Élmény és szórakozás az egész család számára

Csütörtökön hivatalosan is megnyitotta kapuit az Agora bevásárlóközpont, amely az aradi lakosságot és főként a családokat előtérbe helyezve olyan üzletekkel együttműködve nyitotta meg az új mallt, hogy minden korosztály megtalálja a neki megfelelő szórakozási lehetőséget, s akár egy egész napot eltölthessenek a központban.

A hivatalos megnyitón Serkan Ileri, az Agora Arad ügyvezető igazgatója, Mihai Pașca prefektus, Iustin Cionca, Arad Megye Tanácsának elnöke, Sergiu Vlad, Arad alpolgármester, Gheorghe Seculici, az Arad Megyei Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Marius Göndö,r az Arad megyei főtanfelügyelő is részt vett.

„Az Agora Arad nem csupán egy kereskedelmi központ. Ez egy olyan gondosan kidolgozott projekt, amely az aradi lakosok, művészek, helyi termelők igényeit előtérbe helyezve jött létre. Büszkék vagyunk arra, hogy Romániában újnak számító cégeket sikerült bevonzanunk, amelyek az aradi mallban nyitottak üzlethelyiséget, ugyanakkor kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi tehetségek és kezdeményezések népszerűsítésére. Hamarosan, a román piacon még újnak számító Action is megnyitja üzlethelyiségét nálunk, így egy innovatív kereskedelmi központtá válunk” – mondta Serkan Ileri ügyvezető igazgató, aki a sajtó képviselőinek elmondta, hogy jelenleg megközelítőleg 300 személy dolgozik az Agora mallban, de a következő két hónapban megnyíló új üzletek alkalmazottai tovább növelik ezt a számot.

A bevásárlóközpontban üzlethelységet nyitott a Senic Hypermarket élelmiszerüzlet, amely, a szomszédos Roots (gyökerek) termelői piac árusainak kedvezve, nem forgalmaz friss zöldségeket és gyümölcsöket, illetve olyan termékeket, amelyek megtalálhatóak a termelői piacon. A piacon egyelőre még kevés árus fogadta a látogatókat, de a mall képviselőinek elmondása szerint sokan jelentkeztek, hogy standot nyissanak. Addig is a Hodi család zöldségeiből vásárolhatnak, hagyományos recept alapján készült pécskai kenyeret vehetnek, és növényeket is találhatnak otthonuk díszítésére. A Happy Cinema román tulajdonban álló mozi a család minden tagjára gondolva, a babáktól a felnőttekig minden korosztályt megcélozva szervezi filmvetítéseit. Új edzőteremnek számít a 18 Gym, de olyan nemzetközi cégek is nyitnak üzlethelyiséget, mint a Panco, a Defacto, az Xtep, a Kigili és a Numero Uno. Második aradi üzlethelyiséget nyitja meg a mallban a Tedi. A Toma Tu Taza kávézó színes ajánlattal várja vendégeit.

Izgalmas, felfedezésre váró játszótérrel várják a legfeljebb 12 éves gyermekeket a Funtastic Jungle Parkban, míg az idősebbek, akár felnőttek is ismét tekézhetnek, vagy más érdekes játékokat próbálhatnak ki a Funtastic Bowling&Laser Tag helyiségében.

Nem zajlott a tervek szerint a felújítás és a megnyitás

Bár a tervek szerint három hónappal ezelőtt kellet volna megnyílnia a bevásárlóközpontnak, a nyitó ünnepség előtt egy nappal tűz ütött ki az épület parkolójánál, károsítva az épület külső részét, és füsttel árasztva el a belső tereket. A tűz bár súlyos károkat nem okozott, három hónappal visszavetette a bevásárlóközpont megnyitását. A mall ügyvezető igazgatójának elmondása szerint csak a tűz okozta károk kijavítására 1,5 millió eurót fordítottak.

A befektetés egyelőre úgy tűnik, megérte a fáradozást. A tűzkárok nyomait sikerült teljesen eltöröljék, s a látogatók örömmel léptek az új üzlethelyiségekbe.

Nagy az érdeklődés, óriási a forgalom

Bár a hivatalos megnyitóra 10 órakor került sor, a látogatók már a nap első óráiban megrohamozták a boltok egy részét, hogy felfedezzék azok színes kínálatát. A gyermekek szintén örömmel vették birtokba a szórakoztatásukra megnyitott játszóhelyeket, így az új köntösbe bújtatott, rég nem használt bevásárlóközpont szemmel láthatóan új életre kelt.