Három hónap eredménye

Az Arad Megyei Rendőrség első negyedévben elért eredményeiről számolt be április 17-én, csütörtökön a megyei rendőrség főinspektora Dan Stoicănescu.

„A bejelentett bűncselekményekkel kapcsolatban 1410-ből 811 jogi bűncselekmény, 188 gazdasági-pénzügyi, míg 411 más kategóriába sorolható. A tavaly ugyanebben az időszakban mértekhez képest elmondhatjuk, hogy a bűncselekmények aránya 23,3%-kal csökkent. Városi környezetben 992 bűncselekményt követtek el, ami 304-gyel kevesebb, mint tavaly, vidéken 417-et követtek el, ami 124-gyel kevesebb. Az elmúlt három hónapban bejelentett bűncselekmények közül 768 eset Arad municípiumban történt (megközelítőleg 54%), míg tavaly az év ugyanezen szakaszában 939 esetet vettek nyilvántartásba” – mondta a főinspektor.

A legtöbb bűncselekmény vagyonnal kapcsolatos, eddig 655 esetet regisztráltak, de tavaly ez a szám 734 volt, vagyis csökkennek a rongálással, lopással kapcsolatos esetek. A rendőrség eddig 352 lopást vizsgált, ami 2,50%-kal kevesebb, mint tavaly, de nyolccal több betörést is vizsgáltak, mint az előző évben.

A közterületeken, utcákon elkövetett bűncselekmények száma 38,95%-kal csökkent a tavalyihoz képest, amikor 105 esetben jártak el. Idén ez a szám eddig 67 esetre korlátozódik. Ezek közül 50 lopás volt. Az esetek 88%-a Arad municípiumban történt.

Az aradi rendőrök eddig 3273 bejelentésre reagáltak, ami 186-tal több, mint tavaly. A bejelentések közül 2830 az 112-tes segélyhívó vonalon érkezett.

A hatóságok 564 személy ellen indítottak vizsgálatot – tavaly ez a szám 492 volt –, és 82 személy ellen rendeltek el óvintézkedéseket (4-gyel kevesebb ellen, mint tavaly).

A rendőrség az év első három hónapjában 29 ideiglenes távoltartási végzést adott ki (tavaly 58-at). A hatóságok 247 családon belüli erőszak miatt érkezett bejelentésre reagáltak (tavaly 230), amelyek közül 146 városon (2024-ben 131) és 101 vidéken történt (tavaly 99).

A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közúti biztonságra, ennek érdekében időszakos razziákat szerveznek a megye minden szegletében. Idén 403 razziát tartottak a municípium és a megye különböző részein a járműbejegyzési hatóságokkal, a Megyei Tanács (a szállítóautók súlyának ellenőrzésére) megbízottjainak és a rendőrség más részlegeinek részvételével. A bekövetkezett közúti balesetek legtöbbször elsőbbség meg nem adása, gyorshajtás, szabálytalan előzés miatt történtek. Közúti balesetben eddig négy személy vesztette életét. A rendőrség főinspektora úgy ítélte, hogy a megyében bevezetett e-sigur rendszer jól működik, mert a rendszeres radarméréseknek köszönhetően az autósok ösztönösen lassítanak, ha meglátják a rendőrségi autót, így a súlyos közúti balesetek száma is csökkent 14-re a tavalyi 16-ról, és súlyos sérültek is 11-en voltak (tavaly 13-an). A súlyos balesetek mellett a kevésbé súlyosakból is 9-cel kevesebb volt. A rendszeres ellenőrzések miatt a közúti bűncselekmények száma is csökkent a tavalyi 216 esetről 157-re (14,5%). Az év első három hónapjában 5580 bírságot szabtak ki, ami 38%-kal kevesebb, mint tavaly. A hatóságok 358 jogosítványt és 353 forgalmi engedélyt vontak be.

Az iskolai biztonság területén is történtek előrelépések tekintve, hogy tavaly 15 bűncselekmény miatt jártak el a rendőrök, míg idén 5 büntetőeljárást indítottak. A hatóságok folytatják a városokban és vidéken is az iskolai biztonsággal és iskolakerüléssel kapcsolatos tevékenységeket, továbbá a közterületen szervezett ünnepi események helyszínén is rendszerint jelen vannak, és a kompetens hatóságokkal folyamatosan dolgoznak a kiskérődzők pestisének és a sertéspestis terjedésének megakadályozásán. A régi határátkelőknél a Romániába érkező élő állatok és hústermékek ellenőrzésére országos szinten jártak el, ellenőrzések jelenleg is zajlanak az állatokat érintő betegség behozatalának megakadályozásáért.

A sajtótájékoztató végén a rendőrség képviselői számos darabot bemutattak azokból a házi gyártású fegyverekből, amelyeket április elején 28 házkutatás során foglaltak le. A 14 illegálisan tartott lőfegyvereket jól elrejtették: volt olyan, amit a falba, volt olyan, amit az erdőben, ezért is akadtak rájuk nehezen. A néha még a rendőröket is meglepő emberi leleményesség abban is megnyilvánul, hogy a fegyverek egy részébe a lőszert maguk készítették a vadászok, de hogy honnan származik a lövedékbe való puskapor szinte lehetetlen visszakövetni. Elméletük szerint a puskaport vadászathoz használt töltényekből vették ki, amelyeket engedéllyel rendelkező vadászok legálisan vásároltak, majd eladtak. Az ilyen adok–veszek ügyletek nyomon követésére a rendőrök várják az E-Arm digitális rendszer bevezetését, amivel könnyen nyomon követhetik a vásárolt lövedékek útját, vásárlóit, a fegyverek vásárlóit és a lőterek használóit.