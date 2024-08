Aranylakodalmasok kitüntetése

Július 31-i lapszámunkban Kicsik-nagyok tánccipőben címmel a VIII. Kisperegi Néptánctalálkozó eseményeit közöltük. Az aranylakodalmasok kitüntetésével azonban még adósok maradtunk. Kovács Imre polgármester a szabadtéri színpad előtti téren elmondta: a kialakult hagyomány szellemében idén is kitüntetést adnak át az aranylakodalmukat ünneplő házaspároknak: Raffai Imre és Kocsis Julianna, Vígh Imre és Szabó Erzsébet, Bokor Sándor és Veres Ida, valamint Jantó István és Kovács Katalin. Utána felolvasta az okleveleknek a szövegét: „Az élet hosszú útján a hűség a legjobb útitárs.” További jó egészséget, boldog házaséletet kívánt minden párnak, majd a hölgyeknek egy-egy csokor virágot, mindkettőjüknek egy-egy, a nevükre kiállított díszoklevelet adott át. A jelen lévők nevében is arra kérte a házaspárokat, hogy tíz év múlva ugyanitt ünnepeljék majd a 60. házassági évfordulójukat!

Aranylakodalmasok vallomásai

Bokor Sándort és feleségét, leánykori nevén Veres Idát a sikeres, hosszan tartó házasélet titkai felől faggattuk. Amint Bokor Sándor elmondta, fiatal korában nem igazán szeretett táncolni, mulatni, hanem a gyarapodó család nevelésére összpontosítottak, két fiuk és egy leányuk született. Az unokák viszont nem igazán jöttek, hiszen csupán három született, de örömmel tölti el őket, hogy most várják a negyediket. Bokor Sándor jó humorral beszélt a hosszú házasságról, ami szerinte akkor tartós, ha a szomszédban él egy szemrevaló fiatalasszony, akinek ráadásul jó bora vagy pálinkája is van. A feleség szerint, Sándor szerette az italt, az érintett viszont cáfolni próbálta: nem lehetett iszákos, hiszen 1967-től gépkocsivezetőként dolgozott, ezért csak este, otthon ihatott egy keveset. Közben az ünnepelt párhoz csatlakozott a harmadik unoka, Kovács Antónia is. Végszóként Ida elmondta: az övéké sikeres, jó házasélet volt eddig, és reménykednek a hasonló folytatásban is, hiszen örvendhetnek a 3 gyermeküknek és az ugyanannyi unokáknak.

*

Vígh Imre és felesége, Erzsébet 1974. október 26-án házasodtak össze, akkoriban a vőlegény és a menyasszony családja külön tartották a lakodalmat, a fiatal pár viszont az újember családjánál lakott. Erzsébet asszonynak szerencséje volt, mert nagyon jól egyezett az anyósával és az apósával. Erzsébet 18 éves volt, Imre pedig 28 éves, amikor házasságot kötöttek. Imre 10 évig traktoron dolgozott a gépesítő állomásnál, ahol később a felesége előkönyvelőként az irodán. Egy idő múlva mindketten otthagyták a gépesítő állomást, és a nagyperegi malom üzemeltetésével foglalkoztak. Amikor a malomban elfogyott az őrölni való, a feleség nyugdíjaztatta magát, később a férj is nyugdíjba vonult, a saját földjüket művelték. Házasságukból először fiú, majd egy leány is született, a gyermekekre Imrének az anyja vigyázott, amikor a szülők dolgoztak. A Vígh házaspár manapság négy unokának és két dédunokának örvendhet. A gyermekeik is eljöttek az ünnepségre, egyik dédunokájuk a Napraforgó tánccsoportnak a tagja. Vígh Imre és felesége, Erzsébet boldog ötvenéves házaséletet tudhatnak maguk mögött, örömüket fokozta a polgármester átadta kitüntetés. A férj hozzáfűzte: „Tíz év múlva ugyanitt találkozunk”. Erzsébet asszony viszont kijelentette: ha valóban itt akarnak lenni, akkor Imrét fogyókúrára fogja, amin Imre csak nevetett.

*

Raffai Imre és felesége, Julianna 1974. február 16-án kötöttek házasságot Kisperegen, ahol mindketten születtek. Imre sokáig a téeszben, később a községi tanácsnál dolgozott, az elöljárókat hordozta lovas kocsival. Elégedett volt a munkájával, amit a főnökei megbecsültek. Julianna is a téeszben dolgozott. Tekintve, hogy a házastársak a téeszben dolgoztak, manapság mindkettőjüknek 1300 lej körüli nyugdíjat hoz a postás. A családban a „papucsviselésre” vonatkozó kérdésre mindketten nevetve válaszoltak, hiszen ilyen téren nem adódtak gondok, mindig megbeszélték a tennivalókat, és közösen döntöttek. Nagyon örvendenek, amiért a polgármester kitüntette őket. Bizonyára rá is szolgáltak, mert mindig békés, jóindulatú emberek voltak. Most már csak arra kérik a Jóistent, hogy tartsa meg őket egészségben és békességben, ameddig jónak látja.

*

Jantó Istvánnak és feleségének, Kovács Katalinnak, mivel nem tudtak részt venni a rendezvényen, a kitüntető emléklapot és a virágot Kovács Imre polgármester másnap hazavitte.

Polgármesteri értékelő

Miután Kovács Imre kitüntette az aranylakodalmas házaspárokat, az idei Kisperegi Néptánctalálkozó programját értékeltük. Amint elmondta, a nyolcadik alkalommal megszervezett néptánctalálkozót az Arad Megyei RMDSZ közbenjárásával, az Arad Megyei Kulturális Központ anyagi támogatásával, továbbá Nagypereg község anyagi hozzájárulásával sikerült finanszírozni. A kétnapos program szombaton a hagyománnyá vált kerékpáros felvonulással indult, idén rekordszámú, száznál több résztvevővel. 17 órakor indultak a református templom melletti gyülekezőhelyről, majd rendőrautó felvezetésével, Kispereg minden utcáját bejárták. A mintegy órás kerékpározás után, a szabadtéri színpadhoz vonultak, ahol a gyermekek számára arcfestést, sportvetélkedőket szerveztek, közben 16 órakor megkezdődött a bográcsfőző verseny, ahova 8 csapat jelentkezett a maga bográcsával. 20.30 órára a bográcsokban megfőttek a pörköltek. A zsűri elbírálása után eredményt hirdettek. Az első három oklevelet kapott, a többiek köszönőlevelet és emléklapot vihettek haza. Tekintve, hogy az eseményről a július 31-i lapszámunkban már beszámoltunk, a program részleteinek a közlésétől eltekintünk.

Bokor Sándort és feleségét, leánykori nevén Veres Idát a sikeres, hosszú

házaséletről faggattuk. Csatlakozott hozzájuk a harmadik unoka, Kovács Antónia is

Vígh Imre és felesége, Erzsébet 1974. október 26-án házasodtak össze, akkoriban a vőlegény és a menyasszony családja külön tartották a lakodalmat

Raffai Imre és felesége, Julianna 1974. február 16-án kötöttek házasságot Kisperegen, ahol mindketten születtek

Jantó Istvánnak és feleségének, Kovács Katalinnak a kitüntető emléklapot és a virágot Kovács Imre polgármester másnap hazavitte

Kovács Imre az aranylakodalmas kitüntetések kézbesítése után a Kisperegi Néptánctalálkozó megszervezéseinek a feltételeit, a támogatóit ismertette