Color the Village: négyszáz önkéntes kalákában harminc épületet renovált Kákófalván

Az Acasă în Banat Egyesület idén hetedik alkalommal szervezte meg a Color the Village nevű nagyszabású civil akciót, amelynek célja a bánsági hegyi falvak jellegzetes épített örökségének a megőrzése. Az idei célpont a Krassó-Szörény megyei Kákófalva (Grădinari) település volt, ahol több mint 400, az egész országból összesereglett önkéntes három nap alatt, kalákában harminc épület homlokzatát újította fel, köztük az impozáns, 1913-ban épült, eredeti külsejét máig megőrző községházát.

A kánikulai hőség idén igencsak megviselte a Kákófalván serénykedő önkénteseket, akik így is elérték a céljukat: harminc jellegzetes falusi házat, köztük a helyi községházát felújították a Néra Szurdok Nemzeti Park bejáratánál található festői településen. Több képzőművész is otthagyta a „névjegyét” Kákófalván: az óvoda kerítését a Dorin Moldoveanu képzőművész által tervezett falfestmény gazdagította, amely az akcióban résztvevő gyerekek és fiatalok közreműködésével valósult meg. A település központjában álló, leendő virágüzlet falát Tiberiu Goia festőművész alkotása díszíti. Az önkénteseknek hála, visszanyerte egykori szépségét és méltóságát a XX. század elején épült községháza is. Az önkéntesek nagy része helybéli volt vagy a bánsági régióból – Resicabánya, Arad és Temesvár környékéről – érkezett, de voltak közöttük a távoli Nagyszebenből, Bukarestből, sőt Szucsávából és Radócról érkezettek is. Minden korosztály képviseltette magát, és segített mindenki, amiben tudott: az építkezéseken, a konyhában, a szervezésben. Az önkénteseket jól tartották a helybéliek, de a konyhán egy Ógerlistyéről (Rudăria) érkezett csapat is serénykedett, akik bánsági különlegességeket főztek a munkásoknak.

Az országban egyedülálló civil kezdeményezés, a Color the Village minden évben másik bánsági település épített örökségének felújítását valósítja meg, több száz önkéntes közreműködésével. Tavaly Altringen, 2023-ben Valéapáj, 2022-ben Forrásfalva, 2021-ben Illyéd, 2020-ban Rakovica és első alkalommal Eftimie Murgu község (Ógerlistye vízimalmai) szépültek meg az önkéntesek erőfeszítéseinek köszönhetően.

(Fotók: Acasă în Banat Egyesület)