Fontos, hogy továbbra is legyen parlamenti képviselőnk

Szeptember 12-én, csütörtökön 18 órától az RMDSZ Arad Megyei Szervezete székházának az üléstermében tartották a Megyei Küldöttek Tanácsának az ülését, ahol Pál Norbert alelnök és Sánta Bernadett titkár társaságában Bíró Zoltán MKT-elnök köszöntötte az egybegyűlteket. A továbbiakban elmondta: megállapítást nyert, hogy a 66 MKT-tag közül 40 jelen van, a fórum határozatképes. Ezt követően felkérte Jakab Adorjánt, az RMDSZ országos, területi szervezetekért felelős alelnökét, hogy tartsa meg értekezését.

Jakab Adorján üdvözlőszavait követően az országos elnökség nevében gratulált az önkormányzati, valamint EP-választásokon a megyei szervezet által elért eredményekhez. Nem véletlenül jár a gratuláció, hiszen a szövetség 2004 óta nem kapott ennyi szavazatot, mint legutóbb. Ami a következő cél, az államfő, valamint parlamenti választásokra történő felkészülés. Azt november végére, december elejére tervezik, a kormánypártok döntöttek az időpontokról. Az RMDSZ-nek az a célja, hogy a legutóbb megmutatkozott lendületet és a legutóbbi választások sikere okán kialakult pozitív hangulatot fenntartsa a következő megmérettetésekre is, ahol ugyancsak jó eredményt akarnak elérni. Nemcsak az országos, hanem az Arad megyei szervezetnek is fontos, hogy továbbra is legyen parlamenti képviselőjűk. Tudja, hogy már minden szervezetben dolgoznak a szükséges aláírásgyűjtésen, a kitöltött íveket szeptember 27-én fogják begyűjteni, azokat összesítik, és iktatják az Országos Választási Irodában. Decemberben új államfője és ugyancsak új kormánya lesz az országnak, amelynek olyan kormányra és államfőre van szűksége, aki a polgárra építi a munkáját. Természetesen, az RMDSZ ezúttal is indít államfőjelöltet, hogy részesei legyünk a politikai hangulatnak, hogy a magyarokat ne csábítsák más irányba a politikai pártok. Szövetségünknek Kelemen Hunor az államfőjelöltje.

Másfél éve történt a döntés a koalíció részéről, hogy az RMDSZ-t kitaszították a kormányból azzal együtt, hogy a mi minisztereink és államtitkáraink jól végezték a dolgukat, eredményeket tudtak felmutatni. Azóta az ország vezetése kaotikusan működik, a kifizetések nagyon sokat késnek. Az önkormányzatokban dolgozók tudják a legjobban, milyen komoly nehézségekbe ütköznek. Nem titok, hogy érdekvédelmi szövetségűnk egy jó eredmény birtokában belépne a koalíciós kormányba.

Kormányzati szerepvállalásunknak köszönhetően, főként Kelemen Hunor szövetségi elnök közreműködésével a román–magyar magas szintű kapcsolatok nagyon sokat fejlődtek.

„Bizonyára tudják, hogy egy párt vagy szövetség parlamenti súlyát a választásokon elért eredmények adják. Ugyanakkor minden szervezetnek a súlya is azon múlik, hogy van-e parlamenti képviselete.” Jakab Adorján zárszavaiban azt kívánta, hogy az önkormányzati választásokon megmutatott jó eredményt érjék el a parlamenti választásokon is, biztosítva a megye magyarságának a parlamenti mandátumot.

*

Bíró Zoltán MKT-elnök miután Jakab Adorjánnak megköszönte a politikai tájékoztatót és a biztatást, majd a napirend megszavazását követően felkérte Faragó Péter megyei elnököt, parlamenti képviselőt politikai tájékoztatójának a megtartására.

Létszükséglet a parlamenti képviselet

Faragó Péter üdvözlő szavait követően előrebocsátotta, három témakörben kíván értekezni: beszámoló, politikai tájékoztató, továbbá a parlamenti választásokra való felkészülés. Utána bármilyen kérdésre szívesen válaszol.

2020 decemberében a covid időszakában a védekezés, továbbá a kormányzat által hozott megszorító intézkedések időszakát éltük. A járvány jóformán el sem múlt, amikor kitört az ukrán–orosz háború, ami az energiaárak elszabadulását, inflációt jelentett társadalmunk számára. E nehéz egészségügyi, gazdasági helyzetben vállalt az RMDSZ kormányzati szerepet. Akkor nagyon fontos volt a munkahelyek megmentése, a társadalom életében megjelent nehézségeknek az enyhítése, amelyeknek a kezelését az RMDSZ kormányzati szerepből vállalta miniszterekkel és államtitkárokkal. „E nehéz feltételek között az RMDSZ-tisztségviselők olyan hatékony munkát végeztek, amire manapság is büszkék lehetünk. Azért vállaltuk a kormányzást, mert tudtuk, hogy magyar közösségeinknek fejlesztésekre van szükségük, amelyeket kormányzati szerepvállalással biztosítani is tudtuk településeink számára. Az elmúlt években sok millió lej támogatás jutott a magyarok által lakott településeknek utak korszerűsítésére, szennyvíz, ivóvíz, továbbá földgáz bevezetésére, bölcsődék, sportcsarnokok, járdák, kerékpárutak építésére. Mindez az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhető. Azt is tudni kell, hogy az említett fejlesztések sokkal lassabban haladnak, mint reméltük, mert az országban meghonosodott bürokráciát a politikumnak még nem sikerült legyőznie. Ezzel együtt, a munkálatok szinte mindenhol elkezdődtek, sok helyen be is fejeződtek, ezért a településeinknek az arculata, a magyarok életminősége sokat javult. Párhuzamosan, a nehéz gazdasági helyzetben is az RMDSZ tisztségviselői fokozott figyelmet fordítottak a bérek és a nyugdíjak emelésére, a magas infláció közepette.”

Az elmúlt négy év törvényhozási munkájáról nem kívánt részletesen beszélni, de az RMDSZ egyik legfontosabb területe mindig az anyanyelvű oktatásnak a támogatása. Egy évvel ezelőtt született egy új oktatási törvény, amely jobb az előzőnél, mert a szórványban biztosítja a létszám alatti magyar nyelvű oktatási intézményeknek is a működését. Azoknak a megszüntetése törvényesen nem lehetséges az RMDSZ helybeli szervezetének a bevonása nélkül. Sajnos, a tanterv megváltoztatására egyelőre nincs lehetőség azzal együtt, hogy az katasztrofális, ezért abban bizakodik, hogy kerülnek partnerek a megváltoztatására. A következő időszakban a politikai osztály felelőssége lesz a tanterv megváltoztatása. Az érdekvédelmi szövetség mindig elsőrendű feladatának tartotta egyházainknak a támogatását, a templomok, imaházak felújítását, amihez az elmúlt években rendszeresen komoly állami támogatást tudtak szerezni. Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása nemcsak a magyarság, hanem az egész ország számára is hasznos volt, mert stabilitást, szakértelmet biztosított, ezért rálátásuk, beleszólásuk volt azokba a döntésekbe, amelyek Bukarestben születtek. 2023 tavaszán azonban a koalíciós partnerek kapzsisága, szűklátósága következtében a Szövetséget kiszorították a kormányból. Azóta a kormányzáson erőt vett a fejetlenség, az átgondolatlanság, aminek a lakosság issza a levét.

„A kormányzati szerepvállalás fontos eredménye, amire büszkék lehetünk, hogy 2021 tavaszától Arad megyében prefektusunk van Tóth Csaba ügyvéd személyében. Az ő eddigi munkája megmutatta, hogyan is kell a Prefekturát vezetni, hogyan kell helyt állni egy ilyen intézményben, ahol senki nem támadta, mindenhonnan elismerést kapunk a korrekt, becsületes munkájáért, amit ezúttal is megköszönök.

2023-ban ellenzékbe kerültünk, ezért elkezdtük a felkészülést az idei választási évre, minden szinten és alkalommal találkoztunk, beszélgettünk a megyebeli magyarokkal. Az első lépésben az önkormányzati és EP-választáson megpróbáltuk a legjobb jelölteket megtalálni. Ezúttal is köszönetet mondok mindenkinek a munkájáért. Június 9-én sokan megtiszteltek minket a bizalmukkal és a szavazatukkal, aminek az eredményeként sikerült megtartanunk az 5 polgármesteri tisztségünket Arad megyében, és a tanácsosaink számát is növelni tudtuk.

Akik önkormányzati tisztségeket nyertek, azok a munkájukkal a bizalmat a következő 4 évben megszolgálják, hiszen erre vállalkoztak. Érdekes helyzet, hogy a június 9-én tisztséget nyert önkormányzati képviselők valamikor október végén fogják letenni az esküt. Jelenleg az RMDSZ Arad Megyei Szervezete a pártokkal tárgyalásokat, egyeztetéseket folytat, mert az önkormányzatokban szeretnénk a többség részesei lenni. Szeretnénk, hogy alpolgármestereink legyenek a döntésekbe történő komolyabb részvétel érdekében.

A jó önkormányzati eredmények csak akkor lesznek igazán értékesek, ha a parlamenti választásokon is jó eredményt tudunk elérni, ha az RMDSZ-nek Bukarestben erős frakciója lesz, és tagja lehet a kormánykoalíciónak. A következő három hónapban Arad megyében is olyan eredményért kell dolgoznunk, hogy az RMDSZ-nek ismét legyen parlamenti képviselője. Azzal együtt, hogy a megyében utoljára 1992-ben sikerült teljes mandátumot szereznünk, azóta csakis a visszaosztásból került ki az RMDSZ számára képviselői mandátum. A visszaosztásból várt mandátumhoz két feltétel szükséges: olyan eredményesen kell szerepelnünk, mint júniusban, s akkor is legkevesebb fél mandátumhoz szükséges szavazattal kell rendelkeznünk, és az RMDSZ-nek országos szinten is úgy kell szerepelnie, mint júniusban.

Ehhez szükséges az összefogás, a közös munka. Az önkormányzatokban dolgozók tudják, hogy csakis bukaresti támogatással lehet komoly fejlesztéseket megvalósítani. Ha újra lesz parlamenti képviselőnk, akkor reménykedhetünk komoly támogatások megszerzésében.

Az ideihez hasonló eset, hogy együtt lesznek a parlamenti és az államfőválasztások, az utóbbi 20 évben nem volt, tehát előreláthatóan az államfőválasztás döntően befolyásolja a sajtót és a közbeszédet, miközben a parlamenti választást csupán mellékesnek tekintik.”

Kelemen Hunor államelnökjelölt

Az RMDSZ államfőjelöltje Kelemen Hunor szövetségi elnök lesz.

„A következő időszakban oda kell figyelni az egyes sovén, nacionalista pártok tevékenységére, akiknek a képviselői bejutottak az aradi, a megyei, továbbá számos település tanácsába is. Mindez azt is jelenti, hogy a parlamentben is erős jelenlétre tesznek szert, és nem a mi érdekeinkért dolgoznak, hanem éppen ellenünk.

Arra is fel kell készülnünk, hogy az új parlamenti ciklusban az országnak új közigazgatást dolgoznak ki, ami Bukarestben fog elkészülni, ezért számunkra az a legfontosabb, hogy ott legyünk, ahol a döntést meghozzák. Mert olyan közigazgatási törvény is születhet, ami számunkra nagyon rossz, vagyis a közigazgatási egységekben olyan nemzetiségi arányok is keletkezhetnek, amelyek számunkra nagyon vagy kevésbé rosszak. Mindez Bukarestben fog eldőlni, ezért rendkívül fontos, hogy legkevesebb egy Arad megyei személy is ott legyen, ahol e döntéseket meghozzák.”

Zárszavaiban Faragó Péter megköszönte az eddigi támogatást, amit köszönettel továbbra is kért, hogy együtt dolgozhassanak az Arad megyei magyarságért.