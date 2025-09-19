Felborult autó akadályozza a közlekedést

Péntek délután egy óra körül felborult egy autó a Mosóczy-telepi hídon. A felborult autó miatt a hídon nehézkes a közlekedés.

Az autó sofőrjét a helyszínre érkező SMURD-mentősök szállították kórházba. A férfi eszméleténél volt, és nem rekedt benn az autóban.

A baleset zajait hallva, két szolgálaton kívüli tűzoltó, Ardelean Petrișor és Valicec Ștefan Francisc sietett elsőként a baleset helyszínére. A két tűzoltó elsősegélyben részesítette a bajbajutott sofőrt, és megtette a szükséges óvintézkedéseket a beavatkozási egységek kiérkezéséig.

Fotó: Arad Traffic Facebook-oldal