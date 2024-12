Felelősségtudattal hegyet mászni, mert hazavárnak

A most 53 éves Nagy Árpádot már gyermekkorában a Jöjjön velünk kezdeményezésben vezették be a túrásba, melynek során mindig az volt a legnagyobb gond: hol lehet megszállni éjszakára. Mivel a Zaránd-hegyégben nem igazán került éjjeli szálláshely, a kiránduló társaival együtt azon töprengtek, hogyan lehetne valamilyen menedékházat építeni. Mivel nem volt érdemes másra várni, elhatározták, hogy összeadják a pénzt, majd maguk építenek menedékházat. Ilyen módszerrel épült a Nádasi-gerincen a Strenaşa menedékház, utána a vészaljai menedékház, ezt követően Béli-hegységben, Édeslakon a menedékház. Jelenleg a Gainai-hegységben dolgoznak az ottani első menedékháznak a megépítésén. Ez különös fontossággal bír, hiszen a közelében szokták megszervezni a hagyományos Gainai Leányvásárt, ami Arad megyének a legmagasabban, 1039 méteren fekvő házának készül. A Rock’n Snow támogatásával megvásároltak egy romos állapotú parasztházat 3,5 hektár földdel együtt, gyönyörű környezetben. Onnan be lehet látni a Fehér-Körös völgyét, beleértve a Nagybihart is. A házhoz tartozó földet csak legelőnek, kaszálónak lehet használni. A gazdája tudta, hogy az országban ilyen magasan más házat nem lehet találni, s megkérte az árát, 12 ezer euróért vásárolták meg, de jól tudták: ilyen magaslaton nem találnak jobb kínálatot, hiszen egy másik gerincen, 30 kilométerrel odább, hasonló telekért és házért 50 ezer eurót kértek. Azzal is tisztában vannak, hogy a ház tatarozása háromszor annyiba kerül, mint a vételár. A költségeknek szinte az egészét a már említett Rock’n Snow üzlet fedezi – az övé az üzlet is, amelyben mindenféle, a természetjáráshoz használt felszerelést forgalmaznak. Aki a természetben biztonságosan akar járni, az nem mehet utcai cipőben, ezért mindazok a természetjárók, akik adnak a kényelmükre és a biztonságukra, az arad-gáji üzletben vásárolják meg azokat. Beleértve a biztonságos bakancsokat, alsóneműket, harisnyákat, hátizsákot, kulacsot, vagyis minden szükséges felszerelést. Ami a természetben történő sütést-főzést illeti, a számottevő súlya miatt bográcsot nem visznek magukkal, de léteznek olyan különlegesen könnyű lábosok és fazekak is, amelyekben helyben is el tudják készíteni az ételeket.

Egészséges életmód

Nagy Árpád szerint általában minden ember ügyel az egészségére, ami azzal is együtt jár, hogy normális ember hét végén nem megy el ingyen dolgozni. A természetjárók azonban az egészségük érdekében hét végén a természetben akarnak járni, még akkor is, ha az olykor nem veszélytelen. Mintegy húsz évvel ezelőtt a Fogarasi-havasokban jártak, és váratlanul lavina zúdult rájuk, egyik mellette lévő kollégáját maga alá temette, s meghalt. Árpádnak szerencséje volt, megmenekült. Azóta megtanulta: a balesetek elszenvedői két kategóriába sorolhatók: vagy alapszinten vannak a természetjárásban szerzett ismeretei, vagy annyira tapasztalt, hogy nem vigyáz eléggé, hiszen úgysem történhet baj vele, mert ő profi. Tehát vagy nagyon kezdő, vagy túlságosan magabiztos. Nagyon fontos, hogy az ember háromszor is meggondolja, egy adott helyre mikor megy. Velük is azért történt a jelzett baleset, mert nem voltak eléggé tapasztaltak, a lavinába akkor kerülhet az ember, ha nem figyel eléggé. Hasonlóképpen van a nyári túrákkal is, mert az emberek általában nem figyelnek eléggé, vagy hiányos a felszerelésük, esetleg olyan helyre mennek, amelynek a biztonságos megközelítése bizonytalan.

Itthon is, külföldön is hegyet másznak

A Zaránd Barangolói nem csupán az egész országba, de évben kétszer-háromszor külföldi természetjárást is beiktat a programjába. A vezetőség úgy szervezi meg, hogy azok a kollégák mehessenek, akik dolgoznak is a közösségért. Idén 16-an Olaszországban jártak, ahol az Alpokban sikerült megmászniuk Európa ötödik legmagasabb, közel ötezer méteres hegycsúcsát. Az akkori gleccsermászó túra résztvevői a mintegy 200 emberrel együtt indultak el reggel, de út közben egyenként vagy csoportosan lemorzsolódtak, csupán mintegy 20-30-an jutottak fel azzal együtt, hogy nem volt szükség kötélre. Sokan eljutottak a csúcs feléig, de elfáradtak, visszafordultak, mert olyan gerincen kellett feljutni, amely annyira éles volt, hogy csupán egyenként haladhattak. Ha valaki megcsúszott vagy félrelépett, az a biztos halállal számolhatott. Kellő felszerelés nélkül ilyen mászásra nem szabad vállalkozni.

Átadná a hegymászásban szerzett tapasztalatokat

Nagy Árpád a természetjárás mellett mindig dolgozott valahol, manapság a jelzett üzletnek az alkalmazottja, és át kívánja adni a természetjárásban szerzett tapasztalatait az olyan fiatalabbaknak, akik a természetjárás mellett a menedékházak javításában is segíteni kívánnak. Fontosabb átadni a tudást, mint a fiatalt tapasztalni hagyni, mert az nagyon sok időbe kerül. A maga példájából tudja, milyen sok időbe telt a tapasztalatoknak a megszerzése. Azokat most már át tudná adni, csak az a baj, hogy egyre kevesebb fiatal vállalkozik a természetjárásra, bizonyára azért, mert a mobiltelefonról sokkal könnyebb megnézni a hegyekről készült fotókat, videókat, mint fáradságosan felmászni azokra. Azzal együtt, hogy maga jól tudja: a fiatalokat először a lankásabb, könnyebben megmászható dombokra kell felcsalogatni, hogy sikerélményük lehessen. Ha már megszerzik a tapasztalatokat is, a magasabb hegyekbe is el lehet vinni őket. Árpád jövőre a Kaukázusba akar menni, ahol meg szeretne hódítani egy 5000 méteres csúcsot a grúz–orosz határon, melynekbizonyos szakaszon át kell menni Oroszországba. Nagy Árpád jó barátja volt Török Zsoltnak is, akivel sokat túráztak együtt, ezért minden túrán vagy találkozón megemlékeznek róla, minden menedékházuknak a falán megtalálható Török Zsoltnak a fotója, hiszen ő volt az egyetlen aradi, akinek a teljesítményét még senki nem tudta túlszárnyalni. Az ő tragikus példájából azonban mindenkinek meg kell értenie: a hegymászás nem olyan tevékenyég, amelyen át lehet suhanni, hanem vigyázni kell mindenkinek a maga életére, miközben felelősséggel tartozik azok iránt, akik felnéznek rá, a családtagjai, de azok iránt is, akik utána jönnek az úton.

