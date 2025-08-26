Buszjáratokat indít a CTP a Rock Maris fesztivál helyszínére

Az CTP közszállítási vállalat külön buszjáratokat indít az Alfa lakónegyed és a Mărului utca közelében lévő parkban zajló Rock Maris fesztivál helyszínére.

Az augusztus 29-én és 30-án este 19 órától kezdődő események helyszínére a 21-es autóbusszal juthatnak ki a résztvevők. A buszok a Zászlók terétől 17.30-kor, 18.30-kor és 23 órakor indulnak a déli sétányhoz (Faleza Sud). Visszafelé a buszok 18 órakor, 22.30-kor és 23.30-kor hozzák utasaikat. A buszok a Zászlók teréig szállítják az utasokat.

A szállítási díj 4,50 lej.