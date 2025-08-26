Hétvégi program a Neptun strandon

Írta:
2025. augusztus 26. 17:20 (kedd) /
Hétvégi program a Neptun strandon

Szórakoztató zenével, habpartival és egyéb szabadtéri tevékenységekkel várják a látogatókat augusztus 29–31. között a Neptun strandon.

Az Arad Municípiumi Kulturális Központ közölte program szerint augusztus 29-én, pénteken 13 és 19 óra között DJ-parti, augusztus 30-án, szombaton 13 és 16 óra között hab- és DJ-parti, augusztus 31-én, vasárnap 13 és 19 óra között Summer Kiss FM DJ-parti, interaktív gyermek és ifjúsági játékok, valamint zumba és aerobik torna lesz a medencéknél. 

Az eseményeken strandi belépővel vehetnek részt.

Hozzászólások

Álláspont

Ujj János
Ujj János
Felebarát 2
Chirmiciu András
Chirmiciu András
Köszönet orosz módra
Chirmiciu András
Chirmiciu András
Diplomáciai maraton
Böszörményi Zoltán Weboldala
Aradi Magyar Színház
Casa Jelen Ház
RMDSZ

 

Hirfelhasználás

 

Nunta