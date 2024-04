Elkezdődhet a Temes megyei könyvtár épületének a felújítása

A múlt év elején a Temes Megyei Tanács támogatási kérelmet nyújtott be a Fejlesztési Minisztériumhoz a Megyei Könyvtár épületének felújítására, hangsúlyozva, hogy az épület sürgős javításra szorul. A kérés pozitív elbírálásban részesült, így a Nagy Szeizmikus Kockázatú Épületek Konszolidációjának Országos Programján keresztül a Temes Megyei Könyvtár az állami költségvetésből több mint 14,5 millió lejt kap a leromlott állapotú épület felújítására.

„A felújítási munkálatok célja egyrészt, hogy az épület igazodjon a jelenlegi energiahatékonysági normákhoz, másrészt a könyvtár által kínált szolgáltatások színvonalának emelése a temesvári könyvbarátok számára, akik korszerű olvasási feltételek mellett kutathatnak a könyvtár gyűjteményében” – nyilatkozta Alin Nica, Temes megyei tanácselnök.

A felújítási projekt biztosítja a Temes Megyei Könyvtár épületének a teljes rehabilitációját, magában foglalva a szerkezeti és építészeti elemek szintjén végzett beavatkozásokat, valamint a tetőszerkezet és a homlokzat helyreállítását. A beltéri berendezéseket kicserélik és korszerű klimatizáló rendszert is felszerelnek az épületbe. A beavatkozás a tetőtér és a padlás jobb kihasználását is elősegíti, de a bejárati részt is átépítik. A könyvtárépületbe egy belső panorámaliftet is beszerelnek. A műszaki tervek már elkészültek, a következő időszakban sor kerül a pályáztatásra a kivitelező kijelölése érdekében.

Fotó: observatordetimis.ro