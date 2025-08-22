Hatalmas összegű bírságot szabtak ki a rendőrök

Tömbháza alagsorát takarította az az aradi férfi, aki nagymennyiségű textil-, üveg- és fahulladékot hagyott a Neumann testvérek utcában lévő egyik tömbház digitális rendszerrel ellátott szemétlerakója mellett.

A szabálytalanul eldobott szemétről, a szemétlerakót használó lakosok augusztus 20-án értesítették a helyi rendőrséget, akik a térfigyelő kamerák segítségével azonosították a szemetelő férfi autóját, s az alapján megtalálták az autó tulajdonosát. A férfi elmondta a rendőröknek, hogy tömbháza alagsorát takarította, és úgy döntött, a szemétlerakó mellett hagyja a jelentős mennyiségű hulladékot. A rendőrök a hulladékkezelési szabályok megsértése miatt 30 000 lej bírságot szabtak ki.

A hatóságok felhívják a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés és a szabályos hulladéklerakás fontosságára.