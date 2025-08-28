Befejeződött a hídfelújítás

A Temesvári Regionális Útigazgatóság (DRDP) hivatalos közösségi oldalán közölte, befejeződött a Fehér-Körösön átívelő kisjenői híd felújítása, így a három hónapja tartó forgalomkorlátozások egy részét feloldották.

A híd teljes szakaszát érintő felújítások miatt a munkálatok három hónapig tartottak. A közlekedési sávonként végzett műveletek miatt a forgalmat ideiglenes jelzőlámpákkal irányították. Ezeket a jelzőlámpákat szerdán felszedték, de a forgalomirányító felfestések hiányában a hídon továbbra is legfeljebb 30 km/h-val közlekedhetnek. Az útigazgatóság közleménye szerint a sávokat szeptember elején festik fel ismét, addig is a hídon tilos előzni.

A hatóságok kérik, hogy a sofőrök tartsák be a közlekedési szabályokat.