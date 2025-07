Hetente találkoznak, mert együtt jól érzik magukat

Az Aradi Magyar Nyugdíjasklub tagjai az RMDSZ Arad Megyei Szervezete Püspökség utcai székhelyének egyik különálló épületében keddenként 16 órától szoktak találkozni, ahol megkerestem őket, elbeszélgettem velük.

*

Bara Mária több mint egy éve rendszeresen eljár a Magyar Nyugdíjasklub találkozóira, ahová a szórakozni vágyás és a szükséges agytorna is hozza. Egyedül él, a lánya két unokával Aradon, a fia pedig Budapesten lakik. Ha valamiben segítségre szorul, a leányára biztosan számíthat azzal együtt, hogy a saját kozmetikai szalonjában sok a munkája. Az ő gyermekei, azaz Mária unokái Újaradon laknak, munka után rájuk is számíthat. Máriának a nyugdíjából, ha azt ügyesen beosztja, meg tud élni, valószínűleg más ennyiből, kevésbé hatékony beosztás mellett nehezen tudna megélni. Fizetnie kell a lakása után járó adót, a biztosítást, a villany- és gázszámlát, valamint a panelház közköltségeit. Szerencsére, a lakása jó helyen található, közel van hozzá az Aurel Vlaicu úti termény- és zöldségpiac, a Kaufland, a Lidl, az Unicarm bevásárlóközpont.

Ha nem járna a nyugdíjasklubba, eléggé magányos lenne, mert nem szomszédoló beállítottságú. Köszönőviszonyban van velük, ha találkoznak érdeklődnek egymás egészsége, s hétköznapjai felől, de nem járnak össze kávézni, nem ápolnak baráti kapcsolatot. A Nyugdíjasklubba több mint egy évvel ezelőtt, a gyermekei ösztönzésére jött el, ugyanis rájött: ha otthon tartózkodik, folyamatosan nézi a tévét, illetve sűrűn nyitogatja a hűtőszekrényt, hogy lássa, mit lehet enni. Elhatározta, eljön a nyugdíjasklubba, hogy társaságban legyen, találkozhasson, beszélgethessen a hozzá hasonló korú emberekkel. Itt römiznek, kártyáznak és beszélgetnek, sokat nevetnek, huncutkodnak, hogy emeljék a hangulatot. A klub programja hideg időszakban kedden 17, melegebb időszakban 16 órakor kezdődik, és addig maradnak, ameddig jólesik. 19 óra tájban azonban rendszeresen hazaindulnak, hogy még világosban megérkezhessenek. Eleinte az RMDSZ székházának emeleti, tanácskozó termében találkoztak, de ott számos program zajlik, ezért rendelkezésükre bocsátották a székház udvarának a hátulsó részében található földszinti épületet. Ott elférnek, hiszen eddig a legtöbben 15–16-an voltak a találkozókon, ahol kártyaasztal és römiasztal is működik. Egy olyan asztal is létezik, ahol általában 80 év fölötti nyugdíjasok szoktak helyet foglalni, de azok a mostani hőségben nem mernek elindulni otthonról. Egész évben viszont úgy várják a kedd délutáni találkozókat, mintha a vasárnapot várnák, hiszen sokat beszélgetnek, nevetgélnek, a magukkal hozott süteményeket együtt fogyasztják el. Közülük a legjobb süteményesnek Martin Anna számít, aki változatos és sokféle süteményt készít.

Összekovácsolódott itt egy olyan társaság, amelyben az idősek otthonosan, jól érzik magukat.

*

Julan Telek Rozália, akivel valamikor iskolatárs voltam a Péter Antal kántortanító vezette, bentlakásos Tornyai Általános Iskolában, a Kétegyházán szervezett Libafesztivál élményeit osztotta meg. Az ottani nyugdíjasklub tagjai nagyon kedvesen, terített asztallal, mindenfajta libakészítménnyel fogadták az aradi vendégeket. Elvitték őket a helybeli múzeumba, a templomba, valamint a vásárba. Az aradiak október 6-án visszahívták a kétegyházi nyugdíjasokat, akikkel a Jelen Ház vendéglőjében együtt megebédeltek, utána megmutatták nekik Arad nevezetességeit, majd együtt részt vettek az 1848–49-es hősökre való megemlékezéssel egybekötött koszorúzáson.

Rozália gyermekei örvendenek, hogy anyjuk a nyugdíjasklubba jár, hiszen ott baráti környezetben jól érzi magát.

Rozália annak is örvend, amiért a klubtársak sokszor telefonon is felhívják, például amikor az utóbbi két kedden nem tudott részt venni a találkozókon, mert a Temesváron élő fiánál tartózkodott. A klub ülésein olyan jó a hangulat, olyan sokat nevetnek, hogy egy hétre, a következő találkozóig feltöltődnek. Mivel itt mindenki magányos, azért jönnek el, hogy a baráti társaságban jól érezzék magukat. Ha valaki netalán kötekedne, arra a többiek humorosan rászólnak, lecsendesítik.

*

Egyik jelen volt férfi, Sipos János elmondta: ha netalán nézeteltérésbe kerülnének, hamar kibékülnek, együtt beszélgetnek, énekelnek. A gondját-baját mindenki megpróbálja otthon hagyni. Otthon, akinek van, vigyáz az unokákra, de azok már a legtöbb családban felnőttek, nekik is gyermekeik vannak.

*

Daul Mihály elmondta, hogy ő és a felesége is vegyes házasságból származnak, az anyjuk magyar, az apjuk román nemzetiségű volt, de ez soha nem okozott gondot. Mivel a felesége nem szeret sem kártyázni, sem römizni, nem szokott eljárni a nyugdíjasklub találkozóira. A kártyapartik sztárjának Rózsika számít, ezért mindenki igyekszik vele egy csapatot alkotni. A mostani helyükön jól érzik magukat, ha azonban beáll a tél, kérdéses lehet a fűtés, azzal együtt, hogy maga otthonról hozott három villanyradiátort, de egyelőre nem tudják: ha azokat használják, ki fizeti majd a villanyszámlát.

*

Martin Anna mintegy 13 éve jár a nyugdíjasklubba, ahol eleinte nagyobb társaság gyűlt össze, külön a kártyások, külön a römisek. Manapság kevesebben jönnek, talán a nagyon meleg miatt is, de reménykedik, hogy az időjárás enyhülésével az elmaradók is újra megérkeznek. Szerinte is jó társaság szokott itt összegyűlni, olykor hoznak egy kis süteményt, néha kevés bort is, hogy koccinthassanak az éppen ünnepelt személy egészségére. Télen zsíroskenyeret is készítettek, ami teával igen finomnak bizonyult. Voltak itt magyarországi vendégek, de helybeli új arcok is megjelentek, jó érzés volt velük találkozni, ők is hoztak süteményeket, és különösen ízlett nekik a sült mititéj, amit náluk nem nagyon ismernek. Idén szeptemberben vagy október elején szervezik Kétegyházán a Libafesztivált, ahova jó lenne eljutni, újra találkozni az ottani nyugdíjasokkal. E találkozókra a vendéglátók, valamint a vendégek is visznek süteményeket. Amikor legutóbb, október 6-án a kétegyháziak itt jártak, Kiss Anna, Babuci közbenjárására, a Jelen Házban együtt megebédeltek, utána a Megbékélési parkban a nyugdíjasklub nevében Gulyás Ferenc elnökkel együtt koszorúztak. Annának a gyermekei Magyarországon élnek, Aradon csupán egy unokaöccse lakik. Nagyon jó gyermekei vannak, legutóbb elvitték Erdélybe a Libán-tetőre, ahol nagyon jól érezte magát.

*

Az ágyai származású Vida Julianna egy éve jár a nyugdíjasklub találkozóira, a leánya Budapesten, a fia Aradon lakik, mindkettőnek van két-két gyermeke. Harmincéves korában elhunyt a férje, azóta nem ment férjhez, de volt barátja, akivel 16 évig éltek együtt, csakhogy az is meghalt. Mióta egyedül maradt, a nyugdíjasklubba jár, ahol otthonosan érzi magát. Nemcsak a találkozókon, hanem hét közben is szinte naponta telefonon beszélgetnek egymással. Amikor a fiánál tartózkodott, az nem akarta hazaengedni, náluk jó dolga volt, mégsem akart tovább maradni. Inkább hazajött, beszerezte a zakuszkához szükséges hozzávalókat, s meg is főzte – nagyon szereti, s a családnak is jól jön, nem hagyná ki soha az elkészítését. A nyugdíja nem túl magas. Manapság amiatt aggódik, hogy abból a kevésből is levonnak valamennyit. Ha valóban megtörténik, azt igazságtalannak tartja, hiszen negyven évig keményen megdolgozott érte.

*

Kiss Anna nyugalmazott tanítónő azért jár a klubba, hogy találkozhasson a maga érdeklődési körébe tartozó hölgyekkel és urakkal, hiszen a nyugdíjasklub is azért létesült, mert az idősek szerettek volna együtt lenni, beszélgetni, sakkozni, römizni vagy kártyázni. A klub régóta működik, időközben változtak az idelátogató személyek. A jelenlétnek nincs semmiféle feltétele. Azért járnak ide, hogy együtt legyenek, beszélgessenek, változatosabb legyen az életük. Annának nagyon sokrétű az elfoglaltsága, ide azért is szeret ide járni, hogy römizhessen, fiatalabb korában kártyázni is szeretett, de az valahogy a háttérbe szorult. Kirándulásokat is szívesen szervez, hogy ezzel is változatosabbá, tartalmasabbá tegye az együttléteket, legutóbb például közösen vettek részt a csíksomlyói templombúcsún. Szeretnének elmenni Menyházára is, augusztus végére pedig egy torockói kirándulást tervez a nyugdíjasoknak. A kirándulást kétnapos lenne, hogy gyönyörködhessenek az ottani napfelkeltében. Anna sokszor járt ott, és megtudta, hogy a klubtagok közül sokan még nem voltak.

Rengeteg dologgal foglalkozik, jelenleg például Odry Mária festőművésznek a nagytakarítását oldotta meg, sok mindent zsákokba raktak és egy önkéntes vállalkozó autósnak a segítségével elhoznák az Aradi Máltai Szeretetszolgálathoz. Tisztára mosott befőttesüvegeket készít elő a Tornyai Tájház számára, ahol ősszel szilvalekvárfőzést terveznek. Anna vezetőségi és aktív tagja a Máltai Szeretetszolgálatnak, amely a szívügyét képezi. Ugyancsak szívügye mindaz, ami az oktatással kapcsolatos, ezért Kranowszky Nagy Andreával megbeszélték az Alma Mater Alapítvány szervezte véndiák-találkozónak a programját. A Romániai Magyar Pedagógus Szövetségnek is tagja, s az újság- és a könyvolvasás is szívügye. Most éppen azzal foglalkozik, hogy a Mosóczy-telepen lakó egykori osztálytársa – aki végleg Magyarországra költözik – összes könyvét elhozzák ide, a nyugdíjasklubba. Az itteni könyvtár a pedagógusok, az EMKE, valamint a Kölcsey Egyesületnek is a könyvtára, ahol a könyveket világirodalom, gyermekirodalom, zene, továbbá folyóiratok szerint tárolják. Az ide járó idősek hazavisznek egy-egy könyvet, miután elolvasták, visszahozzák. A közelmúltban Pankotán Böde Ágnessel beindították a fakultatív magyar oktatást, ahova mintegy 25-en járnak, oda nagyon sok könyvet vittek innen is. Az oktatás pénteken és szombaton folyik, a tanulókat korcsoportok szerint tanítja, ugyanakkor a magyar nyelvű óvodába is jár 10-12 magyar gyermek, reménykedjünk, hogy még sokáig működik. „A legfontosabb, hogy mindenki a maga helyén tegye a dolgát, és együtt építsük, őrizzük meg a szórványmagyarságot” – mondta el érdeklődésünkre Kiss Anna nyugalmazott tanítónő, a nyugdíjasklub oszlopos, aktív tagja.