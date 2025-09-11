Elismerték a tematikus helyi értékek népszerűsítésére specializálódott falvakat

Ménes, Ópálos és Menyháza az első Arad megyei falvak, amelyeket a turisztikai minisztérium elismert a Helyi és országos turisztikai érdekeltségű üdülőhelyek közelében lévő tematikusan specializálódott falvak nevű projekt keretében.

Ménest a szőlőtermesztés és kulturális örökség területén, Ópálost autentikus hagyományokkal és erőforrásokkal rendelkező faluként ismerték el, amely jól beiktatható a turisztikai körforgásba, Menyházát pedig turisztikai lehetőségeiért ismerték el, mivel itt országos érdekeltségű üdülőhely is található.

Az aradi Turizmust Népszerűsítő Információs Központ (CNIPT) az első központ Romániában, amely javasolta a falvak tematikus elismerését, hozzájárulva a helyi turizmus fejlesztéséhez és a vidék népszerűsítéséhez.

A falvak elismerésével elősegítik, hogy a helyi közösségek megtarthassák a helyi munkaerőt és bevonzzák a turisztikai szempontból kevésbé ismert területekre a fiatal munkaerőt. A turisták esetében az elismerés azt eredményezi, hogy azok tovább maradnak egy-egy állomáson. A helyi lakosok a turisták szállítására használhatnak lovas szekeret, lovat, vagy traktort. Szedd magad akciókat szervezhetnek, vagy műhelyfoglalkozásokat tarthatnak, hogy bemutassák miként készülnek a hagyományos termékek. E mellett fényképészeti eseményeket hirdethetnek és szervezhetnek, például egy levendulaültetvényen, napraforgómezőn stb. Létrehozhatnak turisztikai szolgáltatás csomagokat. Helyi útvonalakat. A turisták számát azzal is növelhetik, hogy közlekedési lehetőségeket (kerékpáros, gyalogos, tömegközlekedés, városnézés) biztosítanak a turisztikai pontok között. Szintén fejleszthetik a turisztikai pontok közelében elérhető szabadtéri szabadidős és szórakoztató tevékenységeket, illetve növelhetik a nem hagyományőrző látványosságok látogatottságát.