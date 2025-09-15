Hárompilléres fejlesztés

Tisztségújítás zajlott hétvégén a Hunyad megyei RMDSZ-nél, miután 25 év után Winkler Gyula nem indult újabb mandátumért. 25 év alatt Hunyad megyében is felnőtt egy olyan magyar nemzedék, amely nem ismert más elnököt. Ezért jobb átadni a helyet másnak, vélekedett leköszönő beszédében az EP-képviselő, felsorolva negyed évszázados elnökségének fontosabb megvalósításait, mint például a Téglás Gábor iskola megalakítását, magyar házak létesítését, a szórvány-frakció létrehozását és a szórvány cselekvési tervet, a székely-szórvány együttműködési egyezményt, az Örökségünk őrei programot, vagy a Hunyad megyei magyar napokat. Mindezek csapatmunka során születtek, ezért köszönetet mondott mindazok áldozatos munkájáért, akik az évek során segítették az itteni szórványmagyarság megerősödését. Ennek révén a Hunyad megyei magyarság rendszeresen demográfiai súlya fölött teljesített az RMDSZ-en belül, vonta meg a mérleget a leköszönő elnök.

Vajdahunyadi utód

Utódját két jelölt közül választotta meg a megyei küldöttgyűlés. A dévai Borsai Zoltán 9 éve csatlakozott az RMDSZ csapatához, tavaly óta pedig a református egyház megyei főgondnoki tisztségét tölti be. Ferenczi István 32 éve vállalkozó és 25 éve RMDSZ-tag, 2017 óta pedig a vajdahunyadi szervezet elnöke, tavaly óta helyi tanácsos a kohászvárosban. Az évek során helyi mecénásként vált ismertté: előbb 4 évig saját zsebéből finanszírozta egy tehetséges félárva leány kolozsvári egyetemi tanulmányait, majd a magyar iskola megerősítése céljából 13 évig finanszírozta annak délutáni foglalkozását szülővárosában, Vajdahunyadon.

Mindezek döntőnek bizonyultak, a 101 érvényes szavazatból Ferenczi 76-t, míg ellenfele csupán 25-t kapott, így hát a megyei RMDSZ-szervezet élére ismét vajdahunyadi illetőségű elnököt választottak.

Az új megyei elnök lényegében a Vajdahunyadon elvégzett munkát terjesztené ki megyei szintre. Vezetése alatt szorosabbra fűződött a vajdahunyadi magyarság kapcsolata a magyarországi testvérvárossal, Szombathellyel, az ottani vendégek évente többször jönnek el, és oroszlánrészt vállaltak a Corvin-Savaria magyar ház felújításában és kibővítésében, és a helyi bölcsőde építésébe is besegítettek. Választási programjában ezen kapcsolatok megyei szintű intézményesítését és megerősítését célozza. Pragmatikus vállalkozóként a magyar intézményhálózat kibővítését tervezi, elsősorban petrozsényi és lupényi magyar házak létesítésével, illetve a szilárd gazdasági alap előteremtését célozza, hogy intézményeink hosszú távon fenntarthatóak lehessenek. Végül a megyei RMDSZ-szervezet megreformálását tűzte ki célul, amit a választmány rögtön a tisztújítás után meg is szavazott. Az eddigi 3 alelnök helyett 7 lesz, négyen regionális alapon Déván, Vajdahunyadon, Petrozsényban és Lupényban, hárman pedig szakmai alapon az oktatásért, kultúráért és ifjúságért lesznek felelősek.

Országos támogatás

Kelemen Hunor köszönetet mondott Winkler Gyulának, az RMDSZ második leghosszabb megyei elnökének az utóbbi 25 évben elvégzett munkáért, aki jelentősen felértékelte a szórványt az országos RMDSZ-en belül. Ennek nyomán a székelyföldi tömbmagyarság is másképp tekint a szórványra, amely továbbra is feltétlenül számíthat az országos RMDSZ-vezetés támogatására, Ferenczi Istvánnak pedig sok sikert kívánt a munka folytatásához.

Az aktuális gazdasági és politikai vizekre evezve, Kelemen Hunor leszögezte, hogy az ország roppant súlyos helyzetbe sodródott, miután 2023-ban az RMDSZ-t igazságtalanul kinyomták a kormányból, tavaly pedig az akkori kormány felelőtlen túlköltekezésbe bocsátkozott. Ennek a politikai eredménye elmaradt, hiszen a PSD és a PNL is nagyot buktak a választásokon, a költségvetési deficit viszont az egekbe szökött. A mostani kormány első reformcsomagja az állami bevételek növelését célozza, hogy minél kevesebb hitelhez keljen folyamodni. A második reformcsomag ellenben a kiadások lefaragását célozza, hogy versenyképessé tegye a gazdaságot. Idén maximum 0,3%-os gazdasági növekedésre lehet számítani, jegyezte meg az RMDSZ-elnök, a kellemetlen, de elkerülhetetlen intézkedések nélkül a gazdaság alighanem krízisbe sodródott volna. A kormánykoalíción belül további súrlódásokra lehet számítani, mindenekelőtt a PSD és az USR között, mivel előbbi az AUR-hoz átpártolt választói visszaszerzését tekinti prioritásnak. Ráadásul a helyi szervezetekre alapuló PSD kell hogy átadja a legtöbb prefektusi és alprefektusi tisztséget az USR-nek, ami komoly kihívást jelent a szocdemeknek. Az RMDSZ 4 aprefektusi tisztségről kell lemondjon a jelenlegi 12-ből, azért csak 4-ről, mert a magyar érdekképviseletnek fontosabbak a helyi tisztségek, főleg a szórványban, mint az országos ügynökségek.

A korábbi kormányzásnak „köszönhetően” Románia 7,8 milliárd euró vissza nem térítendő EU-s finanszírozásról esett el a visszaállítási alapból (PNRR), a költségvetés-kiigazításnál csak a fejlesztési, egészségügyi és szállítási tárca kap több pénzt, az összes többitől pedig lefaragnak. Ilyen kihívásokkal az eleve heterogén kormánykoalíció valószínűleg nem lesz hosszú életű, legalábbis a belső viszályokat közelről ismerő Kelemen belátása szerint.