Hétvégi program a Neptun strandon

Szórakoztató zenével, habpartival és egyéb szabadtéri tevékenységekkel várják a látogatókat augusztus 29–31. között a Neptun strandon.

Az Arad Municípiumi Kulturális Központ közölte program szerint augusztus 29-én, pénteken 13 és 19 óra között DJ-parti, augusztus 30-án, szombaton 13 és 16 óra között hab- és DJ-parti, augusztus 31-én, vasárnap 13 és 19 óra között Summer Kiss FM DJ-parti, interaktív gyermek és ifjúsági játékok, valamint zumba és aerobik torna lesz a medencéknél.

Az eseményeken strandi belépővel vehetnek részt.