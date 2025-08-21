Arad Free Tours két keréken

Augusztus 24-én, vasárnap 18 órakor újabb városnéző körútra invitál az Arad Free Tours, hogy ezúttal két keréken csodálják meg Arad város és a Maros történelmi jelentőségét és látványosságait.

A kétórásnak ígérkező, ingyenes városnéző körútra nem kell előre jelezniük részvételi szándékukat, mindössze kerékpárral felszerelkezve meg kell jelenniük az Europa parkban lévő gyülekező ponton.

Mivel a Maros fontos része Arad és a város lakosai identitásának, a hetedik alkalommal megrendezett kerékpáros városnéző túrát szervezők, az Arad és a Maros címet adták a túrának.

A biciklisek az Európa parkból indulva a Holt-Marost (La Jilip), Sever Ferențiu szobrát, a Városházát (só raktár), a Voința klubot, a Neptun strandot, a régi kaszinót, a Decebal hidat, Tóth Sándor kopjafáját, a Traian hidat, a régi TEBA gyárat és a régi cukorgyárat látogatják meg. A csapat megkerüli a Maros hidat a Maros sétány – Ialomiței – Grigore Ureche – Putnei – Barbu Lăutaru – Zorilor utcákon haladva, majd visszaérve a Maros-partra a török fahidat, a csálai erdőt, a középkori csálai várat és a Maros-Ártér Természetvédelmi Park látogatói központját tekintik meg, ahol véget is ér a túra.

A kerékpáros túrát az Alternativ Turizmus Egyesület szervezte, kombinálva a kerékpározást és a szabadtéri mozgást a szocializálódással és a történelmi és kulturális ismeretek szerzésével.