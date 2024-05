Hónap végén érkezik az első gázturbina

A hónap elején környezetvédelmi engedélyt kapott a marosnémeti hőerőmű. Az 1969-ben üzembe helyezett ipari egységet 2021 tavaszán zárták be, annak okán, hogy a Zsil-völgyi szénellátás mellett nem tudott hatékonyan működni, ráadásul a környezetvédelmi engedély beszerzéséhez is jelentős befektetést igényelt. A bezárás idején 700 alkalmazottat menesztettek az erőműtől, végkielégítéssel. Az szerkezetileg jó állapotban lévő ipari egységet azonnal áruba is bocsátották. Vevő azonban csak 2022-ben akadt, az iraki Mass Group Holdinghoz tartozó Mass Global Energy Rom 91,2 millió euróért vásárolta meg a közel 330 hektáron elterülő, használaton kívüli erőművet. Az új tulajdonos az adásvételi szerződés alkalmával kötelezettséget vállalt az erőmű gázturbinás átépítésére, és 2026-ig történő üzembe helyezésére. A korszerűsítés, a cég vezetői szerint 1,4 milliárd eurós befektetéssel történik, Siemens gyártmányú berendezéssel. Az első turbina május végén érkezik meg az erőműhöz.

A környezetvédelmi felügyelőség szerint a gázturbinák környezetbarátabbá teszik a korábban szénnel táplált erőművet. A széndioxid kibocsátás felére csökken, a kéndioxid pedig eltűnik a melléktermékek listájáról. Ennek köszönhetően vehette kézbe az erőmű képviselője a hónap elején a majdani üzembe helyezéshez elengedhetetlen környezetvédelmi engedélyt – közölte az intézmény megyei vezetője. Az országos környezetvédelmi ügynökség szerint pillanatnyilag marosnémeti jelenti a legnagyobb folyamatban lévő energiatermelő beruházást az országban. A tervek szerint 2026-tól 1700 MW áramot termel majd a megújult erőmű.