Igazfalvi Napok – 2025. szeptember 19–21.

2025. szept. 20., szombat

11 – Főzőverseny* a református templomtéren,

13 – ebéd a kultúrotthonban,

16 – szabadtéri programok,

17 – Aranykanál főzőverseny, díjazás,

18 – igazfalvi Ruga megnyitó – Maria Draghicescu,

20 – közös vacsora a kultúrotthonban.

2025. szept. 21., vasárnap

11 – Ünnepi istentisztelet az igazfalvi református templomban,

13 – ebéd a kultúrotthonban,

15 – szabadtéri programok,

16 – töklámpa és madárijesztő verseny,

18 – ruga: Ramona Miheț,

19.30 – koncert: Bob X Trupa Toady.

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

*A főzőversenyre helyben is fel lehet iratkozni. Bográcsot, állványt és fűszereket hozzanak a csapatok.

Fotó: facebook.com