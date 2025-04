A TEMES MEGYEI RMDSZ HÍREI

Tisztújítások a Temes megyei RMDSZ-szervezetekben

A Temes megyei RMDSZ-szervezet, a 2025. 01. 8-i Állandó Tanács döntésnek értelmében elfogadta a tisztújításra vonatkozó ütemtervet/naptárt, amely tartalmazta a helyi szervezetek és a megyei szervezet tisztújítási folyamatának módozatait. Azon résztvevőknek lesz szavazati joguk, akik a közgyűlés időpontjáig megerősítik tagságukat, vagy belépési nyilatkozatot tesznek.

Tisztújító közgyűlések:

május 6. – Temesgyarmat 17.30 óra;

május 8. – Ötvösd 17.00 óra és Végvár 18.30 óra, kultúrotthon;

május 13. – Denta 17.00 óra;

május 15. – Nagyszentmiklós 18.00 óra, Máltai-ház;

május 16. – Bükkfalva (Bucovat) 17.30 óra;

május 20. – Temesrékas 17.30 óra;

május 22. – Ótelek 17.30 óra, kultúrház, Újvár 19.00 óra;

május 23. – Lugos 17.30 óra, RMDSZ-székház, Igazfalva, kultúrház 19.30 óra;

május 27. – Csák 17.30 óra.

*

Bethlenházán április 24-én került sor a közösségi találkozóra. A tisztújító közgyűlésen a Temes megyei szervezetet Sipos Ilona ügyvezető elnök képviselte. Zima Sergiu-Cristian RMDSZ-elnök beszámolt az elmúlt négy évben felmerült gondokról. Ezt követően került sor a helyi szervezet tisztújítására. Zima Sergiu-Cristian továbbra is vállalta a helyi szervezet elnöki tisztét. Elnökségi tagok: Zima József alelnök, Drăgan Erzsébet titkár, Bot Manuela nőszervezeti kapcsolattartó.

Ugyanaznap Begamonostoron is tisztújító közgyűlésre került sor. Sipos Ilona ügyvezető elnök, aki a megyei RMDSZ-szervezetet képviselte, köszöntötte a résztvevőket, majd megbeszélték a tavalyi választásokat. A szép számban összegyűlt érdeklődők, vezetőségi tagok, urnabiztosok meghallgatták Pongrácz Sándor tanácsos, egyben a helyi szervezet elnökének tartalmas beszámolóját. A jelenlevők továbbra is bizalmat szavaztak Pongrácz Sándor RMDSZ-elnöknek, hogy együtt folytassa a megkezdett projekteket Benescu Dacian jelenlegi tanácsossal, akit alelnöknek választottak, titkár Coman Claudia, nőszervezeti kapcsolattartó Tif Cristina. A szavazást kellemes hangulatú beszélgetés követte, majd sor került az államelnöki választások mozgósítási tervére is.

III. Bánsági Majális

Szeretettel várunk május 10-én a temesvári Bánsági Falumúzeumba minden érdeklődőt, korosztálytól függetlenül. Kapunyitás 10.00 órakor.

10.00 órától gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők;

13.00 órától bábelőadás;

14.00 órától folklórgála a temesvári Eszterlánc néptánccsoport és a Bokréta néptánc- és citeraegyüttes, a dettai Margareta, az óteleki Fürgelábak és Nefelejcs, a végvári Napsugár, a pusztakeresztúri Búzavirág, a Felső-Bega menti Tűzkarika néptánccsoportok és a Taránd népi zenekar részvételével;

16.00 órától a Szegedi Akropolisz Táncszínház előadása;

17.30 órától baranta bemutató, gyermekfoglalkozások;

19.30 órától Sleepin’ Insomnia-koncert;

21.00 órától Gypo Circus-koncert.

A rendezvény a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Bolyai János Szakkollégium, az RMDSZ és a Bánsági Közösségért Egyesület támogatásával valósul meg.

Sipos Ilona, a Temes megyei RMDSZ ügyvezető elnöke