Elkezdődött a börtön felújítása, saját forrásból

Hét évnyi előkészület után új fejezet kezdődik az Aradi Büntetés-végrehajtási Intézet életében. Hosszú évek elemzései, tervezései, műszaki előkészítései és közbeszerzési eljárásai után mostanra eljutottak a megvalósítás konkrét szakaszához: aláírták a szerződést a börtön fogvatartási részlegeinek teljes körű modernizálására és felújítására. A jó hírt Dan Halchin, az intézmény igazgatója hozta nyilvánosságra.

A projekt jelentősége országos szinten is kiemelkedő, hiszen ez lesz Románia legnagyobb olyan beruházása, amely egy működő börtön korszerűsítését célozza. Az intézmény immár huszonöt éve működik intenzív használatban, ezalatt több tízezer elítéltet tartottak itt fogva. Az évek során a létesítmény állapota jelentősen leromlott, ezért a mostani felújítás nemcsak szükségszerű, hanem régóta várt lépés is.

A beruházás értéke mintegy ötvenmillió lej, amelyet nem állami támogatásból, hanem az intézet saját forrásaiból fedeznek. A pénz a fogvatartottak munkájából származó bevételekből gyűlt össze, így a rabok közvetve hozzájárulnak ahhoz, hogy javuljanak a körülmények abban a környezetben, ahol büntetésüket töltik. Jelenleg mintegy ezerötszáz elítéltet őriznek az aradi intézetben.

A kivitelezésre kötött szerződés négyéves időtartamot határoz meg, de ha sikerül további forrásokat biztosítani, a munkálatok akár két év alatt is befejeződhetnek. A munkát a bukaresti Concelex cég végzi, amely nagy tapasztalattal rendelkezik országos szintű építőipari projektekben. A vállalat vezetője, Cătălin Vișan személyesen is ellátogatott Aradra, hogy jobban megismerje az intézmény sajátos működését.

Dan Halchin, a börtön igazgatója külön köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a projekt megvalósításához, kiemelve az intézet gazdasági osztályának kitartó munkáját. Külön elismeréssel szólt Marius Țuța mérnökről, aki az előkészítés során jelentős szerepet vállalt a pénzügyi és műszaki részletek kidolgozásában.

Az igazgató szerint ez a beruházás nemcsak az épületek felújítását jelenti, hanem egy új intézményi szakasz kezdetét is, amely hozzájárulhat a büntetés-végrehajtás emberibbé és hatékonyabbá tételéhez Aradon.