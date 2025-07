Bontják a temesvári „kísértetkórházat”

Július 15-én, kedden hivatalosan is megkezdődött a Torontáli úti „kísértetkórház” bontása, amelyre Alfred Simonis, a megyei önkormányzat elnöke a sajtó képviselőit is meghívta. Ezen a területen mintegy 30 évvel ezelőtt kezdték felhúzni a most bontásra ítélt épületet, amelyben az új Temesvári Városi Kórház kapott volna helyet, de különböző okok miatt az építkezés menet közben elakadt. Most a hatóságok végre eldöntötték, hogy a befejezetlen kórházépületet majdnem teljes egészében lebontják, és a helyére felépítik a Temesvári Onkológiai Intézetet.

Alfred Simonis, a Temes Megyei Tanács elnöke megadta az engedélyt a bontási művelet elindításához, amelynek során három kotrógép elbontotta az épület első két emeletének külső falait. Sajtóértesülések szerint néhány hónapon belül eltűnik a meglévő vasbeton építmény közel 90%-a.

„Ma elkezdjük bontani az elmúlt 30 év temesi politikai tehetetlenségének az emlékművét – mondta Alfred Simonis. – Ami a helyén felépül, az több lesz, mint egy egyszerű kórház: a Nyugati Régió és Románia egyik kiváló onkológiai központja lesz a több mint 65 000 m²-es területen. Ez egy olyan projekt, amelyben már szinte senki sem hitt két és fél évvel ezelőtt, amikor újraindítottuk”.

A Temesvári Onkológiai Központ megépítését a helyreállítási alapok (PNRR) forrásaiból finanszíroznák. Alfred Simonis szerint még ha a PNRR-en keresztül kapott források elköltésének határidejét túl is lépnék, a pénz több mint egyharmadát orvosi berendezésekre költik, amelyeket előre meg lehet vásárolni. „Azt hiszem, hogy a következő 3–3,5 évben ennek az onkológiai központnak el kell készülnie” – mondta befejezésül Alfred Simonis.

(Fotók: tion.ro)