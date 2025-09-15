A vízügyi társaság elindította a MyAccount alkalmazást

Az Aradi Vízügyi Társaság új digitális szolgáltatást tett elérhetővé ügyfelei számára, megnyitva a MyAccount alkalmazást, amelyen keresztül gyors és pontos információkhoz juthatnak a szolgáltatássaikkal kapcsolatban.

A MyAccount alkalmazáson keresztül az ügyfelek saját felhasználói fiókot hozhatnak létre, amelyen megtekinthetik számláikat és előző kifizetéseiket. Lehetőségük nyílik az online, napszaktól független számlafizetésre, a vízügyi társasággal folytatott együttműködési előzmények megtekintésére, továbbá lehetőségük lesz könnyen és gyorsan felvenni a kapcsolatot a társasággal. Lehetőség nyílik a fogyasztás bejelentésére, viszont azoknál, akiknél digitális fogyasztásmérő berendezést telepítettek, nincs szükség a fogyasztás bejelentésére, mivel azt a vízügyi társaság minden hónapban leolvassa.

A felhasználói fiók létrehozásával kapcsolatos információkat a www.caarad.ro weboldalon találják. A felhasználói fiók létrehozásához kért adatokat a vízügyi társaság által kiállított számlán találják.

Fotó: a vízügyi társaság Facebook-oldaláról