2025. augusztus 26. 17:22 (kedd) /
Buszjáratokat indít a CTP a Rock Maris fesztivál helyszínére

Az CTP közszállítási vállalat külön buszjáratokat indít az Alfa lakónegyed és a Mărului utca közelében lévő parkban zajló Rock Maris fesztivál helyszínére. 

Az augusztus 29-én és 30-án este 19 órától kezdődő események helyszínére a 21-es autóbusszal juthatnak ki a résztvevők. A buszok a Zászlók terétől 17.30-kor, 18.30-kor és 23 órakor indulnak a déli sétányhoz (Faleza Sud). Visszafelé a buszok 18 órakor, 22.30-kor és 23.30-kor hozzák utasaikat. A buszok a Zászlók teréig szállítják az utasokat. 

A szállítási díj 4,50 lej.

