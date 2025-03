Helyzetjelentés az írott magyar sajtóról

Március 27-én Kisiratoson újságíró–olvasó találkozót szerveztünk Korondi-Józsa Erika polgármester és Andó László alpolgármester tevékeny közreműködésével. A nagy kultúrotthon ebédlőjében 17 órakor kezdődött összejövetelen lapunk munkatársai az írott magyar sajtót súlytó nehézségekről beszéltek: noha a Postának kifizetjük az előfizetési összeg 41%-át, a postás nagyon keveset kap a kézbesítésért, mert a lapterjesztés a munkaköri kötelezettségének számít, ezért tisztelet a kivételnek, úgy is végzi a munkáját. Ezen kívül a nyomdai költségek drasztikus emelkedése is megnöveli a kiadás költségeit. Nem véletlenül a környékünkön megjelent magyar napilapok közül a Bihari Napló is hetilappá vált, miközben Szatmár megyében, ahol a magyarság mintegy 40%-ot tesz ki, egyáltalán nincs anyanyelvű újság. A Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal kiad ugyan egy magyar nyelvű szórólapot, de annak a terjesztéséről nem gondoskodnak. Az 5 megyében terjesztett Nyugati Jelent is kénytelenek voltunk hetilappá alakítani, mert az aradi nyomda folyamatosan emelte a nyomtatási költségeket, miközben silány munkát végzett, olvashatatlan újságot állított elő. Manapság Kolozsváron nyomtatjuk sokkal jobb minőségben, ezért bátran ajánlhatjuk a kedves olvasóknak, akiket tájékoztatunk a településeken szervezett programokról, kapcsolatban állunk a magyarok által lakott települések vezetőivel, rendszeresen írunk a náluk szervezett rendezvényekről, a sporteseményekről, értékeléseket készítünk a vezetőség munkájáról. Ugyancsak rendszeresen írunk a különböző magyar felekezetek tevékenységéről, a vallásos programokról. Az új előfizetőknek felajánlottuk: a megismerés, a megkedvelés előmozdítására, egy hónapig a Nyugati Jelent díjmentesen kézbesítjük.

A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták az írott magyar sajtóval kapcsolatos ismertetőt. Utána tolmácsoltuk a Jelen Házban a közelmúltban tartott könyvbemutatón, Sarusi Mihálynak a kisiratosiakhoz címzett üdvözletét. Ezt követően a polgármester beszámolója következett.

Korondi-Józsa Erika polgármester köszöntötte a résztvevőket, akiknek válaszolt a kérdésikre, majd áttért a helybeli iskola felújításának a gondjaira. A régi, elavult épület ugyanis nem kapta meg a működési engedélyt, ezért hozzáfogtak a teljes felújításához, melynek során a falait újra bevakolták, és lefestették. Miután a felújítást befejezték kiderült, hogy a mellékhelyiség sem felel meg az elvárásoknak, mert valamikor betonlapokból építették írországi segítséggel. A falon nem volt egyetlen repedés sem, mégis le kellett bontani, de az épület alapjának az állapotát jóváhagyták. Most már addig jutottak, hogy a felújítás alatt lévő épület falaiba beépítették a villanyvezetékeket, be van szerelve a légkondicionáló berendezés is, most már csak elegendő gyermekre van szükség. A pályázati támogatással elkészült felújítás idején a gyermekek a kultúrotthon, valamint a Pio Atya Házban tanultak, ahol van mosdó, központi fűtés mégis kötekedtek a meleg víz hiánya miatt. Régebben az volt az elvárás, hogy fákat ültessenek, biztosítva az oxigént, most azonban abba kötöttek bele: miért van tujacserje az óvoda előtt. Végül is megegyeztek, hogy ameddig a nagy iskolaépület felújítása be nem fejeződik, addig a mostani körülmények között tanulnak a gyermekek. A polgármester asszony annak a reményének adott hangot, hogy szeptemberben már ott kezdik az új tanévet. Ugyancsak pályázati támogatással beszerezték az új okostáblákat, a számítógépeket és a nyomtatókat. A sportcsarnokba is beszerezték a kézilabda-kapukat, a hálókat, minden szükséges felszerelést, amit a tanárok igényeltek, mintegy 800 ezer lej értékű pályázati támogatással. Egyelőre gondot okoz a jelzett felszereléseknek a tárolása, hiszen hatalmas értéket képviselnek, ezért vigyázni kell rájuk. Ha az iskola felújítása befejeződik, a tantermeket a legkorszerűbb eszközökkel felszerelve óhajtják átadni. A szabadtéri sportpályának a korszerűsítése nem szerepel a mostani pályázatban, hiszen egyszerre túl sok támogatásra nem lehet pályázni, mert a fürdőnek és az illemhelynek a felújítása nagyon sok pénzbe, mintegy 500 ezer lejbe került. Az idei költségvetési keretnek a jelentős részét az iskola felújítására kívánják fordítani.

Gazdaház

Egyik jelen volt hölgy a helybeli Gazdaház felújításának a szükségességét vetette fel, amivel kapcsolatban a polgármester asszony kifejtette: több szülő is felkereste, hogy a községi tulajdonban lévő épülettel kezdjenek valamit, mert annak a cserepei elkezdtek lehullani, ezért veszélyt jelentenek a járdán közlekedők számára, belül a mennyezet leszakadt. Amikor a polgármesteri hivatal az épületet átvette a gazdáktól, nem voltak rá dokumentumok, nem volt telekkönyvezve. Azt nem tudta elképzelni, hogyan lehetne az épületet 40 személyre telekkönyvezni. Ha azonban a polgármesteri hivatal nevére telekkönyvezik, akkor anyagi erőforrásokat lehet mozgósítani a felújítására, valamint a működtetésére. 2018-ban sikerült telekkönyvezni, azóta próbálták felújítani, működőképessé tenni. Ki kellett cserélni a villanyhálózatot, azt leválasztották az óvodáról, csakhogy egyelőre további munkálatokra nincs pénz. Azt is sérelmezik, hogy elnevezték Vendégháznak. Nos, a hivatal bárhova is pályázna, Gazdaház néven nem teheti, hiszen minden pályázathoz ki kell találni egy működőképes, hihető tervet, miszerint a felújítást azért óhajtják, mert ott programokat szerveznek, sokan látogatják. Ha azonban Gazdaháznak nevezik, akkor elutasítják a pályázatot. Időközben az épület falai alá betonalapot öntöttek, felemelték, felújították a tetőt, a villanyhálózatot kicserélték, tehát lassan, de haladnak a munkálatok. Egy személy a turisztikai információs központnak az állagát sérelmezte, amivel kapcsolatban a polgármester elmondta: az iroda mellett váróteremnek a létrehozása is kötelező, noha az épület a földszinttel és az emelettel együtt 49 négyzetmért tesz ki. Ha idősek érkeznek, azok nem tudnak felmenni az emeletre. Valaki az épületben pártirodát óhajtott létrehozni, mivel azonban ott kézműves szakkörök vannak bejelentve, pártirodát nem lehet működtetni. Köszönetet mondott Tóth Anitának, amiért felvállalta a nemezelést, Fischer Csillának, aki felvállalta a bútorfestés szakkörnek a vezetését, Vígh Irénkének a mézeskalács készítés irányítását. El lehet még indítani a tojásfestő, valamint a kötés-horgolás szakkört is gyermekeknek és felnőtteknek, ezért a jelen lévő nyugdíjasokat is a szakkörök látogatására kérte fel, hiszen további szakköröket, köztük csigatészta készítést is be lehetne indítani.

Elektromos autóbuszt nyertek

A polgármester asszony annak a reményének adott hangot, hogy hamarosan megérkezik a 19 személyes elektromos autóbuszuk, feltöltőállomással együtt. Utóbbit a kisiskola udvarán kell üzemeltetni, ugyanott kell helyet biztosítani az autóbusznak is. A jelzett autóbusz üzemeltetéséhez gépkocsivezetőt kell alkalmazniuk, akinek azonban elektromos autóbusz vezetéséhez szükséges engedéllyel kell rendelkeznie. Előbb azonban szeretnék rendbe tenni a kis iskolaépületet, amely sok közösségi programnak adhatna helyet, köztük a citera-, valamint a táncoktatásnak is. Rosszakarók azonban kihívták az ellenőröket a Pio Atya Gyermekotthonba is, amelynek az adminisztrátorát rosszindulatú koholmányok alapján 11 ezer lejre bírságolták, ezért az otthon megszűnt. Azt is elvárták volna, hogy a polgármesteri hivatalba kódolt beléptetővel lehessen bejutni, továbbá a hivatal és az iskola minden helyiségét térfigyelő kamerák őrizzék. Almási Ilona nyugalmazott gyógyszerész, a helybeli nyugdíjasklub elnöke is elmondta, hogy a gyógyszertárukat hány térfigyelő kamera felszerelésére késztették, mindez azonban nem volt elég, hanem egy füzetbe rögzített mindennemű elvárást meg kellett tanulniuk. Amint a polgármester asszony bevallotta, mintegy 50, hasonló tudnivalókat tartalmazó dossziéval rendelkezik, állításait Andó László alpolgármester is alátámasztotta. A játszótér miatt valaki kihívta a Fogyasztóvédelmi Hivatal munkatársait, a tervezett helyre azt nem telepíthetik, mert fölötte húzódik a magasfeszültségű villanyvezeték, ezért kötelezték a játszótér megszüntetésére. Egy új játszótérnek a helyét már megtalálták. Komoly gondot okoz az elavult, használhatatlan háztartási gépeknek a leadása, amely munkában összefognak Nagyiratos községgel. A polgármester asszony felhívta a figyelmet a településeket felkereső magán ócskavas-gyűjtőkre, továbbá az esővizet elvezető csatornakészítőkre, akik gyakran becsapják az embereket. Ezzel párhuzamosan, sok telefonbetyár is zaklatja a lakosságot, de velük is óvatosan kell bánni, mert könnyen becsaphatják az embereket. Ugyancsak oda kell figyelniük azokra a teherautókra, amelyek Aradról vagy más városokból szállítják ide az építkezési törmeléket, amit valahova, legtöbbször valamelyik csatornába leöntenek, majd eltűnnek. A polgármester asszony annak a reményének adott hangot, hogy a település felmérése áprilisban vagy májusban befejeződik, a Kataszteri Hivatallal kötött szerződés alapján Kisiratos összes belső telke telekkönyvezve lesz, azon fel lesznek tüntetve az épületek is. Miután befejezik, egy bizonyos ideig meg lehet óvni a telekkönyvezés adatait, amire oda kell figyelni. A határban lévő termőföldek felmérése, telekkönyvezése megtörtént, még néhány kisebb területen dolgoznak.

A földgáz bevezetése elhalasztva

Ami a GAL Programban tervezett földgáz bevezetését illeti, e munkában összefogtak néhány településsel, de a Kisiratosra eső rész 40 millió lej lenne, amivel egyelőre nem rendelkeznek. Mivel arra Mácsa és Szentmárton is csatlakozna, félő, hogy nem tudnák biztosítani a megfelelő gáznyomást. A nyomásközpont Kürtösön épült meg. A szennyvízlefolyó megépítésével a megyei programban szerepeltek, de az nem valósult meg. Azzal elégedettek lehetnek, hogy Kisiratos tiszta, ápolt, a lakosok segítőkészségről adnak bizonyságot – hangzottak el nagy vonalakban a Kisiratoson megszervezett újságíró–olvasó találkozón, amely felért egy falugyűléssel. Az önzetlen közreműködésért ezúttal is köszönetet mondunk a község vezetőségének, valamint a lakosságnak, olvasóinknak.