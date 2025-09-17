Igazfalvi Napok – 2025. szeptember 19–21.

2025. szept. 20., szombat
11 – Főzőverseny* a református templomtéren,
13 – ebéd a kultúrotthonban,
16 – szabadtéri programok,
17 – Aranykanál főzőverseny, díjazás,
18 – igazfalvi Ruga megnyitó – Maria Draghicescu,
20 – közös vacsora a kultúrotthonban.
2025. szept. 21., vasárnap
11 – Ünnepi istentisztelet az igazfalvi református templomban,
13 – ebéd a kultúrotthonban,
15 – szabadtéri programok,
16 – töklámpa és madárijesztő verseny,
18 – ruga: Ramona Miheț,
19.30 – koncert: Bob X Trupa Toady.
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.
*A főzőversenyre helyben is fel lehet iratkozni. Bográcsot, állványt és fűszereket hozzanak a csapatok.
Fotó: facebook.com
Hozzászólások