A temesvári Magyar Házban 2025. november 19-én mutatták be Fráter Olivér Kratochvil Károly című könyvét. A hiánypótló kötetet maga a szerző, Fráter Olivér történész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet munkatársa mutatta be a szép számú érdeklődőnek Harc Erdélyért – A Székely Hadosztály parancsnokának élete című vetítéses előadása keretében.

„Egy olyan katonaembernek a portréját szeretném bemutatni, aki a XX. századi magyar hadtörténelemben egy fontos és meghatározó feladatot hajtott végre, és a történelem fintora, hogy a kommunista, majd a posztkommunista történetírás az ő szerepét és jelentőségét a történelemből kihagyta, az ő történelmi feladatát és küldetését nyom nélkül eltűntették. A mi feladatunk, hogy megpróbáljuk történelmi kontextusba helyezni, és reális történelmi megítélés alá vetni az ő történelmi szerepét” – mondta bevezetőül Fráter Olivér.

Kratochvil Károly nevét és történelmi küldetését tehát szándékosan kitörölték a köztudatból. Ezek után jogosan tehetjük fel a kérdést a szerzőnek: mi volt a motivációja a könyv megírásának? Miért fontos a Székely Hadosztály? Miért fontos Kratochvil Károly? Fráter Olivér szerint ennek egyik oka éppen az, hogy Kratochvil Károly jelentősége, az ő katonai karrierje a történelem félhomályában maradt. „A másik oka az, hogy az én családom is erdélyi-partiumi gyökerekkel rendelkezik (az ippi, érkeserűi, rogozi, bélmezei Fráter család egy ősi magyar nemesi család, az Árpád-kori száznyolc nemzetség egyikéből származik – szerk. megj.), és a családunk tagjai között van Fráter Zoltán, aki a Székely Hadosztály katonájaként hadnagyi rendfokozatban harcolt a székelyek között. A Székely Hadosztály egy különleges katonai alakulat volt, az egyetlen ebben a korban, amelyik arra a különleges hadi teljesítményre volt képes, hogy a Magyarország területére lépő román haderővel szemben érdemi katonai ellenállást tudott mutatni. A Székely Hadosztályban nem csak székelyek harcoltak, hanem a volt magyar királyi honvédség tagjai közül még sokan, mint Fráter Zoltán is, ezért ilyen szempontból ezt a különleges hadosztályt a magaménak érzem” – mondta Fráter Olivér.

A továbbiakban vetített képes előadást láthattunk a méltatlanul feledésre ítélt katonaember, Kratochvil Károly életútjáról, aki Brünnben (ma Brno – Csehország) született, és gyermekkorát – édesapjának, Szentkereszthegyi Kratochvill József katonatisztnek gyakori állomáshely-változásai miatt – szerte az Osztrák–Magyar Monarchiában töltötte. A legmélyebb benyomást Brassó tette rá, ahol hat és tizennégy éves kora között élt. Élete végéig az erdélyi várost tekintette szülőföldjének, felesége (Izay Boriska) is onnan származott.

Édesapja példáját követve katonai pályára készült, tizennyolc évesen felvételt nyert a bécsújhelyi katonai akadémiára, majd 1894-ben bekerült a bécsi hadiakadémiára (Kriegsschule), amely vezérkar előszobájának számított. Tanulmányai befejezése után nem sokkal, 1900-ban kinevezték vezérkari századossá, előbb a pécsi hadapród iskola, majd a Ludovika Akadémia tanára lett. A tehetséges fiatal tisztre felfigyeltek az udvarnál is, 1909-től József főherceg két fiának, József Ferenc és László Liutpold főhercegeknek a nevelését irányította. Az első világháború kezdetekor saját kérésére felmentették az udvari szolgálat alól, frontszolgálatra osztották be. 1914 végétől (alezredesként) a mk. nagyváradi 4. gyalogezred parancsnoka lett, ezredével végigjárta mind a galíciai, mind az olasz hadszíntereket. 1918 végén, a háborús vereség után csapatait zárt katonai rendben vezette állomáshelyükre, Nagyváradra, ami a kor körülményei között (Linder Béla hírhedt kijelentése, meg a frontkatonák körében zajló agitáció) jelentős cselekedetnek számított. 1918 novemberében kinevezték az V. erdélyi katonai kerületi parancsnokság élére, Kolozsvárra. 1918 decemberében, a románok erdélyi betörését látva, erőfeszítéseket tett a fegyveres ellenállás lehetőségeinek megteremtésére, önkénteseket toboroztak a románok által már elfoglalt Székelyföldről, így jött létre a Székely Hadosztály, amely az erdélyi katonai kerületi parancsnokság alá tartozó egyéb csapatokkal (mindkettőnek Kratochvil volt a parancsnoka) 1919 januárjától április 16-ig állták útját a románoknak a Máramarosszigettől a Belényesi-medencéig tartó frontszakaszon. Végül az értelmetlen véráldozat elkerülése érdekében, a bolsevikek uralta hátország és a román offenzíva közé szorult Székely Hadosztály 1919. április 26-án Demecsernél letette a fegyvert. A fegyverletétel után a románok, ígéretük ellenére, Kratochvilt tiszttársaival együtt egy időre Brassóba internálták. A fogságból történt szabadulása után a román állam elleni bűncselekmény vádjával indított, halálbüntetést is kilátásba helyező eljárás is folyt ellene, minden törvényes alap nélkül, mivel 1920. június 4-ig Romániának semmilyen törvényes alapja nem volt Erdély birtoklására. Kratochvil Károly altábornagy a Székely Hadosztály megszervezésével és vezetésével a cselekvő hazaszeretet példáját adta. 1920. augusztus 1-jén Horthy Miklós kormányzó tábornokká léptette elő. Katonai pályájának végén, 1923–24-ben a Hadtörténelmi Múzeum igazgatója volt, majd viszonylag fiatalon, ereje teljében nyugdíjazták.

A könyvbemutató végén a szerző, Fráter Olivér az előadás résztvevőit megajándékozta a Kratochvil Károly életútját és haditetteinek jelentőségét bemutató hiánypótló könyvének egy-egy példányával, amelyeket kérésre dedikált temesvári olvasóinak.