Az Eurotrans Alapítvány segít a választási regisztrációban!

Jövő év tavaszán Magyarországon országgyűlési választásokat tartanak, mely során a romániai magyar állampolgárok is élhetnek szavazati jogukkal. A levélszavazatokat postán küldik ki az erdélyi szavazók számára, ehhez azonban először regisztrálniuk kell.

Általános tájékoztató a szavazás menetéről.

A legfontosabb tudnivalók a választásokon való részvételről:

Csak abban az esetben szavazhat levélben Romániából, amennyiben Önnek NINCS magyarországi állandó lakcíme. Ehhez első lépésként regisztrálnia kell.

A regisztráció tíz évig érvényes, és szavazáskor automatikusan meghosszabbodik. Ha Ön korábban már regisztrált, és részt vett magyarországi szavazáson az elmúlt tíz évben, akkor nem szükséges újraregisztrálnia, hacsak nem változtak adatai.

Ha új címe lett, nevet változtatott a legutóbbi szavazás/regisztráció óta, most az új adataival kell újraregisztrálnia.

Regisztrálhat online néhány egyszerű lépésben a www.regisztracio.ro oldalon keresztül.

Ha személyesen szeretne regisztrálni, megteheti Erdély-szerte az Eurotrans Alapítvány irodáiban. Ezek megyénkénti listáját a https://regisztracio.ro/offline-regisztracio/ tudja megtekinteni.

Amennyiben elakad az online regisztráció során, vagy bármilyen kérdése van, az Eurotrans Alapítvány munkatársai szívesen segítenek telefonon keresztül is. Hétfőtől péntekig 9–16 óra között hívhatja a kifejezetten erre a célra fenntartott 0723-385-566-os telefonszámot.

A regisztrációval és szavazással kapcsolatban minden szükséges információt megtalál a www.regisztracio.ro honlapon, vagy hívhatja kérdésével a 0723-385-566-os telefonszámot!