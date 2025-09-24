Elrajtol a Temesvári Magyar Napok jubileumi kiadása

Szeptember 24-én, szerdán 18 órától, a megnyitó gálaelőadással elrajtol a Temesvári Magyar Napok jubileumi, tizedik kiadása. Az immár hagyományos, idén öt napig tartó rendezvénysorozat a temesvári magyar közösség ünnepe, ahol a hagyomány, a kultúra, a szórakozás és a közösségi élmény találkozik egymással. A román közösség körében is egyre népszerűbb eseményről a szervezők nevében Tamás Péter, a Várbástya Egyesület elnöke, valamint Kása Zsolt és Metz Rita tájékoztatták a sajtó képviselőit.

„Ez a temesvári magyar közösség legnagyobb eseménye, és nagy öröm számunkra, hogy elérkeztünk a tizedik kiadáshoz – mondta a sajtótájékoztatón Tamás Péter, a Várbástya Egyesület elnöke. – Köszönetet mondunk a Temesvári Városházának, amely a Projektközponton keresztül 2024-től kezdődően négy évre szóló finanszírozást biztosít nekünk, ami stabilitást jelent a számunkra. Idén közel félmillió lejt kapunk, ami a Magyar Napok költségvetésének körülbelül 80%-a. A többi pénzt a magyarországi Bethlen Gábor Alapítványtól és a MOL Alapítványtól, valamint magán szponzoroktól kaptuk. Az első kiadásnál fordított volt az arány: a támogatás 80%-t Magyarországról kaptuk, Temesvár városa pedig kevesebb mint 20%-kal járult hozzá. Örülünk ennek az elismerésnek. Amikor elindítottuk ezt a kezdeményezést, nem gondoltuk volna, hogy ilyen pozitív visszhangja lesz mind a magyar közösség, mind a többségi nemzet és a többi kisebbség körében. Végül elmondhatom, hogy tízéves tapasztalattal sem könnyű megszervezni, a bürokrácia továbbra is gondot jelent.”

Kása Zsolt kiemelt néhányat a programok közül: a megnyitó gálaelőadásra szerdán este a temesvári Román Nemzeti Operában kerül sor, helyi és magyarországi díszvendégekkel, majd a közönséget egy különleges zenei világba repíti a Sárik Péter Trió és Koszika koncertje. Csütörtökön a Stúdió moziban lesznek izgalmas vetítések, ahol a közönség cenzúrázatlan változatban láthatja Bacsó PéterA tanú című 1969-es kultikus filmjét, amely a kommunista diktatúrák abszurditását ábrázolja.

Szintén csütörtökön nyílik meg a Modex parkolójában a Gasztronómiai Vásár, ahol 20 stand várja a vendégeket magyar étel- és italkülönlegességekkel. A pénteki nap a folklóregyüttesek és a hagyományőrző együttesek fellépéséről szól. A koncertprogramból kiemelkedik a szombat esti Rúzsa Magdi-koncert és a vasárnap esti Edda-koncert, de érdemes lesz részt venni a Hungarian Rhapsody koncertjén is, ahol a Queen legnagyobb slágerei csendülnek fel.

Pénteken nyílik meg a Szabadság téren a Kézműves Vásár 70 standdal, ahol az erdélyi résztvevők mellett mintegy 20 magyarországi kézműves is részt vesz – mondta Metz Rita szervező, akitől azt is megtudtuk, hogy első alkalommal vajdasági kézművesek is bemutatják portékájukat a Magyar Napokon, de ők sajnos nem kaptak engedélyt az árusításra, így tőlük csak online megrendeléssel vásárolhatunk.

Kihagyhatatlan lesz idén is a Hunyadi-kastély parkjában megszervezett történelmi hagyományőrző bemutatók sorozata: középkori tábor, fegyverbemutatók, solymászat, íjászverseny és Temesvár 1552-es ostromának nagyszabású rekonstrukciója. A hangulatot fáklyás felvonulások, tűzzsonglőrködés és reneszánsz zene teszi teljessé.

A Temesvári Magyar Napok keretében magyar-román kerekasztalt rendeznek a bánsági értékek megőrzésének témájában, de izgalmas előadások is lesznek, a meghívott előadók között lesz Demeter András kulturális miniszter, volt temesvári színházigazgató, Csoma Botond, az RMDSZ parlamenti frakcióvezetője és Schiffer András magyar ügyvéd, politikus.

Nem fognak hiányozni a gyermekprogramok és a fiatalokat megcélzó események, lesz egészségügyi sátor, bor- és sörkóstolók, táncház és retró buli, könyvbemutatók és vitaműsorok, egyszóval kicsiktől a szépkorúakig mindenki megtalálja a neki szóló eseményt a X. Temesvári Magyar Napok során, amelynek részletes műsora a https://temesvarimagyarnapok.ro/2025/ internetes oldalon elérhető.

(Fotó: temesvarimagyarnapok.ro)