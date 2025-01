Hatósági javaslatok a hosszú hétvégére

A román fejedelemségek egyesülésének ünnepe alkalmából a péntektől kezdődő minivakáció során követendő biztonsági javaslatokról tájékoztatott Arad Megye Prefektusi Hivatalában az Arad megyei rendőrség, a csendőrség, a tűzoltóság és a határőrség sajtószóvivője.

A belügyminisztérium kötelékében működő egységek több száz rendfenntartóval egészítették ki a szolgálatot teljesítő egységeiket. A rendőrök, a csendőrök és a tűzoltók egyaránt jelen lesznek a kisegyesülés alkalmából szervezett ünnepségek helyszínén, a város forgalmasabb pontjain, a román–magyar határátkelők közelében, ahol szúrópróbaszerű ellenőrzéseket hajtanak végre.

A hosszú hétvége alatt a megyei rendőrség azt javasolja, ne közöljék senkivel és ne is osszák meg a közösségi média platformjaikon keresztül, ha hosszabb ideig távol lesznek otthonról, s ha elmennek otthonról, ne hagyjanak nyitva ajtókat, ablakokat, terasz ajtókat stb., ahol hívatlan személyek behatolhatnának az épületbe, lakásba. Bizonyosodjanak meg róla, hogy minden ajtót, ablakot bezártak. Ha gyermekeikkel mennek el otthonról, magyarázzák el nekik, hogy kizárólag az önök engedélyével távolodhatnak el önöktől, és közölniük kell kivel, hova és mennyi időre mennek el. Bizonyosodjanak meg arról, hogy a gyerekek meg tudják mondani nevüket, szüleik nevét és telefonszámát, valamint címüket. Bevásárláskor kerüljék el, hogy nagyobb összegek legyenek önöknél. A férfiak tartsák pénztárcájukat ruházatuk belső zsebében, ha van, a nők pedig figyeljenek táskáikra. Ne hagyják értéktárgyaikat a bevásárlókocsikban, ha nem figyelik azokat folyamatosan, s parkoláskor se hagyjanak szem előtt semmilyen értéket járműveikben. Bizonyosodjanak meg róla, hogy az ajtókat bezárták, és akkor se hagyják értékeiket az autóban, ha csak rövid időre hagyják el az autót. Hosszabb utak esetén ne induljanak útnak fáradtan, mindig kössék be biztonsági övüket, a gyermekeket mindig gyerekülésben szállítsák. Ne feledkezzenek meg a jármű kötelező felszereléseinek ellenőrzéséről (tűzoltó készülék, fényvisszaverő mellény és háromszög, elsősegély csomag). Tájékozódjanak az időjárási viszonyokról, és előre tervezzék meg útvonalukat. Bizonyosodjanak meg a jármű megfelelő műszaki állapotáról és legyen önöknél minden szükséges okirat. Tartsák be a közlekedési szabályokat és a rendőrök utasításai.

A csendőrök a város és a megye forgalmasabb területein lesznek jelen, illetve a kisegyesülés alkalmából szervezett ünnepségek helyszínén. A csendőrség azt javasolja ne keveredjenek olyan konfliktusokba, amelyek megzavarhatják a közrendet, ha pedig mégis konfliktusba keverednének, vagy egy bűncselekmény szemtanúi lennének, értesítsék a csendőröket.

A tűzoltóság állandó jelleggel a lakosság szolgálatában áll az esetleges vészhelyzetek kezelésére. A hosszú hétvégére való tekintettel a tűzoltók emlékeztetnek, hogy ha hosszabb ideig távol vannak otthonról, mindig húzzák ki a konnektorból elektronikai eszközeiket, nehogy tüzet okozzanak. Ha egy hotelban, vagy egyéb szálláshelyen szállnának meg, mindig tájékozódjanak a vészkijáratok helyéről és az épület kiürítési tervéről, és tájékoztassák a szálláshely recepciósát, ha eltorlaszolt vészkijáratokat azonosítanak. Ha rossz időjárási viszonyok alakulnának ki, vegyék figyelembe a hatóságok által kiadott riasztásokat, és tartsák be a követendő óvintézkedéseket.

A határőrség emlékeztet, hogy a schengeni csatlakozással a Magyarország felé vezető határátkelőn mindenfajta akadály nélkül kelhetnek át, mindazonáltal, akik át akarnak kelni a határon kötelező módon kell rendelkezzenek valamilyen utazási okmánnyal, személyigazolvánnyal vagy útlevéllel, illetve a kiskorúak esetében ugyanazon utazási meghatalmazással kell rendelkezzenek kísérőik, mint a schengeni csatlakozás előtt. A határőrök más országok hatóságaihoz hasonlóan a határtól számított 30 km-es körzeten belül szúrópróbaszerű ellenőrzéseket tarthatnak.