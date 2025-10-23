Csigérszőllősön épül az ország első biomasszás fűtési rendszere

Csigérszőllős az első olyan romániai település, amely felhagy a fa, vagy szén tüzelésével és olyan új típusú fűtési rendszerre áll át, amely lehetővé teszi, hogy a lakosok biogáz és biomassza égetésével fűtsék háztartásaikat.

Az új fűtési rendszer kiépítése 8,6 millió euróba kerül. A beruházást 85%-ban európai forrásokból finanszírozzák. A megvalósítással a helyi lakosok fűtési költségei a negyedére csökkennek. A beruházás első felében Csigérszőllős 500 lakosa kapcsolódhat rá a rendszerre, majd a településhez tartozó két falu, Moroda és Csigérgyarmat is.

„Az erőmű 1 MW/h villamos energia és 3 MW hőenergia előállítására képes, amit a település növényi és háztartási hulladékának, illetve állati hulladék elégetésével fog termelni. Működéséhez óránként 60 tonna tüzelőanyagra van szükség, ezt egy 300–500 hektáros területről biztosítják” – mondta Cristian Branc polgármester.

A településen 70 km hosszan lefektették a fűtővezetékeket, elhelyezték a betonalapzatot, amelyen az erőmű áll majd, és Spanyolországból beszerezték az erőművet, amely már megérkezett az országba. A polgármester becslése szerint a teljes beruházás év végére készül el, a termelt hőenergiával a zöldségtermelők üvegházait fűtik, mert a helyiek legfőbb bevételi forrása növénytermesztésből származik. A megvalósítás ugyanakkor azt is eredményezi, hogy az emberek elérhető áron szerezhetik be az itt termet zöldségeket.