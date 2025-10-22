Indul az Örökségünk őrei – fogadj örökbe egy műemléket országos örökségvédelmi verseny új évada

Az RMDSZ Kulturális főosztálya 14. alkalommal hirdeti meg az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket országos versenyét, amelyre 5–8. és 9–12. osztályos csapatok jelentkezését várják. A verseny célja, hogy a diákok kreatív és önálló módon ismerjék meg Erdély gazdag épített örökségét. A verseny lehetőséget ad a kutatásra, az alkotómunkára, az együttműködésre. Általános és középiskolás kategóriában várják a 6 fős jelentkező csapatokat. További részleteket megtalálnak a verseny Facebook-oldalán, vagy érdeklődni lehet az info.oroksegunkorei@gmail.com címen.

Mint ismeretes a projekt 2012-ben indult azzal a céllal, hogy a diákok kilépjenek a hagyományos történelmi előadások vagy idegenvezetések keretei közül, és önállóan fedezzék fel az épületek múltját, titkait. Az RMDSZ Szórvány cselekvési tervének részeként elindított, de ma már Erdély-szerte működő mozgalom az utóbbi időszak legsikeresebb, ifjúságnak szóló örökségvédelmi kezdeményezése, hiszen 13 megyében eddig több, mint 3800 diák vett részt benne.

A versenyben nemcsak a diákcsapatok vesznek részt, hanem bevonják a szakembereket, diáktársaikat, szüleiket, barátaikat is. Így született meg az a mozgalom, amelyet ma már Európában is büszkén népszerűsítenek a szervezők.

Az Örökségünk Őrei mozgalom egy olyan generációt nevel, amely kíváncsi, és bátran kiáll a magyar épített örökségért. Ezt pedig nemcsak nyilatkozatokkal, hanem tettekkel is bizonyítja. (rmdsz.ro)