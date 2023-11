Elkezdődhet a Hunyadi-kastély felújítása

A Temesvári Városháza kiadta az építési engedélyt a Temes Megyei Tanács hatáskörébe tartozó Hunyadi-kastély restaurálását célzó beruházáshoz. Az építési engedély kiadását a már megszokott nyilatkozatháborúval színesítik a politikusok: Dominic Fritz polgármester megemlíti, hogy a Hunyadi-kastély rehabilitációja 16 éve várat magára, míg Alin Nica, a Megyei Tanács elnöke bírálja az engedély kiadásának lassúságát.

„Aláírtuk az építési engedélyt Temesvár emblematikus épületének, a Hunyadi-kastélynak a helyreállítására. Sok sikert kívánok a Temes Megyei Tanács elnökének, Alin Nicának. Ez egy régóta esedékes projekt, egy be nem váltott ígéret, a Hunyadi-kastélyt 16 éve felújítás miatt bezárták, és azóta sem nyitották meg. (A Hunyadi-kastély a Bánság Múzeumának a székhelye – szerk. megj.) Temesvár főterének az építészeti megújulására már megvan a nyertes koncepció, a kastély ennek a projektnek a központi eleme. Szeretném, ha a két beruházás kiegészítené egymást, és növelné Temesvár főterének turisztikai potenciálját” – nyilatkozta Dominic Fritz polgármester.

„Örömömre szolgál, hogy a Temesvári Városháza, ha későn is, de kiadta az építési engedélyt a Hunyadi-kastély helyreállítására – nyilatkozta Alin Nica megyei tanácselnök. – Feltételezem, hogy a késést a Fritz-városvezetés rendszerszintű problémája okozza, nem hiszem, hogy szándékosan csinálták. Nem 16, hanem 30 éve zajlanak a Hunyadi-kastély felújítására vonatkozó ígérgetések, de most az a lényeg, hogy most először a történelem során sikerült ehhez három finanszírozási forrást találni: a helyreállítási alapok (PNRR), a Magas szeizmikus kockázatú épületek konszolidációja országos program és az Interreg RO–HU határon átnyúló együttműködési program.” Alin Nica arra figyelmeztet, hogy az építkezés hosszadalmas lesz, de azt állítja, hogy a kastély egyes részei a munkálatok befejeztével megtekinthetők lesznek. A Temesvár Európa Kulturális Fővárosa programok keretében kortárs művészeti galériát rendeztek be a kastély un. Márványtermében. A megyei tanácselnök azt ígéri, hogy a felújítási projekt megvalósítása során egyeztetni fognak a Városházával annak érdekében, hogy a város legrégebbi épülete Temesvár egyik fő turisztikai attrakciójává válhasson.