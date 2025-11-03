Átvették a menyházai sportpálya adminisztrációját

Átvették a menyházai sportpálya adminisztrációját

A sportpálya átvétele a megyei tanács stratégiai lépése az üdülőhely új életre keltésére, amely érdekében a megyei önkormányzat alatt működik a gyermektábor és a nyári színház, illetve minden évben számos kulturális eseményt is szerveznek az üdülőhelyen. 

A sportpálya egy bármilyen sportverseny megszervezésére alkalmas tribünökkel és éjszakai kivilágítással felszerelt futballpályából áll. Vannak öltözők, edzőtermek, szauna és elméleti felkészítő terem. 

A sportpálya átvételével a tanács egyaránt támogatja a sportolókat és a menyházai üdülőhelyet, gondoskodva a kapcsolódó épületek karbantartásáról és korszerűsítéséről.

