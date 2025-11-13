Csodával határos életmentés

Egy 50 éves férfi életét sikerült megmenteni Aradon, miután az utcán összeesett, és leállt a szíve. A gyors és összehangolt orvosi beavatkozásnak – amelyben hat különböző szakterületű orvos és négy kórházi osztály vett részt – köszönhetően a beteg ma már otthonában lábadozik.

A drámai esemény a város egyik utcáján történt, ahol a SMURD mentőszolgálat ügyeletes egysége – dr. Samuel Dragoș sürgősségi orvos és Emilia Lasc mentőápoló – perceken belül a helyszínre érkezett. Az áldozat szíve és légzése leállt, életfunkciói megszűntek. Az orvosi csapat négyszer alkalmazta az elektromos sokkolót, és hosszas újraélesztési folyamat után sikerült visszahozni a beteget az életbe. Azonnal intubálták, majd kritikus állapotban szállították a megyei kórház sürgősségi osztályára, ahol dr. Olga Mitrean vette át a beteget.

A kórházban az illető állapotát stabilizálták, majd az intenzív osztályra került, ahol dr. Marina Lupulescu intenzív terápiás szakorvos gondoskodott róla. A férfit 24 órán át tartották intubálva, és négy napon át kapott speciális intenzív ellátást. Ezt követően átkerült a kardiológiára, ahol dr. Liviu Chițu kardiológus főorvos folytatta a kezelést.

A részletes vizsgálatok kimutatták, hogy a férfi két koszorúere szinte teljesen elzáródott, ami szívleállást okozott. Azonnali beavatkozásra volt szükség, amelyet dr. Cristian Dină, intervenciós kardiológus főorvos végzett el. A beavatkozás során két stentet – vagyis érbe helyezett apró fémhálót – ültettek be a beszűkült erekbe, helyreállítva a véráramlást. A sikeres műtét után a beteg dr. Simona Mercea kardiológus főorvos felügyelete mellett kezdte meg a felépülést.

Néhány nap intenzív kezelés és gondos rehabilitáció után a férfi saját lábán hagyhatta el a kórházat teljesen stabil egészségi állapotban.

„Az orvosi munka igazi csapatmunka. Egy ilyen helyzetben minden másodperc számít, és csak a gyors, összehangolt beavatkozás mentheti meg a beteg életét” – hangsúlyozták az orvosok.

Ez a történet újabb bizonyítéka annak, hogy a szakértelem, a gyors döntéshozatal és az orvosi együttműködés életeket menthet akár az utcán, akár a kórházban.