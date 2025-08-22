Felborult egy búzaszállító teherautó

Közúti baleset történt a Bokszeg és Bél közötti úton. A balesetben két autó és egy búzaszállító teherautó érintett, utóbbi felborult az úton. Az aradi ISU közleménye szerint a balesetben 4 személy érintett, közülük egy sérült, de eszméleténél van. Őt a helyszínen lévő mentősök látták el.

A baleset miatt elterelték a forgalmat az érintett szakaszról.

A helyszínen a borosjenői tűzoltók, a bokszegi önkéntes tűzoltók és a megyei mentőszolgálat csapatai dolgoznak.

Fotó: Arad Traffic

Fotó: ISU Arad