haász Tibor polgármester vezetésével elért a Simonyifalvát, Vadászt és Bélzerindet is adminisztráló Tőzmiske Község. Zárszavaiban arra kérte: még ne siessen, maradjon a közösséggel, mert a tapasztalataira továbbra is szükség lesz! Ezt követően románul Teodor Parasca, Haász Tibor személyes tanácsadója értékelte az eltelt 6 mandátum eredményeit, amelyek nem csupán fejlesztésekben mutatkoznak meg, hanem a polgármesteri hivatal alkalmazottjait egy nagy, összetartó családdá alakították. A polgármester bátorításával és segítségével minden akadályt le tudtak győzni, ezért a közösség nevében köszönetet mondott a szorgalmáért, a kitartásáért, az áldozatvállalásáért. Ugyanakkor köszönetet mondott a polgármester feleségének, Mária asszonynak is, mert egy ember akkor lehet erős igazán, ha mellette egy céltudatos és áldozatkész feleség is áll. Zárszavaiban további jó egészséget, boldogságot kívánt, és meghívta: olykor nézzen be a hivatalba, ahol mindig szeretettel fogadják. Beszéde végén a leköszönő polgármesternek megmutatta azt az állítható, masszírozó fotelt, amivel a munkatársak kedveskednek neki, a feleségének egy csokor virágot adott át a munkatársak nevében.

Haász Tibor leköszönő polgármester a meghatottságtól elcsukló hangon mondott köszönetet az ajándékért, főként az eltelt 24 év alatt megnyilvánult támogatásért, segítőkészségért, hiszen az odaadó munkatársak támogatása nélkül nem tudtak volna ilyen szép eredményeket elérni. Mindannyiuknak, beleértve az új polgármestert, Pallagi Mátét is, sok sikert jó egészséget kívánt. Utóbbinak azt kívánta, hogy ő is 24 évig legyen a község polgármestere és sikerrel vigye tovább a települések fejlesztését, a lakosok jólétét.

Köszönet a polgármesternek és a családjának

Faragó Péter RMDSZ megyei elnök, parlamenti képviselő kifejtette: mivel egy hosszú pályafutás végén gyűltünk össze, bizonyára búcsúzásként is megéljük az alkalmat, ugyanakkor a hála és a köszönet szavai kívánkoznak ki a legjobban. Nem véletlenül, hiszen igen küzdelmes, emberpróbáló időszak van a polgármester úr mögött, amikor mindig a munka állt az első helyen, amit a család is megérzett. Ezért a családjának is megköszönte a folyamatos támogatást, amivel biztosították a megfelelő hátteret a polgármesterre váró feladatok, nehézségek leküzdéséhez, amivel a község lakosai megbízták. Maga nem kívánja elemezni az eltelt 24 évet, az viszont biztos, hogy rengeteget kellett dolgoznia, hogy a község minden településének a lakosai elégedettek legyenek. E célt sikerült elérni, hiszen minden település fejlődött, számos kulturális programot is szerveztek, hogy az emberek jól érezzék magukat. Mindezekhez rengeteg csapatmunka volt szükséges, ugyanakkor egy olyan polgármesterre is, aki mindenfajta hasznos kezdeményezést támogatott. Maga az RMDSZ Arad Megyei Szervezete nevében szeretné Haász Tibornak megköszönni az elmúlt 24 évnek a munkáját, hiszen azzal nem csak a helybeli, hanem az Arad megyei magyar közösséget is szolgálta. Magasan tartotta a színvonalat, megmutatva, hogy kell sikeresen vezetni egy vegyes lakosságú községet, hiszen Tibornak a módszerei, a stílusa elengedhetetlenül szükséges volt a sikerhez. Most azt kívánja neki, hogy még sokáig élvezze a nyugdíjas életet abban a tudatban: még szüksége van rá a családjának és a közösségnek. Beszédét abban a reményben zárta, hogy Tiborral a szervezet kapcsolata még nagyon hosszú lesz, helyi, de megyei szinten is szívesen elfogadják ötleteit a helybeli, valamint a megyei magyar közösség életének a javítására.

Méltó hagyaték, a segítőszándék továbbadása

Az ünnepelt, megköszönve a sok jókívánságot, kitért a testvértelepülési kapcsolatokra, közülük az olaszországi partner jelen van, ezért elmondja: az ő közvetítésével a közelmúltban a község 25 polgára pápai meghallgatáson vehetett részt, ami maradandó élmény volt számukra, hiszen találkoztak Őszentségével, a pápával, aki kezet fogott mindannyiukkal. Azt kívánja, hogy az olaszországi Stienta és Tőzmiske Község között a kapcsolatok még nagyon sokáig megmaradjanak. Zárszavaiban megköszönte a kollégáknak az állítható fotelt, amibe bele is ült, miközben az adományozók szeretettel körülvették. A jelen lévőket arra kérte: továbbra is segítsék érdekvédelmi szövetségünket, valamint Pallagi Máté új polgármestert és csapatát, hogy közös munkával, kellő alázattal további jó eredményeket tudjanak felmutatni a községbeli polgárok javára. Ezt követően ft. Kapor János katolikus plébános magyarul, majd románul mondott asztali áldást, amiben Isten áldását kérte mindazokra, akik azért fáradoztak, hogy a mai ünnepen szeretetben és egészségben együtt lehessünk. A plébános úr valóban ráérzett az összejövetel lényegére, hiszen ott azok voltak jelen, akik nem csupán támogatták 24 évig a község első emberét, hanem vele együtt alázattal szolgálták is a tőzmiskei, a simonyifalvi, a vadászi, valamint a bélzerindi embereket.