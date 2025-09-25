Figyelmen kívül hagyta a rendőrök jelzéseit

Jogosítvány nélkül maradt egy 19 éves fiatal szerda este 11 óra körül miután szabályozott csúszást (sodródást) végzett a város egyik főútján. A veszélyes manőverre felfigyelt a környéken szolgálatot teljesítő egyik rendőregység, s agresszív vezetés miatt megpróbálták megállítani a fiatalt, de az figyelmen kívül hagyva a rendőrök jelzéseit tovább gyorsított. A fiatal csak akkor állt meg, amikor néhány méter megtétele után elveszítette az irányítást autója felett, s a megyei kórház előtti téren lévő körforgalomba sodródott, ahol a rendőrök végül beérték.

Tettei miatt a sofőrt 2025 lejre bírságolták és 60 napra bevonták jogosítványát.

Fotó: Arad Traffic Facebook-oldal