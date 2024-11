A Temes megyei RMDSZ hírei

Shake kvartett-karaván

A Shake kvartett (Borbély B. Emília, Éder Enikő, Kiss Attila, Molnos András Csaba, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház művészei) Emlékszel még? című műsorában örökzöldek, világslágerek musical- és operettrészletek csendülnek fel. Következő állomás: Újmosnica – november 23., 18 óra, Magyar Ház – református gyülekezeti terem.

Szórólapozás

A jelöltek, a helyi szervezetek vezetői és az önkéntesek továbbra is járják a megye településeit. A napokban Újszentesen, Óteleken kopogtattak be a helyi közösség tagjaihoz, akikkel el is beszélgettek, biztatták őket, hogy éljenek állampolgári jogukkal, és menjenek el szavazni. Temesváron is folyik a szórólapozás, vasárnap a templomokban jártak az RMDSZ képviselői, önkéntesei.

Kisrégiós találkozók

A Temes Megyei RMDSZ-szervezet vezetősége tisztelettel meghívja a helyi RMDSZ szervezet elnökségét, az egyház képviselőit, kisrégiós találkozókra:

Nagyszentmiklós kisrégió – Nagyszentmiklós, Pusztakeresztúr, Nagycsanád, Máriafölde, Perjámos, Varjas, Nagyősz – 2024. november 22. (péntek), 18 óra, Nagyszentmiklós, Máltai (Bisztray)-ház;

Zsombolya-kisrégió – Zsombolya, Csene, Ótelek, Újvár, Gyertyámos – 2024. november 25. (hétfő), 18 óra, Zsombolya, RMDSZ-székház;

Detta-kisrégió – Detta, Denta, Gátalja, Nagyomor, Gyér – 2024. november 26. (kedd), 18 óra, Detta, RMDSZ-székház;

Felső-Bega-kisrégió – Lugos, Igazfalva, Szapáryfalva, Bodófalva, Begamonostor, Facsád, Nadrág, Bethlenháza, – 2024. november 27. (szerda), 18 óra, Lugos, RMDSZ-székház;

Temesvár környéke-kisrégió – Újmosnica, Újszentes, Csák, Torontálkeresztes, Szakálháza, Temesság, Szentandrás, Győröd, Temesgyarmat, Temesrékas – 2024. november 28. (csütörtök), 18 óra, Temesvár, Kós Károly Közösségi Központ.

Alkotó jelenlétére számítunk!

Molnár András, Temes megyei RMDSZ-elnök

Sipos Ilona, a Temes megyei RMDSZ ügyvezetője