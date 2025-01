Az emberség, az összefogás szép példája

Amint arról már írtunk, a két mankóval közlekedő Szabó Etelkának és családjának az aradi Preparandiei utcában lévő házának a mennyezete és a fedele 2024 áprilisában leomlott, két perccel azután, miután a háztulajdonos kiment az udvarra. Azóta Cziszter Kálmán tervezőmérnök összeállította a helyreállítási munkálatok műszaki dokumentációját, amire feltétlenül szükség volt az Aradi Polgármesteri Hivatalba benyújtott, helyreállítási munkálatoknak a sürgősségi engedélyezéséhez. Fülöp Jenő műépítész segített a szükséges dokumentáció összeállításához, ugyanakkor Molnár Huba statikus mérnök készítette el a helyreállítási munkálatoknak a terveit. Az említett szakemberek mindannyian Bálint György építőmérnök mellé álltak, de a jelzett polgármesteri hivataltól kérelmezni kellett egy előépítkezési tervezetet is, amiben leírták, milyen további engedélyek szükségesek. Azoknak a beszerzése a következő lépés.

Pénteken megbeszélték a teendőket

Bálint György építőmérnökkel január 24-én, pénteken újra kimentünk Szabó Etelkának a házához, számba venni a felújítási munkálatokat. Azoknak az elvégzésére felkérte a székelyföldi építész barátait, akik a sok munkájuk miatt némi késéssel érkeztek. Temesváron nagy vállalkozásuk volt, ahol szükségük volt Bálint Györgyre a munka műszaki jóváhagyásához, így megegyeztek, hogy Bálint György ingyenesen készíti el a jelzett jóváhagyást, ha azok ugyancsak díjmentesen végzik el Szabó Etelka házának a megjavítását. Komolyan hozzá is fogtak, február 24-re felszerelték az új gerendákat, amelyeket felülről deszkával vontak be, hogy hozzáfoghassanak a szarufák felszereléséhez is. Ugyanakkor beszélt annak a vállalatnak a vezetőjével is, aki a faszerkezet tűzvédelmi engedélyét bocsátja ki. Ahhoz olyan szerrel kellett bepermeteznie a faszerkezetet, hogy az tűzvédelmi szempontból biztonságos legyen. Szerzett még két kőművest is, akik az eredeti kéményt megemelték, hogy az a tetőszerkezettől kellő távolságban bocsáthassa ki a füstöt, esetleg a vele együtt távozó szikrákat is. Ugyanakkor szükség volt a romos tűzfalnak a megerősítésére is, mert az épület már eredetileg is egy tákolmány volt, de a hosszú ideig történt beázások miatt a faszerkezet is elkorhadt, ez is hozzájárult a beszakadásához, s talán hozzájárultak a ház előtt közlekedő villamos okozta rezgések is.

Értekezés a padlástérben

Bálint György úgy beszélte meg az ácsokkal, hogy január 28-án vagy 29-én elmennek Szentpálra a használt cserépért. Ft. Sándor Tivadar nyugalmazott plébános ugyanis, amikor a maga épületén felújította a fedelet, maradt neki sok használható cserepe, amit szívesen felajánl a bajba jutott családnak. Bálint György hétfőn abban reménykedett, hogy hét végére megoldódik Szabó Etelka házának a befedése. Időközben szerdán érkezik az építő bádogos, aki elkészíti a tető vápáját, amivel a tűzfalat is megóvják a további beázástól. Mivel lassan a felújítási munkálatok végéhez közelednek, mindenképp meg kell említeni a támogatókat: köztük a legnagyobb a SYLCON TRANS Kft., ft. Sándor Tivadart, aki a használt cserép mellett pénzt is adományozott, az Aradi Máltai Szeretetszolgálatot. A legnagyobb támogató Sándor Pál, a Hargita megyei építkezési vállalatnak a vezetője, Ferencz Béla építőmester, akivel a tákolmányból a maximumot hozta ki, aki négy munkással dolgozott, s az építőanyagot ingyen hozta. Ugyancsak komoly támogató a Jelen Ház, amely két hétig négy munkásnak ingyen adta az ebédet, ugyanakkor a Csiky Gergely Főgimnázium vezetősége négy embernek a jelzett időszakra ingyen biztosított szállást. Ugyancsak komoly támogatónak számít egy magát megnevezni nem óhajtó magánszemély, aki pénzzel segítette a munkálatokat. Ha a tetőszerkezet elkészül, további munkálatok szükségesek ahhoz, hogy a lakás lakható legyen, hiszen az utcára néző ablakok, de az ajtó is rettenetes állapotban van, ugyanakkor a mennyezetet is be kell fejezni. Bálint György bizakodik: ha kapnak még valamennyi anyagi támogatást, őszre felújított házba költözhetnek Szabóék. Bálint György annak örvend, hogy akikhez segítségért fordult, mindannyian támogatták: a tűzvédelmi vállalat vezetőjének megmondta: nincs pénze, de azok ingyen is vállalták a munka elvégzését, a bádogos úgy jön dolgozni, hogy maga vásárolja meg az anyagot, ugyanakkor a kőművesek is azonnal vállalták a munkát. A jelzettekkel párhuzamosan, folyik az engedélyeztetési eljárás is, amit Fülöp Jenő műépítész vállalt. Hétfőn reggel újra az építkezéshez mentünk, ahol már fel voltak szerelve a szarufák, amelyekre éppen a léceket szegelték.