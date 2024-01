Danyflor-botrány: „Ha megtehetném, holnap bezárnám”

Időről időre nyilvánosságra kerül a temesvári kutya-menhelynek nevezett Danyflor-telep abszurd valósága: szűk ketrecekben találomra összezsúfolt, megkínzott, kiéheztetett négylábúak „koncentrációs tábora”, ahonnan még jószándékkal kimenteni is egy kutyát életveszélyes kaland. A közösségi oldalakon a napokban megjelent „élménybeszámoló” felkavarta a mocsarat, amelyben a kényszerfogságra ítélt mintegy 500 négylábú vergődik, az ügyben Dominic Fritz polgármester is állást foglalt:

„Tegnap olvastam egy bejegyzést, amelyet sokan megosztottak arról, hogy mi történt egy Temesváron befogott kutyával, amelyet a Danyflor menhelyre vittek, egy magánmenhelyre, amellyel a városházának is szerződése van. Engem is megdöbbentett, felháborított ez a történet. Ma sok időt töltöttem a városházán dolgozó kollégáimmal, hogy megnézzük, mit tehetünk az ilyen helyzetek elkerülése érdekében. Először is, a kollégák a helyszínen vannak, és folyik a vizsgálat. A posztban található leírás alapján egyértelmű, hogy nem tartottak be bizonyos szerződésbe foglalt eljárásokat és szabályokat. (…) Számomra világos, hogy ebből a menhelyből nehéz lesz jobbat csinálni. Ha holnap be tudnám zárni, megtenném, de mivel máról holnapra nincs más fizikai lehetőség, ezt nem tehetem. És végül azt gondolom, hogy mindannyiunknak az a legfontosabb, hogy a kutyák ne kerüljenek a menhelyre, mert ott túl sok a kutya.” A polgármester szerint azért van ilyen rengeteg kutya a Danyflor kutyamenhelyen, mert a temesvári városháza ellenzi az állatok elaltatását. A városháza emberei egy városi tulajdonban levő kutyamenhely létrehozásán dolgoznak, de ameddig ez megvalósul, szükség van a Danyflorra is. „Számomra világos, hogy a magán menhely működtetői számára mindig fontosabb lesz a haszon, mint az állatok jóléte” – mondja Dominic Fritz, aki arra buzdítja a temesváriakat, hogy sterilizálják a kutyáikat, megelőzve ezzel a négylábúak túlszaporodását. A kisjövedelműek számára ingyenes sterilizálási lehetőség is van, amit az alexandra.pintea@primaria.tm címen vagy a 0745232005 telefonszámon lehet igényelni.

(Fotó: tion.ro)